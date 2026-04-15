FIFA WM 2026 in den USA – US-Politiker fordert Kostenübernahme durch FIFA

Der US-Politiker Chuck Schumer hat die FIFA aufgefordert, bei der WM die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr in den WM-Austragungsorten und Regionen zu übernehmen. Anlass sind Berichte über massiv erhöhte Fahrpreise in New Jersey: Für die Strecke von der Penn Station in Manhattan zum MetLife Stadium sollen nach Angaben von The Athletic mehr als 100 Dollar fällig werden.

Schumer attackiert FIFA wegen hoher Ticketpreise im Nahverkehr

Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat reagierte damit auf die geplante Preisgestaltung des Verkehrsbetriebs New Jersey Transit. Normalerweise kostet die Hin- und Rückfahrt für die 29 Kilometer lange Zugverbindung nur 12,90 US-Dollar. Schumer schrieb bei X: „Die FIFA wird bei der WM fast elf Milliarden Dollar einnehmen, doch Pendler und Anwohner in der Region New York sollen die Rechnung bezahlen.“ Es sei das Mindeste, dass der Verband sicherstelle, dass Fans ohne „überhöhte Preise“ ins Stadion gelangen könnten: „Ich fordere die FIFA auf, die Transportkosten für die Austragungsstädte und -staaten zu übernehmen.“

Auch New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul meldete sich kritisch zu Wort. Die WM solle „so erschwinglich und zugänglich wie möglich“ sein, schrieb sie auf X. Ein Fahrpreis von über 100 Dollar für eine kurze Zugfahrt erscheine ihr „furchtbar hoch“.

MetLife Stadium und Boston im Fokus

Der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht äußern. Nach Angaben von The Athletic ist die endgültige Entscheidung über die Preise noch offen; das Portal verweist dabei auf einen Sprecher der Verkehrsgesellschaft. Für die acht Partien im MetLife Stadium, darunter das Finale am 19. Juli, sollen sich die Transportkosten auf rund 48 Millionen Dollar belaufen. Das DFB-Team wird dort mindestens einmal spielen, in der Vorrundengruppe E geht es am 25. Juni gegen Ecuador.

Auch in Boston sorgt das Thema für Diskussionen. Anfang des Monats hatte der Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in Boston und Umgebung mitgeteilt, dass der Fahrkartenpreis für NFL-Spiele der New England Patriots von 20 auf 80 US-Dollar steigen werde. Ein Sitzplatz im Shuttlebus zum rund 43 Kilometer entfernten WM-Stadion in Foxborough soll für die Hin- und Rückfahrt 95 US-Dollar kosten.