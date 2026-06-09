FIFA WM 2026: Die Titelchancen der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft reist mit gestiegenen Erwartungen zur WM 2026. Nach den frühen WM-Aus bei der WM 2018 und der WM 2022 soll wieder ein großer Erfolg gelingen. Die Ausgangslage wirkt besser als bei den vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften. Der DFB-Kader ist breit besetzt, die WM Gruppe E ist scheinbar lösbar und Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mehrere taktische Optionen.

Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Deutschland spielt in Gruppe E gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das Auftaktspiel gegen Curaçao steigt am 14. Juni in Houston. Danach folgen die Partien gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto und gegen Ecuador am 25. Juni im New-York-New-Jersey-Stadion.

Die große Frage lautet: Reicht die Qualität für den Titel? Die Antwort fällt vorsichtig optimistisch aus. Deutschland gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Für eine klare Titelrolle muss das DFB-Team aber mehrere Schwächen abstellen.

Die deutsche WM-Gruppe 2026 im Überblick

Deutschland wurde in WM 2026 Gruppe E gelost. Die Gegner heißen Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Auf dem Papier ist die DFB-Elf Favorit auf den Gruppensieg. Trotzdem ist die WM-Gruppe kein Selbstläufer.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die Gruppe bietet drei unterschiedliche Aufgaben. Curaçao ist der Außenseiter und WM-Debütant. Die Elfenbeinküste bringt Tempo, Athletik und Turniererfahrung mit. Ecuador gilt als intensiver und defensiv stabiler Gegner.

Team Rolle in der Gruppe Größte Stärke Risiko für Deutschland Deutschland Favorit Kaderbreite, Erfahrung, Kreativität defensive Balance Curaçao Außenseiter Unbekümmertheit unangenehmer Auftakt Elfenbeinküste Herausforderer Tempo und Physis Umschaltspiel Ecuador ernstzunehmender Gegner Kompaktheit und Intensität enges Geduldsspiel

Der deutsche WM Spielplan

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Der neue WM-Modus mit 48 Teams sorgt zudem für eine andere Dynamik. Die zwölf Gruppen bestehen aus jeweils vier Teams. Alle Gruppensieger und Gruppenzweiten kommen weiter. Dazu qualifizieren sich die acht besten Gruppendritten für die K.o.-Runde. Die große Fülle an Teams macht Vorhersagen schwieriger. Wer selbst einen Tipp wagen möchte, findet hier die Wettanbieter mit den besten WM-Quoten.

Die deutschen Gruppengegner im Kurzcheck

Curaçao: Der Außenseiter zum Auftakt

Curaçao spielt erstmals bei einer Männer-WM. Das Auftaktspiel gegen Deutschland ist somit für den Karibikstaat ein historischer Moment. Für Deutschland zählt in diesem Spiel nur ein Sieg. Gerade ein Auftakt gegen einen Außenseiter kann aber tückisch sein. Curaçao wird mit viel Energie und wenig Druck auftreten. Die DFB-Elf muss früh Kontrolle herstellen und klare Chancen nutzen.

Elfenbeinküste: Der gefährliche Härtetest

Die Elfenbeinküste dürfte der athletisch stärkste Gruppengegner sein. Das Team ist dreimaliger Afrikameister und trifft am zweiten Spieltag auf Deutschland. Dieses Spiel kann für Deutschland zum ersten echten Gradmesser werden. Gegen schnelle Außen, robuste Zweikämpfer und ein gefährliches Umschaltspiel braucht es eine saubere Restverteidigung. Genau hier lag in den vergangenen Jahren immer wieder ein Problem.

Ecuador: Kompakt, laufstark, unangenehm

Ecuador ist kein klassischer Topfavorit. Trotzdem ist das Team schwer zu bespielen. Die Partie am dritten Spieltag kann entscheidend für Platz eins werden. Deutschland trifft am 25. Juni im New-York-New-Jersey-Stadion auf Ecuador.

Ecuador wird Deutschland voraussichtlich wenig Raum geben. Das verlangt Geduld, Tempo im Passspiel und klare Abläufe im letzten Drittel. Ein frühes Tor würde die Aufgabe deutlich erleichtern.

Der deutsche WM-Kader 2026

Julian Nagelsmann hat am 21. Mai 2026 seinen 26 Spieler umfassenden WM-Kader bekanntgegeben. Kapitän ist Joshua Kimmich. Der DFB nennt Manuel Neuer neben Kimmich als erfahrensten Spieler im Aufgebot. Neuer hat 124 Länderspiele absolviert und kehrt nach seinem letzten Einsatz bei der EM 2024 zurück.

Im Tor stehen Manuel Neuer, Alexander Nübel und Oliver Baumann im Kader. Nagelsmann plant mit Neuer als Nummer eins.

In der Abwehr zählen Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Joshua Kimmich zu den wichtigsten Namen. Dazu kommen Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum und Malick Thiaw.

