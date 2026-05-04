FIFA WM 2026 – Welche Fußballstars sind verletzt oder verpassen die WM 2026?

Die WM 2026 bietet die Bühne, auf der die besten Fußballer der Welt aufeinandertreffen. Doch auch das größte Turnier der Welt bleibt nicht vom Verletzungspech verschont. Mehrere wichtige Spieler sind bereits langfristig ausgefallen, andere liefern sich ein Wettrennen mit der Zeit, um rechtzeitig für die Reise nach Nordamerika fit zu werden – wieder andere kämpfen am Ende ihrer Clubsaison um ihre Fitness zurück. Auf Seiten von Deutschlands DFB Kader wird der FC Bayern Spieler Serge Gnabry die WM 2026 Endrunde verpassen.

48 Länder nehmen erstmals an einer WM teil, und die maximale Kadergröße ist von 23 auf 26 Spieler angewachsen. Das bedeutet, dass der Pool an Spielern, die auf einen Kaderplatz hoffen, deutlich größer geworden ist. Wir gehen alle Gruppen durch und schauen, wer derzeit nicht fit ist oder fehlt. Fett gedruckt sind sichere Ausfälle.

Letztes Update am 4.Mai 2026

Mexiko

Edson Álvarez (CB) — Mexikos Kapitän musste sich im Februar einer Fußoperation unterziehen. Letztes Länderspiel: November 2025

Julian Araujo (RB) – Seit März mit einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht, wodurch sein Leihgeschäft mit Celtic vorzeitig beendet wurde. Letztes Länderspiel: Juli 2025

Rodrigo Huescas (RB): Kopenhagen bestätigte, dass Huescas sich im Oktober einer Operation wegen einer Kreuzbandverletzung unterziehen musste und für die Saison ausfällt. Letztes Länderspiel: September 2025

Marcel Ruiz (CM) – Der Mittelfeldspieler von Toluca erlitt im März einen Kreuzbandriss, kehrte aber im April auf den Platz zurück, nachdem er sich gegen eine Operation entschieden hatte. Letztes Länderspiel: Februar 2026

Cesar Huerta (LW) — Unterzog sich im November einer Beckenoperation. Anderlecht bestätigte, dass er im März eine zusätzliche Operation hatte. Letztes Länderspiel: Oktober 2025

Südafrika

N/A

Südkorea

Hwang In-beom (CM) — Sprungbandverletzung im Spiel mit Feyenoord gegen Excelsior am 15. März. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Park Yong-woo (DM) — Kreuzbandriss beim Spiel für den Abu-Dhabi-Club Al Ain am 25. September. Letztes Länderspiel: September 2025.

Lee Jae-sung (AM) — Zehenverletzung im April beim Spiel für Mainz. Letztes Länderspiel: März 2026.

Tschechische Republik

Jindrich Stanek (GK) — Der Slavia-Prag-Torwart ist seit dem 25. Februar mit einer nicht näher bezeichneten Verletzung ausgefallen. Letztes Länderspiel: September 2025.

Vitezslav Jaros (GK) — Der Liverpool-Torwart hatte sein Leihverhältnis bei Ajax vorzeitig beendet. Der Merseyside-Verein sprach von einer „schweren Knieverletzung“. Letztes Länderspiel: September 2025.

David Zima (CB) — Im März eine Knöchelverletzung erlitten und seitdem nicht mehr gespielt. Letztes Länderspiel: März 2025.

Matej Rynes (CM) — Der Slavia-Prag-Mittelfeldspieler erlitt im April eine Muskelverletzung. Letztes Länderspiel: November 2025.

Edin Dzeko von Bosnien-Herzegowina im Zweikampf mit Gianluca Mancini von Italien beim WM-Qualifikations-Playoff am 31. März 2026 im Stadion Bilino Polje in Zenica. (Foto: Getty Images)

Kanada

Alfie Jones (CB) — Der in England geborene Verteidiger erhielt im November seine erste Einberufung für Kanada, zog sich jedoch beim Spiel für Middlesbrough am 26. Dezember eine Knöchelverletzung zu und wurde im darauffolgenden Monat operiert. Letztes Länderspiel: November 2025.

