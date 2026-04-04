FIFA WM 2026 Teilnehmer: Welche Nationalmannschaften sind aus Europa alles bei der WM 2026 dabei?

Vier Play-off-Sieger komplettieren das europäische Kontingent für die FIFA WM 2026: Nach Abschluss der Qualifikation stehen insgesamt 16 UEFA-Startplätze fest. Zu den Play-off-Gewinnern zählen Bosnien und Herzegowina, Czechia, Schweden und Türkiye; zwölf Gruppensieger hatten sich bereits zuvor qualifiziert. Die Endrunde des mit 48 Teams erstmals vergrößerten Turniers findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. In diesem Artikel sind alle europäischen Teilnehmer, ihre Wege zur Qualifikation sowie wichtige Spieler und Trainer aufgeführt.

Wer hat sich für die FIFA WM 2026 qualifiziert?

Die 16 UEFA-Startplätze beim 48 Teams starken FIFA World Cup 2026 sind vergeben: Vier Play-off-Sieger haben sich den zwölf Gruppensiegern angeschlossen und damit das europäische Aufgebot komplettiert. Die Play-off-Sieger Bosnien und Herzegowina, Czechia, Schweden und Türkiye runden das europäische Line-up nach ihren Erfolgen in den Entscheidungsspielen ab. Bereits zuvor hatten die Gruppensieger Österreich, Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien und die Schweiz ihre Plätze für das Finalturnier bestätigt. Die WM-Endrunde läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Qualifizierte europäische Teams 🇦🇹 Österreich🇧🇪 Belgien🇧🇦 Bosnien & Herzegovina🇩🇪 Deutschland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England🇫🇷 Frankreich🇭🇷 Kroatien🇳🇱 Niederlande🇳🇴 Norwegen🇵🇹 Portugal🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland🇸🇪 Schweden🇨🇭 Schweiz🇪🇸 Spanien🇨🇿 Tschechien🇹🇷 Türkei

Österreich

Wie sie sich qualifizierten Österreich gewann die Gruppe H und sicherte sich damit die direkte Qualifikation. Die Mannschaft kämpfte sich an Bosnien und Herzegowina und Rumänien vorbei, um Platz eins in der Gruppe zu behaupten. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Österreich wird bei seinem achten WM-Finalturnier antreten und erstmals seit 1998 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei sein (damals Gruppenphase). In der Qualifikation führte Veteran Marko Arnautović mit acht Treffern die Torschützenliste des Teams an; Ralf Rangnick ist der Übungsleiter und mit erfahrenen Akteuren wie Kapitän und Innenverteidiger David Alaba, dem Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer sowie dem stets gefährlichen Michael Gregoritsch verfügt das Team über viel Erfahrung.

Belgien

Wie sie sich qualifizierten Belgien sicherte sich Platz eins in Gruppe J und bestätigte damit die Teilnahme an der WM. Zum Abschluss der Qualifikation setzten sich die „Red Devils“ eindrucksvoll mit einem 7:0 gegen Liechtenstein durch. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Belgien steht damit zum vierten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft; die beste Platzierung war der dritte Rang 2018. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus 2022 in Katar hofft das Team um Dauerbrenner Kevin De Bruyne sowie die jungen Talente Jeremy Doku und Charles De Ketelaere auf einen erfolgreicheren Turnierverlauf.

Bosnien

Wie sie sich qualifizierten Bosnien und Herzegowina erkämpfte sich das WM-Ticket über die Play-offs (Pfad A). Shoot-out-Erfolge gegen Wales und Italien führten die Mannschaft zum Finalturnier. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Es ist erst das zweite internationale Großereignis für Bosnien nach den drei Partien bei der WM 2014 (damals Gruppenphase). Unter Trainer Sergej Barbarez bleibt der 40-jährige Kapitän Edin Džeko eine zentrale Figur, der schon 2014 in Bosniens einzigem Sieg bei jener WM traf; zudem ist Sead Kolašinac in der Abwehr weiterhin ein gewichtiger Faktor.