Das Mittelfeld ist der stärkste Mannschaftsteil. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leon Goretzka, Angelo Stiller, Aleksandar Pavlović, Pascal Groß, Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Jamie Leweling geben Nagelsmann viele Optionen. Lennart Karl hatte sich verletzt und wurde von Assan Ouédraogo ersetzt.

Im Angriff stehen Kai Havertz, Maximilian Beier, Leroy Sané, Deniz Undav und Nick Woltemade bereit. Damit besitzt Deutschland verschiedene Profile. Havertz kann Räume öffnen. Undav bringt Abschlussqualität. Beier und Sané bieten Tempo. Woltemade sorgt für Körpergröße und Präsenz.

Deutschlands größte Stärken

Die größte Stärke liegt in der Kreativabteilung. Wirtz und Musiala können enge Spiele mit Einzelaktionen öffnen. Kimmich gibt Struktur. Goretzka, Stiller und Pavlović bieten unterschiedliche Lösungen im Zentrum.

Hinzu kommt die Erfahrung auf Schlüsselpositionen. Neuer, Rüdiger, Kimmich, Havertz und Sané kennen große Turniere. Das kann in engen K.o.-Spielen wichtig werden.

Deutschland bringt vor allem diese Stärken mit:

hohe individuelle Qualität im Mittelfeld

flexible Offensivspieler

erfahrene Achse mit Neuer, Rüdiger und Kimmich

mehrere taktische Grundordnungen

gute Ausgangsposition in der Gruppe

Nagelsmann kann zwischen Ballbesitzfußball, schnellem Umschalten und höherem Pressing wechseln. Diese Variabilität ist wertvoll. Sie muss aber klar strukturiert bleiben.

Die größten Fragezeichen in der DFB-Elf

Die Defensive bleibt das zentrale Thema. Deutschland hat genug Qualität, doch die Balance war in den vergangenen Jahren nicht immer stabil. Besonders gegen schnelle Gegner kann ein zu großer Abstand zwischen Mittelfeld und Abwehr gefährlich werden.

Auch die Torwartentscheidung sorgt für Spannung. Neuer bringt Erfahrung und Ausstrahlung. Gleichzeitig steht er nach seiner Rückkehr unter Beobachtung. Laut Sportschau bezeichnete Nagelsmann die Entscheidung für Neuer als Nummer eins als klare Planung für das Turnier.

Im Sturm gibt es viele Optionen, aber keinen unumstrittenen klassischen Weltklasse-Mittelstürmer. Das muss kein Nachteil sein, verlangt aber klare Rollen.

Titelreif ist Deutschland, wenn:

die Defensive über das ganze Turnier stabil bleibt

Wirtz und Musiala fit und formstark sind

der Angriff effizient abschließt

Neuer Sicherheit ausstrahlt

Nagelsmann die Balance zwischen Risiko und Kontrolle findet

Prognose: Wie weit kommt Deutschland?

In der Gruppenphase ist Deutschland Favorit. Ein Weiterkommen ist Pflicht. Platz eins ist realistisch, wenn das Auftaktspiel gegen Curaçao gewonnen wird. Die Spiele gegen Elfenbeinküste und Ecuador dürften deutlich anspruchsvoller werden.

Spiel Prognose Deutschland gegen Curaçao Pflichtsieg für Deutschland Deutschland gegen Elfenbeinküste enges, intensives Spiel Ecuador gegen Deutschland taktisch schwieriges Duell

Für den WM-Titel braucht Deutschland jedoch mehr als eine lösbare Gruppe. In der K.o.-Phase warten Teams mit höherer individueller Klasse und mehr Turnierkonstanz. Frankreich, Spanien, England, Brasilien und Argentinien gehören je nach Form ebenfalls zu den großen Anwärtern.

Deutschland hat die Qualität für das Halbfinale. Der Titel ist möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Prognose. Realistisch wirkt ein Turnierverlauf zwischen Viertelfinale und Halbfinale. Der Sprung ins Finale hängt stark vom K.o.-Weg, der Fitness der Leistungsträger und der defensiven Stabilität ab.

Fazit: Gute Chancen, aber kein klarer Topfavorit

Deutschland geht mit einem starken Kader in die WM 2026. Die Gruppe ist offensichtlich machbar, die Kreativspieler sind herausragend und Nagelsmann hat genug taktische Möglichkeiten. Besonders Wirtz, Musiala, Kimmich, Rüdiger und Neuer prägen die Achse des Teams.

Trotzdem bleibt Vorsicht angebracht. Die Defensive muss stabiler wirken als bei früheren Turnieren. Der Angriff braucht Effizienz. Die Mannschaft muss zudem beweisen, dass sie Druck über mehrere Wochen aushält.

Die Titelchancen sind vorhanden. Deutschland ist aber eher Mitfavorit als Topfavorit. Ein Halbfinale wäre ein starkes und realistisches Ziel. Der fünfte Stern ist möglich, aber nur mit einem nahezu perfekten Turnier.