Sam Adekugbe (LB) — Erlitt im Juni letzten Jahres beim Spiel für Kanada einen Achillessehnenriss und ist seitdem nicht mehr aufgelaufen. Eine WM-Teilnahme ist fraglich. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Alistair Johnston (CB) — Der Celtic-Innenverteidiger wurde im Oktober wegen einer Oberschenkelverletzung operiert, die ihn bereits seit August plagte. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Ralph Priso (DM) — Erlitt am 31. März im Spiel für Kanada eine Oberschenkelzerrung links. Die Vancouver Whitecaps bestätigten, dass der Verteidiger acht bis zehn Wochen ausfallen wird. Letztes Länderspiel: März 2026.

Promise David (ST) — Wurde wegen einer Hüftmuskelverletzung operiert, die er am 21. Februar beim Spiel für den belgischen Verein Union Saint-Gilloise erlitt. Fehlt voraussichtlich „mehrere Monate“. Letztes Länderspiel: November 2025.

Bosnien & Herzegowina

Adrian Leon Barisic (CB) — Eine Adduktorenverletzung hält den Braga-Innenverteidiger seit Anfang März außer Gefecht. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Nikola Katic (CB) — Schalke bestätigte am 1. April, dass eine Knieverletzung Katic für mehrere Wochen außer Gefecht setzen und er in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Letztes Länderspiel: März 2026.

Edin Dzeko (ST) — Bosniens Kapitän und Katics Schalke-Teamkollege fällt mit einer Schulterverletzung aus, die er sich am 31. März gegen Italien zugezogen hatte. Letztes Länderspiel: März 2026.

Katar

N/A

Schweiz

Eray Comert (CB) — Erlitt am 11. April beim Spiel für Valencia eine Bauchmuskelzerrung. Letztes Länderspiel: März 2026.

Miro Muheim (LB) — Erlitt am 18. April beim Spiel für Hamburg eine Knöchelverletzung rechts und ist für den Rest der Saison ausgefallen. Letztes Länderspiel: März 2023.

Zeki Amdouni (ST) — Der Burnley-Stürmer riss sich im Vorbereitungslager das Kreuzband und ist seitdem nicht mehr aufgelaufen. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Brasilien Stars: Vinicius Junior, Rodrygo von FC Real Madrid (Foto Depositphotos.com)

Brasilien

Alisson (GK) — Liverpools Nummer 1 ist seit dem 20. März mit einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Letztes Länderspiel: September 2025.

Vanderson (RB) — Der Außenverteidiger erlitt am 6. März beim Spiel für Monaco eine Oberschenkelverletzung und wurde anschließend operiert. Eine WM-Teilnahme ist fraglich. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Eder Militao (CB) — Der Real-Madrid-Verteidiger erlitt Ende April eine Oberschenkelverletzung links und verpasst das Saisonende. Letztes Länderspiel: November 2025.

Raphinha (LW) — Barcelona bestätigte, dass der Flügelspieler sich am 26. März beim Spiel für Brasilien eine Oberschenkelverletzung rechts zuzog und fünf Wochen ausfällt. Letztes Länderspiel: 26. März.

Rodrygo (RW) — Riss beim Spiel für Real Madrid Anfang März Kreuzband und Meniskus im rechten Knie, für die WM ausgefallen. Letztes Länderspiel: November 2025.

— Riss beim Spiel für Real Madrid Anfang März Kreuzband und Meniskus im rechten Knie, für die WM ausgefallen. Letztes Länderspiel: November 2025. Estevao (RW) — Ernsthafte Zweifel an der WM-Teilnahme des Chelsea-Flügelspielers wegen einer Oberschenkelverletzung, die er am 18. April erlitt. Letztes Länderspiel: November 2025.

Marokko

Nayef Aguerd (CB) — Wurde Anfang März wegen eines anhaltenden Leistenproblems operiert. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

Hamza Igamane (ST) — Der Stürmer riss beim Spiel für Marokko im Africa-Cup-Finale am 26. Januar das Kreuzband und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: Januar 2025.

