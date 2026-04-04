FIFA Fußball WM 2026 – Kennst du die 48 WM Teilnehmer?

Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA markiert eine historische Zäsur: Erstmals in der Geschichte des Fußballs kämpfen nicht mehr 32, sondern stolze 48 Nationalmannschaften um den begehrtesten Goldpokal der Welt. Diese gigantische Aufstockung verändert alles – den Rhythmus des Turniers, die Taktik der Trainer und die Träume kleiner Fußballnationen.

Während die absolute Weltelite um Titelverteidiger Argentinien, Rekordsieger Brasilien und die europäischen Schwergewichte Frankreich und England bereits die Messer wetzt und als logische Top-Favoriten ins Rennen geht, sorgt das neue Format für eine Welle der Euphorie auf anderen Kontinenten. Dank der zusätzlichen Startplätze dürfen wir uns auf frische Gesichter und echte WM-Märchen freuen: Nationen wie Usbekistan oder Kap Verde stehen vor ihrer historischen Premiere auf der ganz großen Bühne und wollen die etablierten Kräfte ärgern.

Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Auch das XL-Format bot keine Garantie für die ganz großen Namen. Der schockierendste Abenteurer der Qualifikation kommt aus Europa: Die Squadra Azzurra aus Italien, vierfacher Weltmeister und amtierender Europameister, verpasste dramatisch die Segel und muss erneut zuschauen, wenn im Sommer 2026 der Ball rollt. Ein Beben, das zeigt: Auch 48 Plätze muss man sich erst einmal verdienen.

Wer hat das Zeug zum Champion? Welche Exoten könnten für eine Sensation sorgen? Wir haben die ultimative Übersicht für Sie. Hier sind alle 48 qualifizierten Teams der WM 2026 im detaillierten Porträt!

Wo kommen die WM 2026 Teilnehmer her?

Die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes auf 48 Nationen sorgt für eine neue globale Ausgewogenheit, von der alle sechs Kontinentalverbände profitieren. Europa stellt zwar mit nun 16 statt bisher 13 Teams weiterhin das größte Kontingent, doch die Zuwächse auf anderen Kontinenten sind signifikant. Zu den UEFA-Vertretern gehören neben den Top-Favoriten wie 🇩🇪 Deutschland, 🇫🇷 Frankreich und 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England auch ambitionierte Teams wie 🇦🇹 Österreich, 🇨🇭 Schweiz, 🇵🇹 Portugal und die 🇹🇷 Türkei.

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Einen massiven Zuwachs verzeichnen Afrika (CAF) mit nun 9 festen Plätzen und Asien (AFC) mit 8 garantierten Startern. In der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) sind 6 Plätze vergeben, wobei drei davon bereits durch die Co-Gastgeber 🇨🇦 Kanada, 🇲🇽 Mexiko und die 🇺🇸 USA belegt sind. Südamerika (CONMEBOL) stockt auf 6 direkte Plätze auf, und Ozeanien (OFC) darf sich erstmals über einen garantierten, direkten Startplatz freuen. Zusätzliche Hoffnung für Wackelkandidaten bieten zudem interkontinentale Play-off-Turniere, über die noch letzte Tickets vergeben werden.

Tabelle mit allen 48 WM Teilnehmer

Sortiert nach Rang in der FIFA Weltrangliste

WM 2026 Teilnehmer, Stand 01.04.2026