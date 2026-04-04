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FIFA Fußball WM 2026 – Kennst du die 48 WM Teilnehmer?

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🇦🇷 🇧🇪 🇧🇦 🇧🇷 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇮🇹 🇨🇦 🇨🇻 🇭🇷 🇲🇽 🇳🇱 🇳🇴 🇦🇹 🇵🇹 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇸🇪 🇨🇭 🇪🇸 🇨🇿 🇺🇸

Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA markiert eine historische Zäsur: Erstmals in der Geschichte des Fußballs kämpfen nicht mehr 32, sondern stolze 48 Nationalmannschaften um den begehrtesten Goldpokal der Welt. Diese gigantische Aufstockung verändert alles – den Rhythmus des Turniers, die Taktik der Trainer und die Träume kleiner Fußballnationen.

Während die absolute Weltelite um Titelverteidiger Argentinien, Rekordsieger Brasilien und die europäischen Schwergewichte Frankreich und England bereits die Messer wetzt und als logische Top-Favoriten ins Rennen geht, sorgt das neue Format für eine Welle der Euphorie auf anderen Kontinenten. Dank der zusätzlichen Startplätze dürfen wir uns auf frische Gesichter und echte WM-Märchen freuen: Nationen wie Usbekistan oder Kap Verde stehen vor ihrer historischen Premiere auf der ganz großen Bühne und wollen die etablierten Kräfte ärgern.

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Das sind die WM 2026 Teilnehmer - Alle WM Teilnehmer - Wer hat sich für die WM 2026 qualifiziert?
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Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Auch das XL-Format bot keine Garantie für die ganz großen Namen. Der schockierendste Abenteurer der Qualifikation kommt aus Europa: Die Squadra Azzurra aus Italien, vierfacher Weltmeister und amtierender Europameister, verpasste dramatisch die Segel und muss erneut zuschauen, wenn im Sommer 2026 der Ball rollt. Ein Beben, das zeigt: Auch 48 Plätze muss man sich erst einmal verdienen.

Wer hat das Zeug zum Champion? Welche Exoten könnten für eine Sensation sorgen? Wir haben die ultimative Übersicht für Sie. Hier sind alle 48 qualifizierten Teams der WM 2026 im detaillierten Porträt!

Wo kommen die WM 2026 Teilnehmer her?

Die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes auf 48 Nationen sorgt für eine neue globale Ausgewogenheit, von der alle sechs Kontinentalverbände profitieren. Europa stellt zwar mit nun 16 statt bisher 13 Teams weiterhin das größte Kontingent, doch die Zuwächse auf anderen Kontinenten sind signifikant. Zu den UEFA-Vertretern gehören neben den Top-Favoriten wie 🇩🇪 Deutschland, 🇫🇷 Frankreich und 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England auch ambitionierte Teams wie 🇦🇹 Österreich, 🇨🇭 Schweiz, 🇵🇹 Portugal und die 🇹🇷 Türkei.

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Einen massiven Zuwachs verzeichnen Afrika (CAF) mit nun 9 festen Plätzen und Asien (AFC) mit 8 garantierten Startern. In der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) sind 6 Plätze vergeben, wobei drei davon bereits durch die Co-Gastgeber 🇨🇦 Kanada, 🇲🇽 Mexiko und die 🇺🇸 USA belegt sind. Südamerika (CONMEBOL) stockt auf 6 direkte Plätze auf, und Ozeanien (OFC) darf sich erstmals über einen garantierten, direkten Startplatz freuen. Zusätzliche Hoffnung für Wackelkandidaten bieten zudem interkontinentale Play-off-Turniere, über die noch letzte Tickets vergeben werden.

Tabelle mit allen 48 WM Teilnehmer

Sortiert nach Rang in der FIFA Weltrangliste

WM 2026 Teilnehmer, Stand 01.04.2026
NummerLand (mit Link)VerbandFIFA WeltranglisteTrikot / Ausrüster
1🇫🇷 FrankreichUEFA1Nike
2🇪🇸 SpanienUEFA2Adidas
3🇦🇷 ArgentinienCONMEBOL3Adidas
4🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EnglandUEFA4Nike
5🇵🇹 PortugalUEFA5Nike
6🇧🇷 BrasilienCONMEBOL6Nike
7🇳🇱 NiederlandeUEFA7Nike
8🇲🇦 MarokkoCAF8Puma
9🇧🇪 BelgienUEFA9Adidas
10🇩🇪 DeutschlandUEFA10Adidas
11🇭🇷 KroatienUEFA11Nike
12🇨🇴 KolumbienCONMEBOL13Adidas
13🇸🇳 SenegalCAF14Puma
14🇲🇽 MexikoCONCACAF15Adidas
15🇺🇸 USACONCACAF16Nike
16🇺🇾 UruguayCONMEBOL17Nike
17🇯🇵 JapanAFC18Adidas
18🇨🇭 SchweizUEFA19Puma
19🇮🇷 IranAFC21Majid
20🇹🇷 TürkeiUEFA22Nike
21🇪🇨 EcuadorCONMEBOL23Marathon
22🇦🇹 ÖsterreichUEFA24Puma
23🇰🇷 SüdkoreaAFC25Nike
24🇦🇺 AustralienAFC27Nike
25🇩🇿 AlgerienCAF28Adidas
26🇪🇬 ÄgyptenCAF29Puma
27🇨🇦 KanadaCONCACAF30Nike
28🇳🇴 NorwegenUEFA31Nike
29🇵🇦 PanamaCONCACAF33Reebok
30🇨🇮 ElfenbeinküsteCAF34Puma
31🇸🇪 SchwedenUEFA38Adidas
32🇵🇾 ParaguayCONMEBOL40Puma
33🇨🇿 TschechienUEFA41Puma
34🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SchottlandUEFA43Adidas
35🇹🇳 TunesienCAF44Kappa
36🇨🇩 Congo DRCAF46Umbro
37🇺🇿 UsbekistanAFC50Jako
38🇶🇦 KatarAFC55Nike
39🇮🇶 IrakAFC57Jako
40🇿🇦 SüdafrikaCAF60Le Coq Sportif
41🇸🇦 Saudi-ArabienAFC61Adidas
42🇯🇴 JordanienAFC63Jako
43🇧🇦 Bosnien & HerzegovinaUEFA65Kelme
44🇨🇻 Kap VerdeCAF69Tempo
45🇬🇭 GhanaCAF74Puma
46🇨🇼 CuraçaoCONCACAF82Nike
47🇭🇹 HaitiCONCACAF83Kelme
48🇳🇿 NeuseelandOFC85Puma

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