Haiti

Johny Placide (GK) — Der französische Verein Bastia bestätigte, dass Haitis Kapitän Ende März wegen wiederkehrender Knieprobleme operiert wurde. Letztes Länderspiel: November 2025.

Carlens Arcus (RB) — Der Verteidiger ist seit seiner Auswechslung beim Spiel des französischen Vereins Angers gegen Nizza am 14. März nicht mehr eingesetzt worden. Letztes Länderspiel: November 2025.

Schottland

Scott McKenna (CB) — Erlitt am 18. April beim Spiel für Dinamo Zagreb eine Adduktorenverletzung. Letztes Länderspiel: März 2026.

COLUMBUS, OHIO, 9. SEPTEMBER 2025: Jonathan Klinsmann, Torwart der US-amerikanischen Nationalmannschaft, lächelt gut gelaunt vor dem Tornetz beim Aufwärmen vor dem Freundschaftsspiel der USA gegen Japan im Lower.com Field. Der Sohn von Fußball-Legende Jürgen Klinsmann trägt das rote Torwarttrikot der USMNT und gelb-grüne Torwarthandschuhe. (Foto: Koji Watanabe / Getty Images via AFP)

USA

Jonathan Klinsmann (GK) — Erlitt am 18. April beim Spiel für Cesena einen Genickbruch und wurde in der darauffolgenden Woche erfolgreich operiert. Letztes Kader-Aufgebot: März 2026.

— Erlitt am 18. April beim Spiel für Cesena einen Genickbruch und wurde in der darauffolgenden Woche erfolgreich operiert. Letztes Kader-Aufgebot: März 2026. Cameron Carter-Vickers (CB) — Erlitt im Oktober eine Achillessehnenverletzzung. Der damalige Celtic-Manager Brendan Rodgers sagte, er werde „drei bis fünf Monate“ ausfallen. Letztes Länderspiel: März 2025.

John Tolkin (LB) — Zog sich am 10. April beim Spiel für den deutschen Verein Holstein Kiel eine „innere Bandverletzung im Knie“ zu und fällt mehrere Wochen aus. Letztes Länderspiel: November 2025.

Sergino Dest (RB) — Erlitt am 8. März beim PSV-Spiel gegen AZ eine Oberschenkelverletzung. Letztes Länderspiel: November 2025.

James Sands (CM) — Wurde im März am Knöchel operiert und verpasst den Rest der Saison. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Quinn Sullivan (CM) — Riss sich im September beim Spiel für die Philadelphia Union das Kreuzband. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Patrick Agyemang (ST) — Erlitt am 6. April beim Spiel für Derby County einen schweren Achillessehnenriss und wird die WM verpassen. Letztes Länderspiel: April 2026.

Paraguay

Mathias Villasanti (DM) — Ist seit dem Kreuzbandriss beim Spiel für den brasilianischen Verein Gremio im August außer Gefecht. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Diego Gomez (CM) — Der Brighton-Mittelfeldspieler zog sich am 17. April eine Knieverletzung zu. Cheftrainer Fabian Hurzeler sagte: „Es ist nicht so schlimm, wie mancher von uns befürchtet hatte.“ Letztes Länderspiel: März 2026.

Miguel Almiron (RW) — Seit dem 12. April mit einer Knieverletzung ausgefallen. Atlanta United gab an, er werde ein bis zwei Wochen fehlen. Letztes Länderspiel: März 2026.

Australien

Callum Elder (LB) — Wurde Anfang März am Knie operiert, mit einer Genesungszeit von fünf bis sechs Wochen. Letztes Länderspiel: November 2025.

Lewis Miller (RB) — Der Blackburn-Rovers-Verteidiger riss sich am 14. Februar die Achillessehne und wird rund neun Monate fehlen – die WM verpasst er. Letztes Länderspiel: November 2025.

