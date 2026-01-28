Finale der Champions League-Ligaphase – Wer kommt weiter? Wie stehen die Chancen für den BVB?

Die UEFA Champions League erreicht mit den finalen Spielen der Ligaphase am 8.Spieltag einen spannenden Höhepunkt. Während der FC Bayern München bereits sicher im Achtelfinale steht, steht Borussia Dortmund vor einer entscheidenden Partie gegen Inter Mailand, um den direkten Einzug in die K.O.-Runde zu sichern. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt kämpfen ebenfalls um ihre Chancen in der europäischen Spitze. Die Wettquoten deuten auf packende Duelle hin.

FC Bayern München im Schongang?

Der FC Bayern München hat sich durch den Achtelfinaleinzug eine gewisse Ruhe erarbeitet. Dennoch lastet der Druck nach der unerwarteten Niederlage gegen Augsburg in der Bundesliga auf den Schultern der Münchner. Am Mittwoch trifft der Rekordmeister im Philips Stadion auf PSV Eindhoven. Die Buchmacher sehen Bayern mit einer Quote von 1.65 klar in der Favoritenrolle, während die Niederländer mit einer Quote von 4.50 in die Partie gehen.

Update: Die Aufstellung des FC Bayern München:

Dringlichkeit für Borussia Dortmund

Für Borussia Dortmund ist die Situation angespannt. Nach der Niederlage gegen Tottenham Hotspur ist der BVB von Platz 10 auf Platz 16 in der Ligaphase zurückgefallen. Am Mittwochabend (28. Januar, 21.00 Uhr) erwartet die Schwarz-Gelben Inter Mailand im heimischen Westfalenstadion. Ein Sieg wäre entscheidend, um die Chance auf den direkten Achtelfinaleinzug zu wahren; bwin bietet hierfür eine Quote von 2.80.

Bayer Leverkusen unter Druck

Auch Bayer Leverkusen sieht sich in der Pflicht, nach einer Niederlage gegen Olympiakos den aktuellen Platz in den Play-offs zu verteidigen. Im Heimspiel gegen den FC Villarreal geht die Werkself als klarer Favorit ins Rennen, mit einer Quote von 1.57. Ein Sieg ist unerlässlich, um die Hoffnungen auf das Weiterkommen am Leben zu halten.

Eintracht Frankfurt kämpft um den Abschied

Für die Eintracht Frankfurt ist die Europareise nach der Niederlage gegen Qarabag Agdam vorzeitig beendet. Am letzten Spieltag der Gruppenphase empfangen die Hessen Tottenham Hotspur. Die Londoner gelten mit einer Quote von 1.93 als klare Favoriten, während Eintracht Frankfurt mit einer Quote von 3.75 auf den Abschiedssieg hofft. Ein Erfolg würde eine Rückzahlung von 37,50 Euro bei einem Einsatz von 10 Euro bringen.