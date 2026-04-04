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FIFA WM 2026 Teilnehmer: Welche Nationalmannschaften sind aus Europa alles bei der WM 2026 dabei?

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🇦🇲 🇧🇪 🇧🇦 🇩🇰 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇮🇪 🇮🇹 🇨🇦 🇽🇰 🇭🇷 🇱🇮 🇱🇹 🇲🇽 🇳🇱 🇳🇴 🇦🇹 🇵🇱 🇵🇹 🇷🇴 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇸🇪 🇨🇭 🇸🇰 🇪🇸 🇨🇿 🇹🇷 🇺🇦 🇺🇸 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Vier Play-off-Sieger komplettieren das europäische Kontingent für die FIFA WM 2026: Nach Abschluss der Qualifikation stehen insgesamt 16 UEFA-Startplätze fest. Zu den Play-off-Gewinnern zählen Bosnien und Herzegowina, Czechia, Schweden und Türkiye; zwölf Gruppensieger hatten sich bereits zuvor qualifiziert. Die Endrunde des mit 48 Teams erstmals vergrößerten Turniers findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. In diesem Artikel sind alle europäischen Teilnehmer, ihre Wege zur Qualifikation sowie wichtige Spieler und Trainer aufgeführt.

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FIFA WM 2026 Teilnehmer - Wer ist aus Europa alles bei der WM 2026 dabei?
FIFA WM 2026 Teilnehmer – Wer ist aus Europa alles bei der WM 2026 dabei?

Wer hat sich für die FIFA WM 2026 qualifiziert?

Die 16 UEFA-Startplätze beim 48 Teams starken FIFA World Cup 2026 sind vergeben: Vier Play-off-Sieger haben sich den zwölf Gruppensiegern angeschlossen und damit das europäische Aufgebot komplettiert. Die Play-off-Sieger Bosnien und Herzegowina, Czechia, Schweden und Türkiye runden das europäische Line-up nach ihren Erfolgen in den Entscheidungsspielen ab.

Bereits zuvor hatten die Gruppensieger Österreich, Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien und die Schweiz ihre Plätze für das Finalturnier bestätigt. Die WM-Endrunde läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

Qualifizierte europäische Teams

🇦🇹 Österreich🇧🇪 Belgien🇧🇦 Bosnien & Herzegovina🇩🇪 Deutschland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England🇫🇷 Frankreich🇭🇷 Kroatien🇳🇱 Niederlande🇳🇴 Norwegen🇵🇹 Portugal🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland🇸🇪 Schweden🇨🇭 Schweiz🇪🇸 Spanien🇨🇿 Tschechien🇹🇷 Türkei

Österreich

Wie sie sich qualifizierten

Österreich gewann die Gruppe H und sicherte sich damit die direkte Qualifikation. Die Mannschaft kämpfte sich an Bosnien und Herzegowina und Rumänien vorbei, um Platz eins in der Gruppe zu behaupten.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Österreich wird bei seinem achten WM-Finalturnier antreten und erstmals seit 1998 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei sein (damals Gruppenphase). In der Qualifikation führte Veteran Marko Arnautović mit acht Treffern die Torschützenliste des Teams an; Ralf Rangnick ist der Übungsleiter und mit erfahrenen Akteuren wie Kapitän und Innenverteidiger David Alaba, dem Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer sowie dem stets gefährlichen Michael Gregoritsch verfügt das Team über viel Erfahrung.

Carney Chukwuemeka feiert sein Tor zum 4:0 für Österreich im Länderspiel gegen Ghana im Ernst-Happel-Stadion in Wien am 27. März 2026. Christian Bruna / Getty Images
Carney Chukwuemeka feiert sein Tor zum 4:0 für Österreich im Länderspiel gegen Ghana im Ernst-Happel-Stadion in Wien am 27. März 2026. Christian Bruna / Getty Images

Belgien

Wie sie sich qualifizierten

Belgien sicherte sich Platz eins in Gruppe J und bestätigte damit die Teilnahme an der WM. Zum Abschluss der Qualifikation setzten sich die „Red Devils“ eindrucksvoll mit einem 7:0 gegen Liechtenstein durch.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Belgien steht damit zum vierten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft; die beste Platzierung war der dritte Rang 2018. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus 2022 in Katar hofft das Team um Dauerbrenner Kevin De Bruyne sowie die jungen Talente Jeremy Doku und Charles De Ketelaere auf einen erfolgreicheren Turnierverlauf.

Charles De Ketelaere bejubelt mit seinen Mitspielern sein Tor zum 3:0 für Belgien im Länderspiel gegen die USA im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026. Jared C. Tilton / Getty Images
Charles De Ketelaere bejubelt mit seinen Mitspielern sein Tor zum 3:0 für Belgien im Länderspiel gegen die USA im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta am 28. März 2026. Jared C. Tilton / Getty Images

Bosnien

Wie sie sich qualifizierten

Bosnien und Herzegowina erkämpfte sich das WM-Ticket über die Play-offs (Pfad A). Shoot-out-Erfolge gegen Wales und Italien führten die Mannschaft zum Finalturnier.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Es ist erst das zweite internationale Großereignis für Bosnien nach den drei Partien bei der WM 2014 (damals Gruppenphase). Unter Trainer Sergej Barbarez bleibt der 40-jährige Kapitän Edin Džeko eine zentrale Figur, der schon 2014 in Bosniens einzigem Sieg bei jener WM traf; zudem ist Sead Kolašinac in der Abwehr weiterhin ein gewichtiger Faktor.

Die Spieler von Bosnien-Herzegowina feiern ausgelassen den Sieg nach dem WM-Qualifikations-Playoff gegen Italien am 31. März 2026 im Stadion Bilino Polje in Zenica. (Foto: Getty Images)
Die Spieler von Bosnien-Herzegowina feiern ausgelassen den Sieg nach dem WM-Qualifikations-Playoff gegen Italien am 31. März 2026 im Stadion Bilino Polje in Zenica. (Foto: Getty Images)

Kroatien

Wie sie sich qualifizierten

Kroatien gewann Gruppe L und qualifizierte sich damit direkt für die Endrunde. Die „Vatreni“ zeigten erneut Konstanz und holten aus ihren ersten sieben Spielen sechs Siege und ein Unentschieden.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Als Vize-Weltmeister 2018 gehört Kroatien zu den Nationen, die überdurchschnittlich gut abschneiden; zuletzt erreichte das Team 2022 den dritten Platz. Luka Modrić zieht mit 40 Jahren weiterhin die Fäden im Mittelfeld, und Coach Zlatko Dalić, der sein Team bereits ins WM-Finale und ins Halbfinale geführt hat sowie ein Länderspiel- und Nations-League-Finale, wird auf einen weiteren tiefen Turnierlauf hinarbeiten.

Luka Modrić von Kroatien am Ball beim Länderspiel gegen Brasilien am 31. März 2026 im Camping World Stadium in Orlando, Florida. (Foto: Julio Aguilar / Getty Images)
Luka Modrić von Kroatien am Ball beim Länderspiel gegen Brasilien am 31. März 2026 im Camping World Stadium in Orlando, Florida. (Foto: Julio Aguilar / Getty Images)

Tschechien

Wie sie sich qualifizierten

Czechia sicherte sich das WM-Ticket über die Play-offs (Pfad D). Die Mannschaft besiegte die Republik Irland im Elfmeterschießen und setzte sich anschließend ebenfalls im Neunmeterschießen gegen Dänemark durch.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Die beste WM-Platzierung datiert aus der Zeit als Tschechoslowakei (Vize 1934 und 1962); die letzte WM-Teilnahme war 2006 (Gruppenphase). Trainer Miroslav Koubek, der mit 74 Jahren bei Dienstantritt im Dezember 2025 als Außenseiter galt, nutzt seine enorme Kenntnis des heimischen Fußballs und baut auf erfahrene Spieler wie Vladimír Coufal, Tomáš Souček und Patrik Schick.