— Der Blackburn-Rovers-Verteidiger riss sich am 14. Februar die Achillessehne und wird rund neun Monate fehlen – die WM verpasst er. Letztes Länderspiel: November 2025. Ryan Teague (DM) — Verpasste zwei Spiele von Melbourne City mit einer Anfang April zugezogenen Knieverletzung, voraussichtlich noch eine weitere Woche ausgefallen. Letztes Länderspiel: September 2025.

Nicholas D’Agostino (ST) — Erlitt am 28. Februar eine Knieverletzung und fehlt voraussichtlich rund sechs Wochen. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Noah Botic (ST) — Der Austria-Wien-Stürmer brach sich Ende November den Knöchel im Training (riss zudem Syndesmose und inneres Seitenband) und wird voraussichtlich sechs bis neun Monate ausfallen. Letztes Kader-Aufgebot: September 2025.

Türkei

Arda Güler (AM) — Erlitt am 21. April beim Spiel für Real Madrid eine Oberschenkelverletzung rechts und ist für den Rest der Saison ausgefallen, hofft aber auf eine Rückkehr zur WM. Letztes Länderspiel: März 2026.

Serge Gnabry vom FC Bayern München behauptet den Ball gegen Jude Bellingham von Real Madrid beim Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League in der Allianz Arena in München am 15. April 2026. (Lars Baron / Getty Images Europe via Getty Images)

Deutschland

Marc-André ter Stegen (GK) — Wurde am 7. Februar wegen einer Oberschenkelverletzung operiert, kurz nach seinem Wechsel auf Leihbasis von Barcelona zu Girona. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Tom Bischof (CM) — Bayern München bestätigte am 15. April, dass der 20-Jährige sich eine Wadenverletzung links zugezogen hat. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Lennart Karl (AM) — Bischofs Vereinsteamkollege erlitt Anfang April einen „Muskelfaserriss auf der Rückseite des rechten Oberschenkels“. Letztes Länderspiel: März 2026.

Karim Adeyemi (RW) — Verpasste Borussia Dortmunds Spiel gegen Hoffenheim am 18. April wegen einer muskulären Problematik. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Serge Gnabry (ST) — Zog sich einen Adduktorenriss im rechten Oberschenkel zu. Am 22. April wurde bestätigt, dass er die WM verpasst. Letztes Länderspiel: März 2026.

Curaçao

N/A

Elfenbeinküste

Evann Guessand (RW) — Erlitt am 16. April beim Spiel für Crystal Palace eine Knieverletzung und fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus. Letztes Länderspiel: März 2026.

Ecuador

Gonzalo Valle (GK) — Zog sich am 31. März beim Spiel für Ecuador eine Knieverletzung zu. Letztes Länderspiel: März 2026.

Denil Castillo (CM) — Der Midtjylland-Mittelfeldspieler wurde verletzt aus dem ecuadorianischen Märzkader abgezogen. Letztes Länderspiel: November 2025.

Patrik Mercado (CM) — Riss das Kreuzband beim Spiel für Independiente del Valle am 22. März. Letztes Länderspiel: November 2025.

— Riss das Kreuzband beim Spiel für Independiente del Valle am 22. März. Letztes Länderspiel: November 2025. Nilson Angulo (LW) — Der Sunderland-Flügelspieler ist seit dem 8. März mit einer Muskelverletzung ausgefallen. Letztes Länderspiel: November 2025.

Xavi Simons von Tottenham Hotspur liegt nach einer Verletzung auf dem Rasen. Der Niederländer musste sich am 25. April 2026 beim Premier-League-Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Tottenham im Molineux behandeln lassen. Michael Steele / Getty Images

Niederlande

Mark Flekken (GK) — Verpasste Bayer Leverkusens Spiel gegen Köln Ende April wegen „muskulärer Probleme“. Letztes Länderspiel: März 2026.

Matthijs de Ligt (CB) — Seit dem 30. November mit einer Rückenverletzung ausgefallen, fraglich ob der 26-Jährige in dieser Saison noch zum Einsatz kommt. Letztes Länderspiel: November 2025.

Jurrien Timber (RB) — Erlitt am 13. März beim Spiel für Arsenal eine Knöchelverletzung. Letztes Länderspiel: November 2025.

