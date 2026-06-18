FIFA Fußball WM 2026 im TV & Livestream schauen: waipu.tv ohne Live-Verzögerung bei Toren! Keine Latenz!

Wer die WM 2026 zum Beispiel in der ARD oder ZDF Mediathek per Livestream verfolgt, muss offenbar nicht mehr fürchten, das entscheidende Tor nur zu hören, statt es direkt zu sehen. waipu.tv verspricht mit einem neuen Sport-Modus eine Live-Übertragung ohne die gefürchtete Verzögerung, während auch Vodafone für Kabelkunden eine Lösung bereithält. Das Problem ist bekannt: Die Nachbarn schauen ARD oder ZDF per Kabel oder Satellit und jubeln bei einem Tor, doch bei dir ist der Angriff grad erst im Entstehen! Ärgerlich! Ich habe den Test gemacht mit der ARD und MagentaTV beim WM-Spiel Katar gegen die Schweiz. Der Unterscheid waren 29 Sekunden, die der Livestream hinterher hängt.

Dortmund. Eine repräsentative Umfrage von waipu.tv zeigt, wie präsent das Problem ist. Jeder vierte Deutsche fürchtet, ein WM-Tor vorab über Jubel aus der Nachbarschaft mitzubekommen. Mehr als ein Drittel will die Spiele zudem mitten in der Nacht live verfolgen, bei jungen Männern ist es sogar mehr als jeder Zweite.

waipu.tv beschleunigt das Live-Signal mit neuem Sport-Modus

Zur WM 2026 setzt waipu.tv auf einen eigens entwickelten Sport-Modus, der das Live-Signal gezielt beschleunigt. Grundlage ist ein selbst entwickeltes CDN, also ein Content Delivery Network, über das der Anbieter die Signalverteilung nach eigenen Angaben deutlich effizienter steuert als bislang.

Der Modus steht für die Übertragungen von Das Erste und ZDF bereit, also für die Sender, auf denen die deutschen WM-Spiele laufen. Laut der Umfrage kennen mehr als die Hälfte der Deutschen das Gefühl, ein Tor zuerst zu hören und es erst Sekunden später auf dem Bildschirm zu sehen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Auch Vodafone greift bei der WM in die Verteilung ein

Neben waipu.tv bietet auch Vodafone eine Lösung gegen die Verzögerung im Live-Bild an, allerdings ausschließlich für Kunden im Kabelfernsehen. Der Konzern hat seinen sogenannten Jubel-Booster für die WM erneut aktiviert, nachdem er bereits bei der EM 2024 im Einsatz war.

Damals hatte das Fachmagazin c’t nachgemessen und festgestellt, dass das optimierte Kabel-Signal schneller ankam als über Satellit und deutlich schneller als bei den meisten Internet-TV-Angeboten. Für die WM greift Vodafone ein Signal von ARD und ZDF früher im Verteilungsprozess ab und speist es direkt ins Kabelnetz ein, wodurch nach Angaben des Unternehmens rund zwei Sekunden Verzögerung entfallen. Die WM beginnt am 11. Juni.

So lässt sich der Sport-Modus bei waipu.tv aktivieren

Den Sport-Modus können alle waipu.tv-Kunden ab sofort in den App-Einstellungen unter „Mein Konto“ auf waipu.tv Sticks oder Boxen einschalten, sofern die App mindestens in der Version 2026.8.0 installiert ist.

Neukunden können das Einsteigerpaket waipu.tv Start für 4,99 Euro im Monat buchen, inklusive Stick. Hinzu kommen einmalig 4,99 Euro Versandkosten. Alternativ bietet waipu.tv das Perfect-Plus-Paket mit Stick der zweiten Generation derzeit für 8 Euro statt regulär 15,99 Euro an.

Über waipu.tv bei der WM 2026

FERNSEHEN ÜBER WLAN. KEINE KABELBUCHSE NÖTIG

Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche. Mit der App kannst du in allen Räumen auf jedem TV-Screen fernsehen.

ALLE TOP-SENDER

Mit waipu.tv empfängst du jederzeit alle Top-TV-Sender! Unter anderem RTL, ProSieben, VOX, Sat.1, GoldStar-TV, KiKA, MTV, ARTE und viele mehr.

HD-QUALITÄT

Empfange mit waipu.tv Perfect zahlreiche Sender auch in brillanter HD-Qualität.

BESTE INFRASTRUKTUR SORGT FÜR BRILLANTE BILDQUALITÄT

Mit der Glasfaser-Infrastruktur sorgen wir für eine zuverlässige und schnelle Übertragung.

SENDUNGEN AUFNEHMEN. AUCH VON UNTERWEGS.

Mit der Aufnahmefunktion von waipu.tv kannst du sogar von unterwegs spontan und bequem Sendungen aufzeichnen. Mit der Serienaufnahme sogar automatisch alle Folgen Ihrer Lieblingsserie, mit nur einem Klick. Der großzügige Aufnahmespeicher bietet dir Platz für bis zu 100 Stunden TV-Programm. Der interne Speicher deines Mobilgerätes wird nicht belastet.