FIFA WM 2026 im TV & Fernsehen – DAZN zeigt Highlights aller WM-Spiele als Zusammenfassung

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 rückt näher, und DAZN begleitet das Turnier mit umfangreichen Inhalten. Direkt nach Abpfiff stehen dort die Highlights aller WM-Spiele bereit, dazu kommen eine exklusive WM-Show und weitere Formate rund um das Mega-Turnier. Während die ARD, das ZDF und MagentaTV die WM-Spiele in voller Länge zeigen, gibt es bei anderen Sendern lediglich die Zusammenfassungen der WM-Spiele.

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die WM in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals treten 48 Mannschaften an, womit die Endrunde zur größten FIFA-Weltmeisterschaft aller Zeiten wird.

Highlights aller 104 Spiele direkt nach Abpfiff

Bei DAZN verpassen Fans kein Tor, keine strittige Szene und keine wichtige Aktion der WM. Der Streamingdienst zeigt die Zusammenfassungen aller 104 Partien unmittelbar nach dem Spielende und liefert damit schnellen Zugriff auf die entscheidenden Momente jedes einzelnen Auftritts.

Exklusive Show, Reporter und zusätzliche Inhalte

Darüber hinaus produziert DAZN zur WM eine exklusive Show aus dem eigenen WM-Studio. Dort sind namhafte Gäste aus Fußball und Entertainment angekündigt, sodass neben der Analyse auch Talk-Elemente und Fan-Interaktion eine zentrale Rolle spielen.

Ergänzt wird das Angebot durch Reporter-Eindrücke aus den WM-Stadien sowie von Fanmeilen und Public Viewings in den USA. Auch Social- und Community-Content ist Teil der Berichterstattung, um die Turnieratmosphäre möglichst direkt einzufangen.

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Die WM-Show läuft nicht nur auf der DAZN-Plattform, sondern auch linear auf DAZN 1 und DAZN 2 sowie über DAZN FAST+ bei Samsung TV Plus. Zusätzlich bindet DAZN Inhalte von FIFA+ und den umfangreichen Angeboten von DFB.TV ein und erweitert das WM-Erlebnis um Stats & Scores mit umfassenden Statistiken zu allen Spielen sowie News & Stories mit allen Neuigkeiten rund um die FIFA WM 2026.

✅ Highlights aller 104 Spiele der FIFA WM 2026

✅ Exklusive WM-Show mit namhaften Gästen

✅ Analysen, Interviews & mehr

✅ Inhalte von FIFA+

✅ Inhalte von DFB.TV

✅ Stats & Scores – umfassende Statistiken zu allen Spielen

✅ News & Stories – verpasse keine Neuigkeiten rund um die FIFA WM 2026

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