Jerdy Schouten (DM) — Riss Anfang April das Kreuzband und verpasst den Rest der Saison sowie die WM. Letztes Länderspiel: März 2026.

— Riss Anfang April das Kreuzband und verpasst den Rest der Saison sowie die WM. Letztes Länderspiel: März 2026. Justin Kluivert (AM) — Wurde am 6. Januar am Knie operiert. Letztes Länderspiel: November 2025.

Xavi Simons (AM) — Erlitt am 25. April beim Spiel für Tottenham Hotspur eine Knieverletzung, die sich als Kreuzbandriss bestätigt hat. Letztes Länderspiel: März 2026.

— Erlitt am 25. April beim Spiel für Tottenham Hotspur eine Knieverletzung, die sich als Kreuzbandriss bestätigt hat. Letztes Länderspiel: März 2026. Memphis Depay (ST) — Zog sich beim Spiel für Corinthians eine Oberschenkelverletzung zu. Letztes Länderspiel: November 2025.

Japan

Koki Machida (CB) — Der Hoffenheim-Verteidiger riss Ende August das Kreuzband. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Wataru Endo (DM) — Erlitt am 11. Februar beim Spiel für Liverpool eine Sprungbandverletzung. Letztes Länderspiel: November 2025.

Takumi Minamino (ST) — Riss beim Spiel von Monaco gegen Auxerre am 22. Dezember das Kreuzband. Letztes Länderspiel: November 2025.

Schweden

Emil Krafth (RB) — Der Newcastle-Verteidiger wurde im Februar am Knie operiert und ist für die Saison ausgefallen. Letztes Länderspiel: November 2025.

Gustav Lundgren (RW) — Erlitt am 6. April beim Spiel für den schwedischen Verein GAIS eine Achillessehnenverletzzung. Letztes Länderspiel: März 2026.

Tunesien

Montassar Talbi (CB) — Erlitt Anfang April beim Spiel für Lorient eine Wadenverletzung. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

Dylan Bronn (CB) — Der Servette-Verteidiger zog sich im Februar eine Knieverletzung zu und ist ins Training zurückgekehrt. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

Hannibal Mejbri (AM) — Erlitt am 21. März beim Spiel für Burnley eine Oberschenkelverletzung. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

Elias Saad (LW) — Der Frankfurt-Flügelspieler zog sich beim Spiel für St. Pauli eine Oberschenkelverletzung rechts zu. Letztes Länderspiel: April 2026.

Mohamed Salah von Liverpool reckt die Arme aus und appelliert an das Publikum auf der Anfield Road. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 14. April 2026 war der ägyptische Stürmer einmal mehr das Gesicht des FC Liverpool. Foto: Carl Recine / Getty Images

Belgien

Thibaut Courtois (GK) — Erlitt am 17. März gegen Manchester City eine Oberschenkelverletzung und ist vier bis sechs Wochen ausgefallen. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Nathan De Cat (CM) — Anderlecht bestätigte am 13. April, dass der 17-Jährige wegen einer Knöchelverletzung vier bis sechs Wochen fehlen wird. Letztes Länderspiel: März 2026.

Romelu Lukaku (ST) — Kämpft die ganze Saison mit einer Oberschenkelverletzung, zuletzt für Napoli am 6. März eingesetzt. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Ägypten

Mohamed Hamdi (LB) — Riss beim Spiel für Ägypten beim Africa Cup of Nations am 5. Januar das Kreuzband und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

— Riss beim Spiel für Ägypten beim Africa Cup of Nations am 5. Januar das Kreuzband und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: Januar 2026. Mohamed Salah (RW) — Der Liverpool-Spieler erlitt am 25. April eine Oberschenkelverletzung. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

Islam Issa (LW) — Verpasst die WM, nachdem er am 31. März im Spiel gegen Spanien das linke Kreuzband gerissen hat. Letztes Länderspiel: März 2026.

Iran

Majid Hosseini (CB) — Kämpft seit August mit einer chronischen Achillessehnen-Entzündung. Kayerispor bestätigte im Februar, dass er nach einer Operation mindestens sechs weitere Monate fehlen wird. Letztes Länderspiel: November 2025.

