Findet der BVB seinen möglichen Nachfolger für Nico Schlotterbeck beim VfB Stuttgart? Vor dem Hintergrund der unsicheren Zukunft von Nico Schlotterbeck taucht Ramon Hendriks als Kandidat auf der Dortmunder Transferliste auf. Der 24-jährige Innenverteidiger hat sich seit seinem Wechsel 2024 von Feyenoord zum VfB zum Stammspieler entwickelt. Stadion und Sportdirektor reagieren gelassen: Stuttgart schließt einen Winterwechsel aus, Borussia Dortmund plant kurzfristig keinen Neuzugang.

Ramon Hendriks: Entwicklung beim VfB und sportliche Rolle

Ramon Hendriks kam im Juli 2024 vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord zum VfB Stuttgart und hat sich unter Chefcoach Sebastian Hoeneß zum unverzichtbaren Innenverteidiger entwickelt. Hoeneß lobte Hendriks früh und sagte: „Er läuft für mich unter dem Radar, er hat mehr Fokus verdient.“ Trotz anfänglicher Anpassungsschwierigkeiten zählt der Niederländer mittlerweile zu den Senkrechtstartern im Defensivverbund.

Aktuelle Statistiken von Ramon Hendriks in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 18 13 5 1129′ 2 1 6.8 DFB Pokal 2025/2026 4 4 361′ 1 6.9 Europa League 2025/2026 8 6 2 538′ 6.7 Gesamt: 30 23 7 2028′ 3 0 0 0 (0) 1 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 30 - Per Game In Startaufstellung 23 0.8 Per Game Minuten 2028 67.6 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 1 0.03 Per Game

Interesse von Borussia Dortmund: Beobachtung statt Sofort-Transfer

Nach Berichten des kicker beobachten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Situation von Hendriks genau. Im Kontext einer unklaren Perspektive für Nico Schlotterbeck – und auch angesichts offener Fragen um Kapitän Emre Can – sondieren die Westfalen den Markt, ohne sofortige Schritte zu planen. Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte gegenüber Sky, dass der BVB intern entschieden habe, im Winter keine weitere Verpflichtung vorzunehmen: „Es wird keinen weiteren Neuzugang bei Borussia Dortmund geben.“

Stuttgarts klare Haltung und Transferdetails

Der VfB stellte früh klar, dass ein Winterabgang für Hendriks nicht infrage kommt. Die Schwaben betonten damit Stabilität in ihrer Innenverteidigung und setzten ein deutliches Signal gegenüber möglichen Interessenten wie Nottingham Forest und Dortmund. Hendriks war im Juli 2024 für eine Ablösesumme von 700.000 Euro von Feyenoord gekommen; Fragen zu Vertragsdauer, Marktwert oder künftigen Verhandlungen bleiben offen und hängen von Klubentscheidungen sowie Beratern und möglichen Angeboten ab.

Hendriks‘ Statement und internationale Aufmerksamkeit

Hendriks selbst hielt sich öffentlich zurück: „Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart.“ Zuvor hatte Nottingham Forest Interesse signalisiert, woran auch George Syrianos, ein ehemaliger Stuttgarter Analyst und inzwischen Technischer Direktor in England, beteiligt gewesen sein soll. Gleichwohl bleibt ein Winterwechsel vom VfB ausgeschlossen, sodass ein möglicher Transfer erst zu einem späteren Zeitpunkt realistisch wäre.