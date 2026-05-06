FIFA Weltmeisterschaft 2026 – Weshalb ist die Deutschland WM 2026 Gruppe eine der Leichtesten?

Die stärksten WM-Gruppen 2026: Die Analyse nach FIFA-Punkten

Welche Gruppe der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist die härteste – und wo hat man als Favorit leichtes Spiel? Wir haben die aktuellen FIFA-Weltranglistenpunkte aller 48 WM-Teilnehmer addiert und die zwölf Gruppen damit objektiv bewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Schere zwischen der Todesgruppe und dem leichtesten Lostopf ist riesig.

Deutschland in Gruppe E: Einer der leichtesten Lose

Mit 6152 Punkten hat Deutschland die zweitleichteste Gruppe des gesamten Turniers erwischt. Nur Gruppe B (Kanada, Schweiz, Katar, Bosnien) ist mit 6046 Punkten noch schwächer besetzt. Ecuador (1594) und die Elfenbeinküste (1532) sind solide Gegner, aber kein Vergleich zu den Kaliber, die andere Topnationen in der Gruppenphase warten. Curaçao (1294) ist als klarer Außenseiter einzustufen. Die DFB-Elf hat optimale Voraussetzungen für einen souveränen Gruppenstart. Doch schon die WM 2018 und WM 2022 zeigten, dass dies alles nur Zahlen sind und es dann doch ganz anders kommen kann.

Gruppe I: Die härteste Gruppe der WM 2026

Mit insgesamt 6564 Punkten ist Gruppe I die stärkste der gesamten WM. Weltranglistenerster Frankreich (1877 Punkte) trifft auf Senegal (1688), Norwegen mit Erling Haaland (1550) und den Irak (1447). Für die Franzosen gibt es hier keine leichten Gegner – Senegal gehört zu den stärksten afrikanischen Teams, Norwegen ist dank Haaland gefährlicher denn je. Die wahre Gruppe des Todes 2026.

Gruppe L und J: England und Argentinien unter Druck

Auf Platz zwei folgt Gruppe L mit 6429 Punkten: England (1825) bekommt es mit Kroatien (1717), Panama (1540) und Ghana (1346) zu tun. Trotz der Stärke der Drei Löwen ist Kroatien ein absoluter Hochkaräter – die Finalteilnehmer von 2018 machen diese Gruppe zur zweitstärksten des Turniers. Nur knapp dahinter liegt Gruppe J (6423 Punkte): Argentinien (1874) trifft auf Österreich (1593), Algerien (1564) und Jordanien (1391). Der Weltmeister ist klarer Favorit, doch Österreich und Algerien sind keine Selbstläufer.

Gruppe F: Die stärkste Gruppe ohne Top-3-Favoriten

Gruppe F (6416 Punkte) ist bemerkenswert ausgeglichen: Niederlande (1757), Japan (1660), Schweden (1514) und Tunesien (1483) – kein einziges schwaches Team. Wer hier weiterkommt, hat sich das Ticket redlich verdient. Gruppe K (6400 Punkte) mit Portugal, Kolumbien, DR Kongo und Usbekistan ist ähnlich hochklassig.

Das Ranking aller 12 WM-Gruppen nach Stärke

Die vollständige Rangliste nach addierten FIFA-Punkten aller vier Gruppenteilnehmer: