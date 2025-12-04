FIFA WM 2026: Auslosung mit Tom Brady, Heidi Klum & deutschen Hoffnungen

WM-Auslosung 2026: Weltstars auf der Bühne – Deutschland als Gruppenkopf gesetzt

Wenn am Freitagabend im John F. Kennedy Center in Washington D. C. die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gezogen werden, geht es nicht nur um sportliche Konstellationen – auch das Rahmenprogramm verspricht große Show. Mit prominenten Namen aus verschiedenen Sportarten und der Entertainment-Welt will die FIFA das Event als weltweites Spektakel inszenieren. Für die deutsche Nationalmannschaft steht immerhin schon fest: als Gruppenkopf geht sie einigen Schwergewichten aus dem Weg.

Weltklasse auf der Bühne: Brady, Gretzky & Co. assistieren

Die FIFA setzt bei der Auslosung nicht nur auf Fußballprominenz. Mit Tom Brady (Football), Wayne Gretzky (Eishockey), Shaquille O’Neal (Basketball) und Aaron Judge (Baseball) sind gleich vier US-Sportlegenden als Assistenten im Einsatz. Die Aufgabe: Lose ziehen, auf die die ganze Fußballwelt blickt. Der frühere englische Nationalspieler Rio Ferdinand übernimmt die Leitung der Ziehung. Für ihn ist es mehr als nur ein Auftritt: „Diese historische Auslosung durchzuführen, ist eine unglaubliche Ehre“, so der Ex-Verteidiger.

Auch Brady zeigte sich bewegt vom Event: „Es ist die Art von globaler Bühne, von der jeder Sportler träumt.“ Die FIFA setzt mit dieser Besetzung ein klares Zeichen: Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada soll mehr sein als nur ein Fußballturnier – sie soll ein globales Entertainment-Highlight werden.

Heidi Klum und Popstars sorgen für Glanz und Glamour

Nicht nur sportlich, auch optisch und musikalisch will die FIFA die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Auslosung wird von Model Heidi Klum gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez moderiert. Musikalisch gibt es Unterstützung von Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und den Village People – ein Mix, der von Oper bis Pop reicht.

Das Event unterstreicht, wie sehr die FIFA auf Show setzt, um die WM in Nordamerika als Mega-Event zu inszenieren. Die Botschaft ist klar: Die Weltmeisterschaft 2026 soll weit über den Fußball hinaus Aufmerksamkeit generieren.

Deutschland gesetzt – Top-Gegner bleiben zunächst außen vor

Aus deutscher Sicht ist bereits ein entscheidender Punkt geklärt: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt. Damit vermeidet die DFB-Auswahl in der Vorrunde Duelle mit anderen Topnationen wie Argentinien, Frankreich, Spanien oder England. Auch auf die Gastgeber USA, Mexiko und Kanada wird Deutschland in der Gruppenphase nicht treffen.

Für Nagelsmann und sein Team ist das eine komfortable Ausgangslage – zumindest auf dem Papier. Die endgültige Zusammensetzung der Gruppe entscheidet sich am Freitagabend. Dann wird sich zeigen, ob der Weg ins Achtelfinale wirklich so einfach wird, wie es die Setzliste suggeriert.