Die tschechischen Spieler feiern den Sieg und die WM-Qualifikation nach dem WM-Qualifikations-Playoff gegen Dänemark am 31. März 2026 in der EPET ARENA in Prag. (Foto: Gabriel Kuchta / Getty Images)
Die tschechischen Spieler feiern den Sieg und die WM-Qualifikation nach dem WM-Qualifikations-Playoff gegen Dänemark am 31. März 2026 in der EPET ARENA in Prag. (Foto: Gabriel Kuchta / Getty Images)

England

Wie sie sich qualifizierten

England gewann Gruppe K und sicherte sich die direkte Qualifikation. Nach dem Wechsel von Gareth Southgate zu Thomas Tuchel als Chefcoach begann eine neue Ära; Tuchel übernahm nach der Niederlage im EURO-2024-Finale gegen Spanien in Berlin.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

England ist Weltmeister von 1966 und erreichte 2022 das Viertelfinale. Die „Three Lions“ sicherten sich die Teilnahme bereits nach sechs Spielen und blieben in der Gruppe ungeschlagen mit einer makellosen Bilanz (100 %): 22 erzielte Tore bei null Gegentoren. Stürmer Harry Kane bleibt der Faktor im Angriff, während Spieler wie Anthony Gordon und Elliot Anderson als Verstärkungen gelten.

Harry Maguire (England) und Federico Valverde (Uruguay) protestieren beim Schiedsrichter Sven Jablonski im Freundschaftsspiel zwischen England und Uruguay am 27. März 2026 im Wembley Stadium in London. Julian Finney / Getty Images
Harry Maguire (England) und Federico Valverde (Uruguay) protestieren beim Schiedsrichter Sven Jablonski im Freundschaftsspiel zwischen England und Uruguay am 27. März 2026 im Wembley Stadium in London. Julian Finney / Getty Images

Frankreich

Wie sie sich qualifizierten

Frankreich gewann Gruppe D und qualifizierte sich damit souverän; dies ist die achte WM-Teilnahme in Folge für Les Bleus. Das Team zeigte in der Qualifikation erneut seine Klasse und Kontinuität.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Frankreich gewann die WM 1998 und 2018 und belegte 2022 den zweiten Platz. Mit herausragendem Offensivspiel um Superstar Kylian Mbappé und unter der Führung von Didier Deschamps zählen die Franzosen erneut zu den Favoriten auf einen weiten Turnierverlauf.

Kylian Mbappé von Frankreich zeigt seine Reaktion beim Länderspiel gegen Brasilien am 26. März 2026 im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts. (Foto: Michael Owens / Getty Images)
Kylian Mbappé von Frankreich zeigt seine Reaktion beim Länderspiel gegen Brasilien am 26. März 2026 im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts. (Foto: Michael Owens / Getty Images)

Deutschland

Wie sie sich qualifizierten

Deutschland gewann Gruppe A und sicherte damit die direkte Teilnahme. Nach einem holprigen Start mit einem 0:2 bei der Auftaktpartie gegen die Slowakei beendete das Team die Qualifikation mit einem 6:0-Heimsieg im Rückspiel gegen dieselben Slowaken, der das Selbstvertrauen stärkte.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Deutschland gewann die WM 1954, 1974, 1990 und 2014; die letzte Teilnahme 2022 endete bereits in der Gruppenphase. Julian Nagelsmann führt eine neue Generation an, nachdem viele Spieler der erfolgreichen 2014er-Truppe in den Ruhestand gegangen sind; Talente wie Florian Wirtz und der angestellte Stürmer Nick Woltemade sollen die Suche nach einem fünften Titel vorantreiben.

Deniz Undav feiert mit seinen Teamkollegen sein Tor zum 2:0 für Deutschland im Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
Deniz Undav feiert mit seinen Teamkollegen sein Tor zum 2:0 für Deutschland im Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images

Niederlande

Wie sie sich qualifizierten

Die Niederlande sicherten sich Platz eins in Gruppe G und damit die direkte Qualifikation. Nach einem intensiven Duell mit Polen entschieden Oranje das Rennen schließlich durch einen Sieg gegen Litauen am letzten Spieltag für sich.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Die beste Platzierung der Niederlande waren die Vize-Titel 1974, 1978 und 2010; zuletzt erreichte Oranje 2022 das Viertelfinale. Memphis Depay trug mit acht Treffern maßgeblich zur Qualifikation bei, und Kapitän Virgil van Dijk bildet das defensive Rückgrat, während die Mannschaft hofft, die bisherigen Finalniederlagen endlich in einen Titel umzuwandeln.