Neuseeland

Nando Pijnaker (CB) — Kugelte sich am 11. April beim Spiel für Auckland FC die rechte Schulter aus. Letztes Länderspiel: November 2024.

Francis de Vries (LB) — Verletzte sich am 27. März beim Spiel für Neuseeland an der rechten Wade und fehlt voraussichtlich sechs Wochen. Letztes Länderspiel: März 2026.

Lamine Yamal vom FC Barcelona wird am 22. April 2026 im Spotify Camp Nou von Celta-Vigos Yoel Lago gefoult und zu Fall gebracht — die Szene resultierte in einem Elfmeter fuer Barcelona im LaLiga-Spiel. (Alex Caparros / Getty Images)

Spanien

Mikel Merino (CM) — Wurde am 1. Februar wegen einer Fußverletzung rechts operiert und ist für den Rest der Saison ausgefallen. Letztes Länderspiel: November 2025.

Lamine Yamal (RW) — Erlitt am 22. April beim Spiel für Barcelona eine Oberschenkelverletzung. Verpasst voraussichtlich den Rest der Saison, soll aber zur WM fit sein. Letztes Länderspiel: März 2026.

Samu Aghehowa (ST) — Wird die WM verpassen, nachdem er sich am 9. Februar das Kreuzband gerissen hat. Letztes Länderspiel: November 2025.

Kap Verde

Bruno Varela (GK) — Bestätigte am 4. April, dass er nach einer Operation den Rest der Saison und die WM verpassen wird. Letztes Länderspiel: November 2025.

Jamiro Monteiro (CM) — Der niederländische Verein PEC Zwolle bestätigte am 6. Februar, dass der 32-Jährige mehrere Wochen wegen einer Knieverletzung fehlen wird, die WM aber nicht gefährdet sei. Letztes Länderspiel: November 2025.

Saudi-Arabien

Waleed Al-Ahmed (CB) — Riss Ende März beim Spiel für den saudi-arabischen Verein Al Qadsiyah das Kreuzband und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: Dezember 2025.

Uruguay

Jose Maria Gimenez (CB) — Uruguays Kapitän hat seit dem 4. April wegen einer Muskelverletzung nicht mehr gespielt. Letztes Länderspiel: März 2026.

Joaquin Piquerez (LB) — Wurde am rechten Knöchel operiert, nachdem er sich beim Spiel Uruguays gegen England am 27. März verletzt hatte. Letztes Länderspiel: März 2026.

Giorgian de Arrascaeta (AM) — Wurde am 30. April wegen eines Bruches am rechten Schlüsselbein operiert. Letztes Länderspiel: März 2026.

Hugo Ekitike bejubelt mit seinen Teamkollegen sein Tor zum 2:0 für Frankreich im Freundschaftsspiel gegen Brasilien im Gillette Stadium in Foxborough am 26. März 2026. Foto: Michael Owens / Getty Images

Frankreich

Manu Kone (CM) — Wurde aus dem Märzkader abgezogen, nachdem er beim Spiel für Roma am 19. März offenbar eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte. Letztes Länderspiel: November 2025.

Kylian Mbappé (ST) — Wurde beim Spiel für Real Madrid am 24. April wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt. Letztes Länderspiel: März 2026.

Hugo Ekitike (ST) — Wird nach einem Achillessehnenriss mehrere Monate fehlen. Letztes Länderspiel: März 2026.

Senegal

Kalidou Koulibaly (CB) — Kämpft mit einer Oberschenkelverletzung, die er sich im April zugezogen hat. Letztes Länderspiel: Januar 2026.

Pape Matar Sarr (CM) — Der Tottenham-Mittelfeldspieler zog sich im April eine Schulterverletzung zu. Letztes Länderspiel: März 2026.

Irak

Youssef Amyn (LW) — Der AEK-Larnaca-Flügelspieler fehlt seit Ende März mit einer Oberschenkelverletzung. Letztes Länderspiel: April 2026.

