FIFA WM 2026 Austragungsort Philadelphia bietet kostenlosen Transport nach WM-Spielen an

Philadelphia setzt bei der Fußball-WM 2026 ein klares Gegenmodell zu New York und Boston: Die Rückfahrt vom Stadion ins Zentrum wird an den sechs Turnierspielen sogar kostenlos angeboten. Schon die Anreise zum Lincoln Financial Field kostet mit Bus oder Bahn nach Angaben der Verkehrsbetriebe lediglich den üblichen Fahrpreis von 2,90 Dollar, rund 2,50 Euro. Das steht im krassen Gegensatz zu anderen Städten, die die Fans abzocken wollen, New York.

Kostenlose Rückfahrten ab der Halbzeitpause

Wie die Veranstalter dem Portal The Athletic mitteilten, entfällt für Fahrten zurück in die City ab der Halbzeitpause bis zwei Stunden nach Spielende jede Gebühr. Möglich macht das ein FIFA-Sponsor, nämlich Airbnb. Für Fans in Philadelphia soll der Stadionbesuch damit deutlich günstiger und zugleich unkomplizierter werden als in anderen WM-Austragungsorten in den USA.

Im Lincoln Financial Field stehen unter anderem die Partien von Brasilien und Frankreich auf dem Programm. Zudem wird dort am 4. Juli, dem 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ein Achtelfinale ausgetragen.

Deutlicher Kontrast zu New York und Boston

Ganz anders sieht es in New York und Boston aus, wo die Verkehrsangebote im WM-Sommer zum Teil astronomische Preise verursachen. Für die rund 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück sollen während des Turniers 150 Dollar, also etwa 127 Euro, fällig werden. Im Normalfall kostet dieselbe Strecke nur 12,90 Dollar.

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Auch in Boston greifen die Veranstalter tief in die Taschen der Fans: Für die Hin- und Rückfahrt im Bus werden 95 US-Dollar verlangt, die Bahnfahrkarte soll auf 80 US-Dollar steigen. Philadelphia profitiert dagegen davon, dass das WM-Stadion im Vergleich deutlich näher am Stadtzentrum liegt.

Kurioser Preisvergleich für Fans

Besonders bemerkenswert: Nach Berechnungen von The Athletic kann es an einem WM-Spieltag für Zuschauer sogar günstiger sein, von New York City nach Philadelphia zum Stadion zu fahren – die Strecke beträgt etwa 157 Kilometer – als zur Arena in New Jersey, die nur rund 30 Kilometer von Manhattan entfernt liegt. Bereits bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 in Deutschland hatten Fans mit einem Spielticket kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erhalten.