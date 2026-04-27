Final-Ticket WM 2026 für 2 Mio. Euro – WM-Spiel Deutschland gegen Curacao für 138.000 USD!

WM-Finale mit Preisrekord auf der Fifa-Plattform

Auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform der Fifa erreichen Tickets für die Fußball-WM neue Dimensionen. Für das Endspiel im MetLife Stadium in New York wurden vier Karten zu jeweils 2.299.998,85 US-Dollar angeboten, also knapp zwei Millionen Euro pro Ticket. Für das Deutschlandspiel gegen Curacao in Houston kann man sich mittelmäßige Tickets für 138.000 USD leisten – pro Stück. Warum lässt die FIFA solche Preise zu, ist es doch die offizielle Plattform des Fußballverbands. Gegen Ecuador im 3.Gruppenspiel gehen die Preise bei 1092 USD los und enden bei 29.900 USD.

Die Plätze liegen in der viertletzten Reihe eines Blocks im Unterrang, seitlich versetzt hinter dem Tor. Ursprünglich kostete jedes dieser Tickets 8.860 Dollar, umgerechnet rund 7.582 Euro.

Fifa erlaubt freie Preisgestaltung

Der Weltverband gestattet auf seiner Plattform Weiterverkäufe zu beliebigen Preisen und verdient daran mit. Sowohl Verkäufer als auch Käufer zahlen jeweils 15 Prozent Gebühr an die Fifa.

Bei den nun eingestellten Tickets setzte der Anbieter einen Basispreis von 1.999.999 Dollar an. Hinzu kamen 299.999,85 Dollar an Fifa-Gebühren. Sollte ein Käufer die vier Karten zum aufgerufenen Preis erwerben, würde der Weltverband damit rund 2,4 Millionen Dollar einnehmen.

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Kritik und Fifa-Reaktion

Nach wachsender Kritik an den extremen Preisen verteidigte die Fifa ihr Modell. In einer Stellungnahme erklärte der Verband, dies entspreche den üblichen Praktiken auf dem Ticketmarkt für große Sportveranstaltungen in den Gastgeberländern.

Zudem verwies die Fifa darauf, dass ihre Einnahmen im Gegensatz zu gewinnorientierten Drittanbietern von Ticketmarktplätzen über die 211 Mitgliedsverbände in die weltweite Entwicklung des Fußballs reinvestiert würden.