Die Spieler der niederländischen Nationalmannschaft posieren vor dem Freundschaftsspiel gegen Norwegen am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam für ein Mannschaftsfoto. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Die Spieler der niederländischen Nationalmannschaft posieren vor dem Freundschaftsspiel gegen Norwegen am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam für ein Mannschaftsfoto. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Norwegen

Wie sie sich qualifizierten

Norwegen gewann Gruppe I und sicherte sich damit direkt die Teilnahme an der WM. In einem überraschenden Verlauf setzte sich Norwegen gegen Italien durch und holte Platz eins in der Gruppe.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Die beste WM-Platzierung Norwegens waren das Achtelfinale 1938 und 1998; die letzte Teilnahme datiert von 1998 (Achtelfinale). Erling Haaland traf spektakulär 16 Mal in der Qualifikation, während Martin Ødegaard mit sieben Vorlagen glänzte; beide sind Schlüsselspieler, die Norwegen zu einer Überraschungsmannschaft machen könnten.

Andreas Schjelderup bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 1:0 für Norwegen im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Andreas Schjelderup bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 1:0 für Norwegen im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Portugal

Wie sie sich qualifizierten

Portugal gewann Gruppe F und qualifizierte sich direkt, nachdem das Team Matchday 10 gegen Armenien souverän meisterte. Die Selecção zog damit zum siebten Mal in Folge in eine WM-Endrunde ein.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Portugals beste WM-Platzierung war der dritte Platz 1966; zuletzt erreichte Portugal 2022 das Viertelfinale. Mittelfeldspieler wie Vitinha, João Neves und Bruno Fernandes sorgen für Kreativität, während Cristiano Ronaldo weiterhin Tore erzielt; es könnte der Abschied des mittlerweile 40-jährigen Stürmers von der Nationalmannschaft werden.

Die portugiesische Nationalmannschaft beim Mannschaftsfoto vor dem Länderspiel gegen die USA am 31. März 2026 im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images)
Die portugiesische Nationalmannschaft beim Mannschaftsfoto vor dem Länderspiel gegen die USA am 31. März 2026 im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images)

Schottland

Wie sie sich qualifizierten

Schottland gewann Gruppe C und sicherte sich so das WM-Ticket. Ein spektakulärer Sieg am letzten Spieltag gegen Dänemark im ausverkauften Hampden Park brachte die Mannschaft erstmals seit 1998 wieder zu einer Weltmeisterschaft.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Schottland war mehrfach bei Weltmeisterschaften vertreten, blieb aber meist in der Gruppenphase (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998). Unter Trainer Steve Clarke, der bereits die Teams zu EURO 2020 und 2024 geführt hat, stützen sich die Schotten auf Kapitän Andy Robertson sowie die erfahrenen Mittelfeldspieler John McGinn, Scott McTominay und Billy Gilmour, die auch auf Klubebene Champions-League-Erfahrung gesammelt haben.

Che Adams von Schottland verfolgt das Spielgeschehen beim Länderspiel gegen die Elfenbeinküste am 31. März 2026 in Liverpool, England. (Foto: Carl Recine / Getty Images)
Che Adams von Schottland verfolgt das Spielgeschehen beim Länderspiel gegen die Elfenbeinküste am 31. März 2026 in Liverpool, England. (Foto: Carl Recine / Getty Images)

Spanien

Wie sie sich qualifizierten

Spanien beendete Gruppe E als Erster und qualifizierte sich souverän für die WM. Ein 0:0-Remis am letzten Spieltag gegen Türkiye war der einzige Wermutstropfen in einer ansonsten perfekten Gruppenphase.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Spanien gewann die Weltmeisterschaft 2010; zuletzt schieden La Roja in den World-Cup-Turnieren 2018 und 2022 jeweils im Achtelfinale aus. Spieler wie Mikel Merino und Real-Sociedad-Akteur Mikel Oyarzabal fielen durch starke Leistungen auf, und Spanien will den EURO-2024-Triumph nun mit einer starken WM-Platzierung in Nordamerika bestätigen.

