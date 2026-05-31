FIFA WM 2026: Südafrikas Nationalmannschaft reist wegen Visa-Problemen verspätet an

Die Fußball-Nationalmannschaft Südafrikas muss ihre Reise zur WM in Mexiko wegen Visa-Problemen um einen Tag verschieben. Der Verband SAFA sprach von Schwierigkeiten mit Visa für einige Spieler und Offizielle, weshalb das Team nicht wie vorgesehen nach Nordamerika aufbrechen konnte.

Abflug erst am Montag

Sportminister Gayton McKenzie erklärte in den Sozialen Medien, der Tross werde nun am Montag starten. Eigentlich war die Abreise für Sonntag geplant, doch einige Mitglieder der Delegation warten weiter auf ihre Einreisegenehmigung.

Nach Angaben des Verbands haben ein namentlich nicht genannter Assistenztrainer, der Teamarzt, der Sicherheitsleiter und ein Analyst im Unterschied zu allen Spielern noch kein Visum erhalten. Die Mannschaft hielt sich deshalb am Sonntag weiterhin in Johannesburg auf und bereitete sich dort auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vor.

Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel

Für Südafrika beginnt die WM in der WM Gruppe A am 11. Juni um 21.00 Uhr MESZ mit dem Eröffnungsspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko im Azteken-Stadion in Mexiko City. Der Verband betonte in einer Mitteilung: „Wir setzen alles daran, dass die Vorbereitung der Mannschaft auf das Turnier planmäßig verläuft.“

Mit Visa-Problemen ist Südafrika nicht allein. Auch der Iran kämpft derzeit mit Schwierigkeiten bei der Einreisegenehmigung, die nach Möglichkeit zeitnah geklärt werden sollen.