Norwegen

N/A

LAUTARO MARTINEZ feiert im INTERNAZIONALE MILAN Trikot (Foto Depositphotos.com

Argentinien

Cristian Romero (CB) — Der Tottenham-Kapitän wird mit einer am 12. April zugezogenen Knieverletzung den Rest der Ligasaison verpassen. Letztes Länderspiel: April 2026.

Juan Foyth (CB) — Riss beim Spiel für Villarreal am 24. Januar die Achillessehne und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: November 2025.

— Riss beim Spiel für Villarreal am 24. Januar die Achillessehne und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: November 2025. Gabriel Rojas (LB) — Racing Club bestätigte am 1. April, dass Rojas einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten hat. Letztes Länderspiel: März 2026.

Lautaro Martinez (ST) — Der Inter-Stürmer erlitt Anfang April eine Wadenverletzung links. Letztes Länderspiel: November 2025.

Joaquin Panichelli (ST) — Riss sich im März beim argentinischen Training das Kreuzband und verpasst die WM. Letztes Länderspiel: November 2025.

Algerien

Luca Zidane (GK) — Der Granada-Torwart brach sich am 26. April Kiefer und Kinn. Letztes Länderspiel: März 2026.

Anthony Mandrea (GK) — Erlitt eine Schulterausrenkung, die seine WM-Teilnahme fraglich macht. Letztes Länderspiel: Dezember 2025.

Melvin Mastil (GK) — Kämpft Mitte April mit einem Leistenbruch.

Nabil Bentaleb (CM) — Lille gab am 17. April bekannt, dass der 31-Jährige einen kleinen chirurgischen Eingriff wegen einer Infektion hinter sich hat. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Youcef Belaili (LW) — Zog sich im November 2025 einen Kreuzbandriss zu. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Amine Gouiri (ST) — Der Marseille-Stürmer erlitt Ende April eine Oberschenkelverletzung. Letztes Länderspiel: März 2023.

Österreich

Nicolas Seiwald (DM) — Verpasste RB Leipzigs Spiel gegen Union Berlin am 24. April wegen Krankheit. Letztes Länderspiel: März 2026.

Jordanien

Adham Al-Quraishi (RB) — Riss sich im Dezember beim Spiel Jordaniens beim Arab Cup das Kreuzband. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Yazan Al-Naimat (ST) — Riss sich wie Al-Quraishi das Kreuzband beim Spiel Jordaniens beim Arab Cup.

Ali Olwan (ST) — Erlitt am 5. Februar beim Spiel für den katarischen Verein Al Sailiya eine nicht näher bezeichnete Verletzung und ist seitdem nicht mehr eingesetzt worden. Letztes Länderspiel: Dezember 2025.

Tammer Bany (ST) — West Bromwich Albion teilte am 30. Dezember mit, dass der Stürmer wegen einer Oberschenkeloperation rund vier Monate ausfallen wird. Letztes Länderspiel: November 2025.

James Rodríguez (Kolumbien) im Zweikampf mit Maxence Lacroix (Frankreich) im Länderspiel im Northwest Stadium in Landover, Maryland am 29. März 2026. Hannah Foslien / Getty Images

Portugal

Ruben Dias (CB) — Der Manchester-City-Verteidiger ist seit seiner Auswechslung beim Spiel gegen Real Madrid am 17. März mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. Letztes Länderspiel: November 2025.

Tomas Araujo (CB) — Verpasste Benficas Spiel gegen Moreirense wegen einer Wadenverletzung links. Letztes Länderspiel: März 2026.

DR Kongo

Gedeon Kalulu (CB) — Erlitt Anfang Februar beim Spiel für Aris Limassol einen hinteren Kreuzbandriss (PCL) und wird voraussichtlich vier bis fünf Monate ausfallen. Letztes Länderspiel: Dezember 2025.

Usbekistan

Khusniddin Alikulov (CB) — Verpasst die WM nach einem Kreuzbandriss am 19. Januar. Letztes Länderspiel: November 2025.