Victor Muñoz (#25) von Spanien läuft mit dem Ball beim Länderspiel gegen Serbien im Estadio de la Cerámica in Villarreal am 27. März 2026. Alex Caparros / Getty Images
Victor Muñoz (#25) von Spanien läuft mit dem Ball beim Länderspiel gegen Serbien im Estadio de la Cerámica in Villarreal am 27. März 2026. Alex Caparros / Getty Images

Schweden

Wie sie sich qualifizierten

Schweden zog über die Play-offs (Pfad B in der Qualifikation) in das WM-Endturnier ein. Unter Graham Potter setzten sich die Schweden in den Entscheidungsspielen gegen die Ukraine und Polen durch.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Schweden erreichte 1958 das WM-Finale (Vize), zuletzt trat das Team 2018 an und erreichte das Viertelfinale. Potter verfügt über eines der stärksten schwedischen Kader der jüngeren Vergangenheit, mit Stürmern wie Viktor Gyökeres und Alexander Isak als hervorstechenden Namen im Angriff.

Anthony Elanga feiert mit Teamkollege Daniel Svensson seinen Treffer zum 1:0 für Schweden im WM-Qualifikations-Play-off gegen Polen am 31. März 2026 in der Strawberry Arena in Solna. Michael Campanella / Getty Images
Anthony Elanga feiert mit Teamkollege Daniel Svensson seinen Treffer zum 1:0 für Schweden im WM-Qualifikations-Play-off gegen Polen am 31. März 2026 in der Strawberry Arena in Solna. Michael Campanella / Getty Images

Schweiz

Wie sie sich qualifizierten

Die Schweiz gewann Gruppe B und löste damit die direkte Fahrkarte zur WM. Die Eidgenossen navigierten souverän durch eine vermeintlich schwierige Gruppe und qualifizieren sich damit zum sechsten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Historisch standen die Schweizer 1934, 1938 und 1954 im Viertelfinale; zuletzt erreichten sie 2022 das Achtelfinale. Nach dem Karriereende von Xherdan Shaqiri nach EURO 2024 zählen Spieler wie Manuel Akanji, Granit Xhaka, Dan Ndoye und Breel Embolo zu den prägenden Kräften des Teams.

Joel Monteiro (#23) bejubelt seinen Treffer zum 3:2 für die Schweiz mit seinen Mitspielern beim Länderspiel gegen Deutschland im St. Jakob-Park in Basel am 27. März 2026. Alex Grimm / Getty Images
Joel Monteiro (#23) bejubelt seinen Treffer zum 3:2 für die Schweiz mit seinen Mitspielern beim Länderspiel gegen Deutschland im St. Jakob-Park in Basel am 27. März 2026. Alex Grimm / Getty Images

Türkei

Wie sie sich qualifizierten

Türkiye sicherte sich die Teilnahme über die Play-offs (Pfad C). Play-off-Siege gegen Rumänien und Kosovo ermöglichten Vincenzo Montellas Mannschaft die Rückkehr zur WM nach einer langen Pause.

Beste WM-Platzierung & letzte Teilnahme

Die bislang beste WM-Platzierung der Türkei war der dritte Rang 2002, zugleich die letzte WM-Teilnahme. Das Team profitiert von der Erfahrung des Kapitäns Hakan Çalhanoğlu im Mittelfeld und verfügt über viel Talent in Form des Juventus-Playmakers Kenan Yıldız sowie Real-Madrid-Talents Arda Güler — beide werden zum Zeitpunkt des Endturniers 21 Jahre alt sein.

Ferdi Kadıoğlu bejubelt sein Tor zum 1:0 für die Türkei im WM-Qualifikations-Play-off gegen Rumänien im Besiktas Park in Istanbul am 26. März 2026. Foto: Burak Kara / Getty Images
Ferdi Kadıoğlu bejubelt sein Tor zum 1:0 für die Türkei im WM-Qualifikations-Play-off gegen Rumänien im Besiktas Park in Istanbul am 26. März 2026. Foto: Burak Kara / Getty Images

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