Kroatien

Wie sie sich qualifizierten Kroatien gewann Gruppe L und qualifizierte sich damit direkt für die Endrunde. Die „Vatreni“ zeigten erneut Konstanz und holten aus ihren ersten sieben Spielen sechs Siege und ein Unentschieden. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Als Vize-Weltmeister 2018 gehört Kroatien zu den Nationen, die überdurchschnittlich gut abschneiden; zuletzt erreichte das Team 2022 den dritten Platz. Luka Modrić zieht mit 40 Jahren weiterhin die Fäden im Mittelfeld, und Coach Zlatko Dalić, der sein Team bereits ins WM-Finale und ins Halbfinale geführt hat sowie ein Länderspiel- und Nations-League-Finale, wird auf einen weiteren tiefen Turnierlauf hinarbeiten.

Tschechien

Wie sie sich qualifizierten Czechia sicherte sich das WM-Ticket über die Play-offs (Pfad D). Die Mannschaft besiegte die Republik Irland im Elfmeterschießen und setzte sich anschließend ebenfalls im Neunmeterschießen gegen Dänemark durch. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Die beste WM-Platzierung datiert aus der Zeit als Tschechoslowakei (Vize 1934 und 1962); die letzte WM-Teilnahme war 2006 (Gruppenphase). Trainer Miroslav Koubek, der mit 74 Jahren bei Dienstantritt im Dezember 2025 als Außenseiter galt, nutzt seine enorme Kenntnis des heimischen Fußballs und baut auf erfahrene Spieler wie Vladimír Coufal, Tomáš Souček und Patrik Schick.

England

Wie sie sich qualifizierten England gewann Gruppe K und sicherte sich die direkte Qualifikation. Nach dem Wechsel von Gareth Southgate zu Thomas Tuchel als Chefcoach begann eine neue Ära; Tuchel übernahm nach der Niederlage im EURO-2024-Finale gegen Spanien in Berlin. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme England ist Weltmeister von 1966 und erreichte 2022 das Viertelfinale. Die „Three Lions“ sicherten sich die Teilnahme bereits nach sechs Spielen und blieben in der Gruppe ungeschlagen mit einer makellosen Bilanz (100 %): 22 erzielte Tore bei null Gegentoren. Stürmer Harry Kane bleibt der Faktor im Angriff, während Spieler wie Anthony Gordon und Elliot Anderson als Verstärkungen gelten.

Frankreich

Wie sie sich qualifizierten Frankreich gewann Gruppe D und qualifizierte sich damit souverän; dies ist die achte WM-Teilnahme in Folge für Les Bleus. Das Team zeigte in der Qualifikation erneut seine Klasse und Kontinuität. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Frankreich gewann die WM 1998 und 2018 und belegte 2022 den zweiten Platz. Mit herausragendem Offensivspiel um Superstar Kylian Mbappé und unter der Führung von Didier Deschamps zählen die Franzosen erneut zu den Favoriten auf einen weiten Turnierverlauf.

Deutschland

Wie sie sich qualifizierten Deutschland gewann Gruppe A und sicherte damit die direkte Teilnahme. Nach einem holprigen Start mit einem 0:2 bei der Auftaktpartie gegen die Slowakei beendete das Team die Qualifikation mit einem 6:0-Heimsieg im Rückspiel gegen dieselben Slowaken, der das Selbstvertrauen stärkte. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Deutschland gewann die WM 1954, 1974, 1990 und 2014; die letzte Teilnahme 2022 endete bereits in der Gruppenphase. Julian Nagelsmann führt eine neue Generation an, nachdem viele Spieler der erfolgreichen 2014er-Truppe in den Ruhestand gegangen sind; Talente wie Florian Wirtz und der angestellte Stürmer Nick Woltemade sollen die Suche nach einem fünften Titel vorantreiben.

Niederlande

Wie sie sich qualifizierten Die Niederlande sicherten sich Platz eins in Gruppe G und damit die direkte Qualifikation. Nach einem intensiven Duell mit Polen entschieden Oranje das Rennen schließlich durch einen Sieg gegen Litauen am letzten Spieltag für sich. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Die beste Platzierung der Niederlande waren die Vize-Titel 1974, 1978 und 2010; zuletzt erreichte Oranje 2022 das Viertelfinale. Memphis Depay trug mit acht Treffern maßgeblich zur Qualifikation bei, und Kapitän Virgil van Dijk bildet das defensive Rückgrat, während die Mannschaft hofft, die bisherigen Finalniederlagen endlich in einen Titel umzuwandeln.

