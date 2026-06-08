FIFA WM 2026 Preisgeld & Prämien – Wie viel verdient der Fußball Weltmeister?

Wenn am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt die Fußball-WM 2026 angepfiffen wird, geht es um weit mehr als den begehrten FIFA WM-Pokal. Erstmals treten 48 Nationen an, 104 Spiele werden in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen, und das Turnier endet erst am 19. Juli 2026 mit dem WM-Finale. Mit dem aufgeblähten Format steigt auch die Summe, die die FIFA an die 48 WM-Teilnehmer ausschüttet, auf ein neues Rekordniveau. Die zentrale Frage für Fans und Verbände lautet daher: Wie viel verdient der Weltmeister wirklich, und wie verteilt sich der Geldregen über das Teilnehmerfeld? Die deutschen Nationalspieler bekommen vom DFB übrigens 500.000 USD ausgezahlt, wenn sie den 5.Stern holen.

WM 2026 Preisgeld: Der Gesamttopf erreicht Rekordhöhe

Die FIFA hat für die WM 2026 ein reines Preisgeld von rund 559 Millionen Euro vorgesehen. Rechnet man die Vorbereitungspauschalen hinzu, die jede teilnehmende Nation im Vorfeld erhält, summiert sich die Ausschüttung auf etwa 620 Millionen Euro. In US-Dollar gerechnet schraubt die FIFA die Gesamtzahlungen an die 48 Teams sogar auf bis zu 871 Millionen Dollar, da neben dem Preisgeld auch Startgelder und Kostenerstattungen fließen. Klar ist: Noch nie wurde bei einer Weltmeisterschaft so viel Geld verteilt.

Zum Vergleich lohnt ein Blick auf die jüngste Vergangenheit. Bei der WM 2022 in Katar lag der Preisgeldtopf bei 440 Millionen US-Dollar, der Weltmeister Argentinien kassierte damals 42 Millionen Dollar. Dass die Summen 2026 deutlich höher ausfallen, hängt vor allem an der gestiegenen Teilnehmerzahl. Aus 32 Nationen wurden 48, entsprechend mehr Mannschaften müssen am Geldkuchen beteiligt werden.

Wie viel verdient der Weltmeister der WM 2026?

Der neue Weltmeister darf sich über eine Rekordprämie freuen. Für den Turniersieg überweist die FIFA rund 42,7 Millionen Euro, was etwa 50 Millionen US-Dollar entspricht. Hinzu kommt die Vorbereitungspauschale, sodass die Gesamtzahlung an den Champion noch ein Stück höher ausfällt. Diese Summe geht an den jeweiligen Nationalverband, der dann selbst entscheidet, welche internen Prämien an Spieler und Betreuerstab ausgeschüttet werden.

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Die Preisgeld-Staffelung nach Runden

Die FIFA zahlt nicht nur an den Sieger, sondern staffelt das Preisgeld über alle Platzierungen hinweg. Je weiter ein Team im Turnier kommt, desto höher die Prämie. So sieht die Verteilung für die WM 2026 aus:

Weltmeister: rund 42,7 Millionen Euro

rund 42,7 Millionen Euro Vize-Weltmeister: rund 28,2 Millionen Euro

rund 28,2 Millionen Euro Dritter Platz: rund 24,8 Millionen Euro

rund 24,8 Millionen Euro Vierter Platz: rund 23,1 Millionen Euro

rund 23,1 Millionen Euro Viertelfinalisten: rund 16,2 Millionen Euro

rund 16,2 Millionen Euro Achtelfinalisten: rund 12,8 Millionen Euro

rund 12,8 Millionen Euro Sechzehntelfinalisten: rund 9,4 Millionen Euro

rund 9,4 Millionen Euro Vorrunden-Aus: rund 7,7 Millionen Euro

Bemerkenswert ist, dass selbst die Mannschaften, die bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten müssen, mit rund 7,7 Millionen Euro keineswegs leer ausgehen. Für viele kleinere Verbände bedeutet allein die Teilnahme an der Endrunde eine finanzielle Größenordnung, die ihren Jahresetat sprengt. Durch das auf 48 Teams erweiterte Feld profitieren so erstmals auch Nationen, die zuvor nie eine WM-Bühne erreicht hätten.

Startgeld und Vorbereitungskosten obendrauf

Neben dem leistungsabhängigen Preisgeld gibt es feste Zahlungen, die jedem Teilnehmer zustehen. Das Startgeld pro Nation steigt im Vergleich zur Vorgängerausgabe spürbar an, und die FIFA bezuschusst die Vorbereitungskosten der Teams stärker als je zuvor. Diese Kombination sorgt dafür, dass die Gesamtausschüttung den reinen Preisgeldtopf deutlich übersteigt. Wer den kompletten Turnierverlauf und alle Ansetzungen im Blick behalten möchte, findet die Übersicht im WM-2026-Spielplan.

Hinter den steigenden Summen steht ein Rekordumsatz, den die FIFA mit Fernsehrechten, Sponsoring und Ticketverkäufen rund um das Großturnier in Nordamerika erzielt. Ein Teil dieser Einnahmen fließt über die Prämien an die Verbände zurück, ein anderer dient der Förderung des Fußballs weltweit.

FAQ zum WM-2026-Preisgeld

Wie hoch ist das WM-2026-Preisgeld für den Weltmeister?

Der Weltmeister der WM 2026 erhält von der FIFA eine Rekordprämie von rund 42,7 Millionen Euro, was etwa 50 Millionen US-Dollar entspricht. Hinzu kommt eine Vorbereitungspauschale, die die Gesamtzahlung an den Champion weiter erhöht.

Wie groß ist der gesamte Preisgeldtopf der WM 2026?

Das reine WM-2026-Preisgeld beträgt rund 559 Millionen Euro. Inklusive Startgeldern und Kostenzuschüssen schüttet die FIFA an alle WM-2026-Teilnehmer insgesamt etwa 620 Millionen Euro aus, in US-Dollar gerechnet bis zu 871 Millionen.

Bekommen alle WM-2026-Teilnehmer Geld, auch bei frühem Aus?

Ja. Jeder der 48 WM-2026-Teilnehmer erhält eine Prämie. Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase ausscheiden, bekommen rund 7,7 Millionen Euro, dazu kommen feste Start- und Vorbereitungsgelder.

Warum ist das WM-2026-Preisgeld höher als bei der WM 2022?

Der Hauptgrund ist das vergrößerte Teilnehmerfeld. Statt 32 Nationen sind bei der WM 2026 erstmals 48 Mannschaften dabei, die in 104 Spielen antreten. Mehr Teams und mehr Partien führen zu einem deutlich höheren Gesamttopf als bei der WM 2022 in Katar.