— Verpasst die WM nach einem Kreuzbandriss am 19. Januar. Letztes Länderspiel: November 2025. Jaloliddin Masharipov (LW) — Der iranische Verein Esteghal bestätigte am 31. Januar, dass der 32-jährige Flügelspieler im Ausland operiert wurde. Letztes Länderspiel: Juni 2025.

Kolumbien

Juan Cabal (LB) — Fällt laut Berichten wegen einer Adduktorenverletzung für den Rest der Saison aus. Letztes Länderspiel: März 2026.

Juan Fernando Quintero (AM) — Nach einer Muskelverletzung rund vier Wochen ausgefallen. Letztes Länderspiel: März 2026.

Yaser Asprilla (RW) — Ist seit einer am 8. April beim Spiel für Galatasaray erlittenen Knieverletzung nicht mehr eingesetzt worden. Letztes Länderspiel: November 2025.

Luka Modric musste beim Serie-A-Spiel zwischen AC Milan und Juventus FC am 26. April 2026 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand verletzt vom Platz getragen werden. Medizinisches Personal eilte dem AC-Milan-Mittelfeldspieler zu Hilfe, nachdem er zu Boden gegangen war. Marco Luzzani / Getty Images Europe via Getty Images

England

Jarrad Branthwaite (CB) — Erlitt am 19. April beim Spiel für Everton eine Oberschenkelverletzung. Letztes Länderspiel: Juni 2024.

Levi Cowill (CB) — Riss sich am 4. August beim Chelsea-Training das Kreuzband. Letztes Länderspiel: Juni 2026.

Reece James (RB) — Zog sich Mitte März eine Oberschenkelverletzung zu, die den 26-Jährigen voraussichtlich mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird. Letztes Länderspiel: November 2025.

Tino Livramento (RB) — Kämpft mit einer Oberschenkelverletzung, fraglich ob er in dieser Saison noch spielen oder zur WM fit sein wird. Letztes Länderspiel: März 2026.

Jordan Henderson (CM) — Seit Ende März mit einer nicht näher bezeichneten Verletzung ausgefallen. Letztes Länderspiel: März 2026.

Anthony Gordon (LW) — Verpasste Newcastles letzte beiden Spiele wegen einer Hüftverletzung. Letztes Länderspiel: März 2026.

Dominic Solanke (ST) — Erlitt am 25. April gegen Wolves eine Muskelverletzung. Letztes Länderspiel: März 2026.

Kroatien

Josko Gvardiol (CB) — Der Manchester-City-Verteidiger wurde im Januar wegen eines Schienbeintbruchs am rechten Bein operiert. Letztes Länderspiel: November 2025.

Luka Vuskovic (CB) — Der Hamburger Verteidiger zog sich im April eine Knieverletzung zu und verpasste die letzten drei Spiele des Teams. Letztes Länderspiel: April 2026.

Luka Modric (CM) — AC Milan bestätigte, dass der 40-Jährige am 27. April wegen eines Jochbeinbruchs operiert wurde. Er verpasst den Rest der Saison, soll aber zur WM zurückkehren. Letztes Länderspiel: April 2026.

Toni Fruk (AM) — Erlitt am 12. April beim Spiel für den kroatischen Verein Rijeka eine Rückenverletzung. Letztes Länderspiel: April 2026.

Ghana

Mohammed Salisu (CB) — Riss beim Spiel von Monaco gegen Lyon am 3. Januar das Kreuzband und wird voraussichtlich die WM verpassen. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

— Riss beim Spiel von Monaco gegen Lyon am 3. Januar das Kreuzband und wird voraussichtlich die WM verpassen. Letztes Länderspiel: Oktober 2025. Tariq Lamptey (RB) — Riss am 21. September beim Spiel für Fiorentina das Kreuzband. Letztes Länderspiel: Oktober 2024.

Abu Francis (CM) — Erlitt am 14. November beim Spiel Ghanas gegen Japan einen Doppelbruch des Beins. Letztes Länderspiel: November 2025.

Mohammed Kudus (RW) — Ist seit einer Oberschenkelverletzung beim Spiel für Tottenham am 4. Januar nicht mehr eingesetzt worden. Letztes Länderspiel: Oktober 2025.

Panama