Norwegen

Wie sie sich qualifizierten Norwegen gewann Gruppe I und sicherte sich damit direkt die Teilnahme an der WM. In einem überraschenden Verlauf setzte sich Norwegen gegen Italien durch und holte Platz eins in der Gruppe. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Die beste WM-Platzierung Norwegens waren das Achtelfinale 1938 und 1998; die letzte Teilnahme datiert von 1998 (Achtelfinale). Erling Haaland traf spektakulär 16 Mal in der Qualifikation, während Martin Ødegaard mit sieben Vorlagen glänzte; beide sind Schlüsselspieler, die Norwegen zu einer Überraschungsmannschaft machen könnten.

Portugal

Wie sie sich qualifizierten Portugal gewann Gruppe F und qualifizierte sich direkt, nachdem das Team Matchday 10 gegen Armenien souverän meisterte. Die Selecção zog damit zum siebten Mal in Folge in eine WM-Endrunde ein. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Portugals beste WM-Platzierung war der dritte Platz 1966; zuletzt erreichte Portugal 2022 das Viertelfinale. Mittelfeldspieler wie Vitinha, João Neves und Bruno Fernandes sorgen für Kreativität, während Cristiano Ronaldo weiterhin Tore erzielt; es könnte der Abschied des mittlerweile 40-jährigen Stürmers von der Nationalmannschaft werden.

Schottland

Wie sie sich qualifizierten Schottland gewann Gruppe C und sicherte sich so das WM-Ticket. Ein spektakulärer Sieg am letzten Spieltag gegen Dänemark im ausverkauften Hampden Park brachte die Mannschaft erstmals seit 1998 wieder zu einer Weltmeisterschaft. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Schottland war mehrfach bei Weltmeisterschaften vertreten, blieb aber meist in der Gruppenphase (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998). Unter Trainer Steve Clarke, der bereits die Teams zu EURO 2020 und 2024 geführt hat, stützen sich die Schotten auf Kapitän Andy Robertson sowie die erfahrenen Mittelfeldspieler John McGinn, Scott McTominay und Billy Gilmour, die auch auf Klubebene Champions-League-Erfahrung gesammelt haben.

Spanien

Wie sie sich qualifizierten Spanien beendete Gruppe E als Erster und qualifizierte sich souverän für die WM. Ein 0:0-Remis am letzten Spieltag gegen Türkiye war der einzige Wermutstropfen in einer ansonsten perfekten Gruppenphase. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Spanien gewann die Weltmeisterschaft 2010; zuletzt schieden La Roja in den World-Cup-Turnieren 2018 und 2022 jeweils im Achtelfinale aus. Spieler wie Mikel Merino und Real-Sociedad-Akteur Mikel Oyarzabal fielen durch starke Leistungen auf, und Spanien will den EURO-2024-Triumph nun mit einer starken WM-Platzierung in Nordamerika bestätigen.

Schweden

Wie sie sich qualifizierten Schweden zog über die Play-offs (Pfad B in der Qualifikation) in das WM-Endturnier ein. Unter Graham Potter setzten sich die Schweden in den Entscheidungsspielen gegen die Ukraine und Polen durch. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Schweden erreichte 1958 das WM-Finale (Vize), zuletzt trat das Team 2018 an und erreichte das Viertelfinale. Potter verfügt über eines der stärksten schwedischen Kader der jüngeren Vergangenheit, mit Stürmern wie Viktor Gyökeres und Alexander Isak als hervorstechenden Namen im Angriff.

Schweiz

Wie sie sich qualifizierten Die Schweiz gewann Gruppe B und löste damit die direkte Fahrkarte zur WM. Die Eidgenossen navigierten souverän durch eine vermeintlich schwierige Gruppe und qualifizieren sich damit zum sechsten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft. Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme Historisch standen die Schweizer 1934, 1938 und 1954 im Viertelfinale; zuletzt erreichten sie 2022 das Achtelfinale. Nach dem Karriereende von Xherdan Shaqiri nach EURO 2024 zählen Spieler wie Manuel Akanji, Granit Xhaka, Dan Ndoye und Breel Embolo zu den prägenden Kräften des Teams.

Türkei