FIFA WM2026 heute live Auslosung der Gruppen: Regeln, Modus, Lostöpfe, Ziehung & Statistiken

Heute blicken mindestens 42 Nationaltrainer aufgeregt auf die Endrundenauslosung für die FIFA Weltmeisterschaft 2026. So auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, denn trotz des Top-Status in Lostopf 1 droht der deutschen Nationalmannschaft aufgrund der Regeln eine historische “Doppel-UEFA-Gruppe”. Die Auslosung findet am 5. Dezember 2025 im Kennedy Center in Washington, D.C. statt. Das Event beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit (12:00 Uhr Ortszeit). In Deutschland wird die Gruppenauslosung zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 live vom ZDF übertragen. Die FIFA betont, dass dies ein „entscheidender Meilenstein im Turnierverlauf“ sei.

Ab 18 Uhr ⚽ Liveticker & 📺 Liveblog der WM-Auslosung 2026 mit allen Lostöpfen

Wer kommt zur WM-Auslosung in Washington?

Das Spektakel wird politisch und prominent besetzt sein: US-Präsident Donald Trump wird persönlich bei der Auslosung in Washington anwesend sein. Teil des prominenten Moderationsteams ist zudem Topmodel Heidi Klum, die fast 20 Jahre nach ihrem Auftritt bei der WM 2006 auf die große Fußballbühne zurückkehrt. Die FIFA hat außerdem ein neues Konzept: Die Auslosung wird in zwei getrennte Shows aufgeteilt; die Gruppen werden am Freitagabend (MEZ) und die Spielorte sowie Anstoßzeiten am darauffolgenden Samstag bekannt gegeben.

Wie funktioniert das neue Mega-Format der WM 2026?

Die WM 2026 wird mit 48 Teilnehmern und 104 Spielen das größte Turnier aller Zeiten. Die Mannschaften werden in zwölf Gruppen zu je vier Teams eingeteilt. Die K.o.-Runde beginnt bereits ab dem Sechzehntelfinale mit 32 Teams. Die Zuteilung der 48 Teams erfolgt auf Basis der FIFA-Weltrangliste vom 19. November 2025 in vier Lostöpfe à 12 Mannschaften.

Warum ist Deutschland in Lostopf 1 so wichtig?

Deutschland wird in Lostopf 1 gesetzt, da es die Qualifikation gewonnen hat und der Platz in der Weltrangliste gesichert ist. Dies bietet immense Vorteile:

Keine Duelle gegen Topnationen: Vorrundenspiele gegen die anderen Top-Teams, wie Argentinien oder Spanien, werden vermieden.

Vorrundenspiele gegen die anderen Top-Teams, wie Argentinien oder Spanien, werden vermieden. Logistischer Schutz: Deutschland wird nicht in die Gruppe des Gastgebers Mexiko gelost, was die Vermeidung der klimatisch und logistisch anspruchsvollen Höhenlagen bedeutet.

Deutschland wird nicht in die Gruppe des Gastgebers Mexiko gelost, was die Vermeidung der bedeutet. Fixierte Positionen: Wie die restlichen neun Top-Teams in Lostopf 1 nimmt Deutschland automatisch die erste Position (Position 1) in seiner Gruppe ein.

Welche Einschränkungen sind bei der Auslosung am wichtigsten?

Die Auslosung unterliegt strengen Regeln, um die sportliche Balance zu gewährleisten:

Geografische Trennung: Das allgemeine Prinzip besagt, dass keine Gruppe mehr als ein Team derselben Konföderation zugelost bekommt. Die UEFA-Ausnahme: Da Europa (UEFA) 16 Teams stellt, ist dies die einzige Ausnahme. Jede Gruppe muss mindestens ein, aber nicht mehr als zwei UEFA-Teams enthalten. Demnach werden vier der zwölf Gruppen zwei europäische Vertreter aufweisen. Top-Seed-Schutz: Die vier höchstplatzierten Teams der Weltrangliste werden auf getrennte Auslosungswege verteilt, sodass die beiden besten Teams (vorausgesetzt, sie gewinnen ihre Gruppen) nicht vor dem Finale aufeinandertreffen können.

Welche Gegner aus Topf 2, 3 und 4 drohen Deutschland?

Als gesetzter Gruppenkopf (UEFA) trifft Deutschland auf jeweils ein Team aus Topf 2, Topf 3 und Topf 4. Die entscheidende Frage ist, ob die Gruppe zu einer der vier Gruppen mit doppelter UEFA-Besetzung wird, zum Beispiel hier in diesem Beispiel:

1. Das Szenario der „Mini-Todesgruppe“ (2x UEFA):

Deutschland trifft auf ein weiteres europäisches Team, wodurch die Gruppe sofort sportlich aufgewertet wird. Die übrigen zwei Gegner müssen Nicht-UEFA-Teams aus zwei unterschiedlichen Konföderationen sein.

Mögliche UEFA-Gegner Mögliche Nicht-UEFA-Gegner (Beispiele) Kroatien (Pot 2), Österreich (Pot 2), Norwegen (Pot 3), Schottland (Pot 3) Tunesien (CAF, Pot 3) und Haiti (Concacaf, Pot 4) Einer der vier UEFA Play-Off-Sieger (z.B. Italien, wenn es Play-Off A gewinnt) Uruguay (CONMEBOL, Pot 2) und Katar (AFC, Pot 3)

2. Das Szenario der ausgewogenen Kontinente (1x UEFA):

Deutschland trifft auf drei Nicht-UEFA-Teams, die alle aus unterschiedlichen Kontinentalverbänden stammen müssen, um die geografische Trennung zu wahren.

Beispiele für Gegner (Pot 2, 3, 4): Japan (AFC, Pot 2), Paraguay (CONMEBOL, Pot 3) und Ghana (CAF, Pot 4).

(AFC, Pot 2), (CONMEBOL, Pot 3) und (CAF, Pot 4). Weitere Beispiele: Senegal (CAF, Pot 2), Panama (Concacaf, Pot 3) und Neuseeland (OFC, Pot 4).

Die Auslosung in Washington legt somit das sportliche Fundament für das gesamte Turnier, und die Mischung aus strengen Regeln und Zufall macht die Ziehung am 5. Dezember 2025 zu einem der wichtigsten Termine im Fußballkalender.