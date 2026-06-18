FIFA WM 2026 im Livestream bei Joyn schauen: ARD & ZDF live auf jedem Gerät – mit Joyn PLUS+ in HD

Die WM 2026 läuft – und viele der Spiele steigen mitten in der Nacht oder laufen parallel. Wer flexibel bleiben und kein Tor verpassen will, streamt die Partien einfach live aufs Handy, Tablet oder den Smart-TV. Genau dafür eignet sich Joyn: Der Streaming-Dienst von ProSiebenSat.1 bündelt die frei empfangbaren TV-Sender in einem Live-Stream – darunter Das Erste und das ZDF, auf denen die deutschen WM-Spiele laufen. Mit Joyn PLUS+ gibt es die Übertragungen zusätzlich in HD, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig und mit Aufnahmefunktion. Wir zeigen dir, wie du die WM-Spiele bei Joyn schaust.

WM 2026 live bei Joyn streamen – ARD und ZDF auf jedem Gerät

Joyn ist die kostenlose Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und bündelt dutzende frei empfangbare TV-Sender in einem einzigen Live-Stream – ganz ohne Kabelanschluss oder Satellitenschüssel. Mit dabei sind unter anderem Das Erste, das ZDF, ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins. Da die deutschen Spiele der WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD und ZDF laufen, kannst du sie über Joyn bequem im Browser, in der App oder auf dem Smart-TV verfolgen – egal, in welchem Raum du gerade bist.

Joyn PLUS+ zur WM 2026: HD, Aufnahme und vier Streams parallel

Wer mehr will, greift zu Joyn PLUS+. Der Premium-Tarif kostet regulär 8,99 Euro im Monat (im Jahresabo günstiger) und bringt gerade für die WM einige praktische Vorteile mit:

HD-Qualität für zahlreiche Live-Sender und Inhalte

für zahlreiche Live-Sender und Inhalte Bis zu vier Geräte gleichzeitig – ideal, wenn mehrere WM-Spiele parallel laufen oder die ganze Familie mitschaut

– ideal, wenn mehrere WM-Spiele parallel laufen oder die ganze Familie mitschaut Aufnehmen & Downloads: bis zu zehn Inhalte herunterladen und bis zu 30 Tage auch ohne Internet anschauen

bis zu zehn Inhalte herunterladen und bis zu 30 Tage auch ohne Internet anschauen Deutlich weniger Werbeunterbrechungen

Zusätzliche Pay-TV-Sender wie ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins Classics

Besonders die vier parallelen Streams in HD machen Joyn PLUS+ an tor­reichen WM-Tagen attraktiv, an denen sich gleich mehrere Gruppenspiele überschneiden.

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Welche WM-Spiele laufen bei Joyn?

Über Joyn streamst du alle WM-Partien, die im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD und ZDF übertragen werden. Die Spiele, die exklusiv bei MagentaTV laufen, gehören nicht zum Free-TV-Angebot und sind daher auch nicht bei Joyn zu sehen. Für die öffentlich-rechtlichen Übertragungen ist Joyn aber eine flexible Lösung, um die WM-Spiele auch unterwegs nicht zu verpassen.

Joyn auf Smart-TV, Handy und im Browser

Joyn ist auf nahezu allen Geräten verfügbar: im Browser unter joyn.de, als App für iOS und Android, auf Smart-TVs von Samsung und LG sowie über Amazon Fire TV und Android TV. So schaust du die WM 2026 im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche oder ganz bequem von unterwegs – ohne zusätzliche Hardware.

Über Joyn bei der WM 2026

STREAMEN STATT KABEL. KEINE ZUSÄTZLICHE HARDWARE NÖTIG

Mit der Joyn-App schaust du in allen Räumen auf jedem Bildschirm fern – vom Smartphone bis zum Smart-TV.

ALLE FREE-TV-SENDER LIVE

Mit Joyn empfängst du die frei empfangbaren Top-Sender im Live-Stream, darunter Das Erste, ZDF, ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins.

HD-QUALITÄT MIT JOYN PLUS+

Mit Joyn PLUS+ siehst du viele Sender und Inhalte in brillanter HD-Qualität – auf bis zu vier Geräten gleichzeitig.

SENDUNGEN AUFNEHMEN UND OFFLINE SCHAUEN

Mit Joyn PLUS+ lädst du bis zu zehn Inhalte herunter und schaust sie bis zu 30 Tage auch ohne Internetverbindung – perfekt für die WM-Spiele unterwegs.