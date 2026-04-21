FIFA Weltrangliste der Frauen: DFB-Frauen rutschen leicht ab – nur noch Platz 4

Die deutschen Fußballerinnen sind in der Frauen FIFA-Weltrangliste nach dem enttäuschenden 0:0 in der WM-Qualifikation in Österreich leicht zurückgefallen. Die DFB-Frauen rangieren nun auf Platz vier, weil Europameister England am Team von Bundestrainer Christian Wück vorbeizog und sich Rang drei sicherte. An der Spitze bleibt Weltmeister Spanien vor den USA.

England zieht vorbei

Die am Dienstag veröffentlichte Rangliste des Weltverbandes FIFA bringt damit einen kleinen Rückschlag für die Auswahl des DFB. Noch beim ersten Duell mit den Österreicherinnen in der vergangenen Länderspielperiode hatte Deutschland klar mit 5:1 gewonnen, diesmal reichte es in Ried aber nur zu einem Punkt. Dadurch verlor Wücks Team in der internationalen Bewertung einen Platz an die Engländerinnen.

Rang Team Letztes Spiel +/− Punkte 1 🇪🇸 Spanien 🇪🇸 Spanien 5

🇺🇦 Ukraine 0 +1.03 2083.09 2 🇺🇸 USA 🇺🇸 USA 3

🇯🇵 Japan 0 +8.58 2054.65 3 ↑1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 🇮🇸 Island 0

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 +7.87 2038.72 4 ↓1 🇩🇪 Deutschland 🇦🇹 Österreich 0

🇩🇪 Deutschland 0 −12.73 2021.78 5 ↑3 🇯🇵 Japan 🇺🇸 USA 3

🇯🇵 Japan 0 −8.58 2011.27 6 🇧🇷 Brasilien 🇧🇷 Brasilien 1

🇨🇦 Kanada 0 +4.94 1980.00 7 🇫🇷 Frankreich 🇫🇷 Frankreich 1

🇳🇱 Niederlande 1 −10.02 1975.60 8 ↓3 🇸🇪 Schweden 🇸🇪 Schweden 1

🇷🇸 Serbien 0 −3.04 1961.22 9 ↓1 🇨🇦 Kanada 🇧🇷 Brasilien 1

🇨🇦 Kanada 0 −4.94 1934.88 10 ↑1 🇳🇱 Niederlande 🇫🇷 Frankreich 1

🇳🇱 Niederlande 1 +10.02 1929.32

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