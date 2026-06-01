finnischer Nationaltorhüter Hradecky als Fan: Bei der WM 2026 mit „Tah- oder Wirtz-Trikot“

Der finnische Nationaltorhüter Lukas Hradecky drückt bei der Fußball-WM seiner langjährigen Heimat Deutschland die Daumen. Er kündigte nach dem 0:4 im Testspiel gegen das DFB-Team in Mainz sogar an, die Spiele mit einem Trikot von Jonathan Tah oder Florian Wirtz zu verfolgen.

Hradecky mit Augenzwinkern für Deutschland

„Das muss ich wahrscheinlich, denn meine Lebenspartnerin kommt aus Deutschland“, sagte der 36-Jährige im ZDF mit einem Augenzwinkern. Direkt nach dem Duell mit seinen ehemaligen Leverkusener Teamkollegen wollte er sich offenbar das passende Fan-Outfit sichern. „Bei der WM sitze ich mit Tah- oder Wirtz-Trikot vor dem Fernseher. Mit Jona habe ich schon getauscht und vielleicht bekomme ich noch das von Wirtz“, sagte Hradecky.

Der Routinier spielte von 2015 bis 2025 in der Bundesliga und gewann 2024 gemeinsam mit DFB-Abwehrchef Jonathan Tah und Torschütze Florian Wirtz das Double mit Bayer Leverkusen. Dass er bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli kein finnisches Team unterstützen kann, ist für ihn Nebensache, denn Finnland hat sich nicht qualifiziert.

Deutschland zählt für Hradecky zu den Mitfavoriten

Trotz der klaren Niederlage in Mainz sieht Hradecky die deutsche Auswahl beim XXL-Turnier als ernsthaften Titelanwärter. „Bis Juli wird Deutschland dabei bleiben. Der Knock-Out-Modus ist dann schwierig für jeden, da muss man auch Spielglück haben. Qualitativ gehört Deutschland zu den Top 5“, sagte er. Gleichzeitig hob er die gute Vorbereitung der Mannschaft hervor. „Die haben sich gegen uns warmgeschossen“, sagte Hradecky.