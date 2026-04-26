FIFA WM 2026 – Tennisstar Zverev hofft auf deutschen Erfolg bei der Weltmeisterschaft

Tennisstar Alexander Zverev blickt mit viel Zuversicht auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und traut der deutschen Nationalmannschaft in Nordamerika einiges zu. Der Tennisstar, der für Deutschland bei den wegen der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Spielen von Tokio 2020 Gold im Einzel holte, kennt den Weg zu einem großen internationalen Titel aus eigener Erfahrung.

Schweinsteiger gratulierte nach Olympia-Gold

Zu den ersten Gratulanten nach Zverevs historischem Erfolg zählte damals mit Bastian Schweinsteiger auch ein früherer DFB-Mittelfeldmann. Auf X schrieb der Weltmeister von 2014: „First men‘s singles tennis gold medalist in German history! What a thrilling final and sensational performance from you, [Alex Zverev] Congrats on Olympic gold.“

Zverev, der als großer Fan des FC Bayern München gilt, wünscht sich nun, dass die deutschen Fußballer bei der FIFA World Cup 2026™ in seine sportlichen Fußstapfen treten. Nach souveräner Qualifikation trifft das Team von Julian Nagelsmann in Gruppe E auf Côte d’Ivoire, Curaçao und Ecuador.

Vertrauen in ein junges DFB-Team

Im Gespräch mit der FIFA zeigte sich der 29 Jahre alte Hamburger optimistisch. „Ich denke, Deutschland hat eine gute Chance. Ich glaube, sie werden besser spielen als bei den vergangenen Turnieren. Ich denke, sie haben eine eingespieltere Mannschaft. Sie haben natürlich ein sehr junges Team, aber ich habe das Gefühl, dass sie gut abschneiden werden“, sagte Zverev.

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Sein Blick auf die WM ist dabei auch persönlich geprägt. Beim Turnier 2006 im eigenen Heimatort erfüllte sich der Hamburger einen Kindheitstraum, als er ein WM-Spiel in Deutschland besuchte. Seine Idole aus früheren Weltmeisterschaften sind entsprechend zahlreich, zumal die DFB-Auswahl auf eine große Geschichte und den jüngsten Triumph bei der WM in Brasilien 2014 verweisen kann.

Kahn, Schweinsteiger und die Helden von 2014

„Oliver Kahn, er war mein Lieblingsspieler, als ich aufwuchs“, erklärte die aktuelle Nummer 3 der Welt. „Und aus der deutschen Mannschaft von 2014 gibt es so viele: Schweinsteiger, [Lukas] Podolski, Manuel Neuer… den ich für einen der wichtigsten Spieler hielt, Toni Kroos natürlich… so viele.“

Ob Zverev die Endrunde selbst vor Ort verfolgen kann, ist wegen seiner Tennisverpflichtungen offen. Gut möglich, dass er in dieser Phase vor allem auf einen langen Lauf in Wimbledon setzt. Die WM dürfte er dennoch aufmerksam verfolgen, denn für ihn ist klar: „Ich denke, jeder freut sich auf die Weltmeisterschaft, weil sie nur alle vier Jahre stattfindet. Sie ist das größte Sportereignis der Welt außerhalb der Olympischen Spiele.“

Quelle FIFA.com