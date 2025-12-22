FIFA Weltrangliste: DFB-Team weiter auf Platz neun

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet als Neunter der FIFA-Weltrangliste ins WM-Jahr 2026. Mit 1724 Punkten bleibt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann jedoch deutlich hinter den führenden Nationen zurück. Europameister Spanien führt das Ranking an, gefolgt von Weltmeister Argentinien und Vizeweltmeister Frankreich. Die DFB-Auswahl steht vor wichtigen Länderspielen, die die Vorbereitung auf die bevorstehende WM entscheidend beeinflussen werden.

Aktuelle Platzierung des DFB-Teams in der FIFA-Weltrangliste

Mit 1724 Punkten bleibt die deutsche Nationalmannschaft auf dem neunten Platz der FIFA-Weltrangliste. Trotz des Fortschritts unter Julian Nagelsmann hat das DFB-Team noch einen weiten Weg vor sich, um die Spitzenteams zu erreichen. Der Abstand zu den führenden Nationen ist signifikant, was den Druck auf die Spieler und den Trainer erhöht, in den kommenden Länderspielen gute Leistungen zu zeigen.

FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer): Top 10

1. Argentinien 1886.16 Punkte (+18.91 seit letzer Berechnung)

2. Spanien 1854.64 (+1.37)

3. Frankreich 1852.71 (-7.07)

4. England 1819.20 (+5.39)

5. Brasilien 1776.03 (+0.18)

6. Niederlande 1752.44 (+4.89)

7. Portugal 1750.08 (-6.04)

8. Belgien 1735.75 (-4.87)

9. Italien 1718.31 (-13.20)

10. Deutschland 1716.98 (+13.19)

Führende Nationen in der Weltrangliste

Die Rangliste wird weiterhin von Europameister Spanien angeführt, das mit 1877 Punkten den ersten Platz behauptet. Auf den Fersen sind Weltmeister Argentinien mit 1873 Punkten und Vizeweltmeister Frankreich, der mit 1870 Punkten auf Platz drei steht. Diese Konstellation verdeutlicht die Stärke der europäischen und südamerikanischen Mannschaften im internationalen Fußball.

Bevorstehende Länderspiele für die DFB-Auswahl

Die DFB-Auswahl wird am 27. März in Basel gegen die Schweiz antreten und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana spielen. Diese Länderspiele sind nicht nur zur Festigung der Teamdynamik gedacht, sondern auch entscheidend für die Kaderauswahl, die im Mai für das XXL-Turnier im Sommer bekannt gegeben wird. Am 31. Mai folgt zudem ein weiteres Spiel gegen Finnland, bevor es zur WM-Generalprobe am 6. Juni nach Chicago gegen die USA geht.

Vorbereitung auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Herausforderung, ein schlagkräftiges Team für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu formen. Die bevorstehenden Länderspiele bieten die Möglichkeit, die Mannschaft auf die internationalen Anforderungen vorzubereiten. Die Spieler müssen nun zeigen, dass sie bereit sind, den Herausforderungen auf dem Weg zur Titelverteidigung zu begegnen, nachdem sie sich in der Vergangenheit bereits bewährt haben.