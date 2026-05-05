+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++

Fußball Weltmeisterschaft 2026 – Deshalb ist die Deutschland WM 2026 Gruppe eine der Leichtesten!

von
🇩🇿 🇦🇷 🇧🇦 🇨🇼 🇩🇪 🇪🇨 🇨🇮 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇬🇭 🇮🇶 🇯🇵 🇯🇴 🇨🇦 🇨🇴 🇭🇷 🇳🇱 🇳🇴 🇦🇹 🇵🇦 🇵🇹 🇸🇪 🇨🇭 🇸🇳 🇹🇳

Die stärksten WM-Gruppen 2026: Die Analyse nach FIFA-Punkten

Welche Gruppe der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist die härteste – und wo hat man als Favorit leichtes Spiel? Wir haben die aktuellen FIFA-Weltranglistenpunkte aller 48 WM-Teilnehmer addiert und die zwölf Gruppen damit objektiv bewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Schere zwischen der Todesgruppe und dem leichtesten Lostopf ist riesig.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Alle 12 WM 2026 Gruppen
Alle 12 WM 2026 Gruppen

Deutschland in Gruppe E: Einer der leichtesten Lose

Mit 6152 Punkten hat Deutschland die zweitleichteste Gruppe des gesamten Turniers erwischt. Nur Gruppe B (Kanada, Schweiz, Katar, Bosnien) ist mit 6046 Punkten noch schwächer besetzt. Ecuador (1594) und die Elfenbeinküste (1532) sind solide Gegner, aber kein Vergleich zu den Kaliber, die andere Topnationen in der Gruppenphase warten. Curaçao (1294) ist als klarer Außenseiter einzustufen. Die DFB-Elf hat optimale Voraussetzungen für einen souveränen Gruppenstart. Doch schon die WM 2018 und WM 2022 zeigten, dass dies alles nur Zahlen sind und es dann doch ganz anders kommen kann.

Alle WM Gruppen 2026

Alle WM Gruppen 2026

Gruppe A 🇲🇽 * Gruppe B 🇨🇦 * Gruppe C 🇧🇷 * Gruppe D 🇺🇸

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Gruppe E 🇩🇪 * Gruppe F 🇳🇱 * Gruppe G 🇧🇪 * Gruppe H 🇪🇸

Gruppe I 🇫🇷  * Gruppe J 🇦🇷  * Gruppe K 🇵🇹 * Gruppe L 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Gruppe I: Die härteste Gruppe der WM 2026

Mit insgesamt 6564 Punkten ist Gruppe I die stärkste der gesamten WM. Weltranglistenerster Frankreich (1877 Punkte) trifft auf Senegal (1688), Norwegen mit Erling Haaland (1550) und den Irak (1447). Für die Franzosen gibt es hier keine leichten Gegner – Senegal gehört zu den stärksten afrikanischen Teams, Norwegen ist dank Haaland gefährlicher denn je. Die wahre Gruppe des Todes 2026.

FIFA Weltmeisterschaft 2026 - Die WM Gruppe nach Stärke sortiert
FIFA Weltmeisterschaft 2026 – Die WM Gruppe nach Stärke sortiert

Gruppe L und J: England und Argentinien unter Druck

Auf Platz zwei folgt Gruppe L mit 6429 Punkten: England (1825) bekommt es mit Kroatien (1717), Panama (1540) und Ghana (1346) zu tun. Trotz der Stärke der Drei Löwen ist Kroatien ein absoluter Hochkaräter – die Finalteilnehmer von 2018 machen diese Gruppe zur zweitstärksten des Turniers. Nur knapp dahinter liegt Gruppe J (6423 Punkte): Argentinien (1874) trifft auf Österreich (1593), Algerien (1564) und Jordanien (1391). Der Weltmeister ist klarer Favorit, doch Österreich und Algerien sind keine Selbstläufer.

Gruppe F: Die stärkste Gruppe ohne Top-3-Favoriten

Gruppe F (6416 Punkte) ist bemerkenswert ausgeglichen: Niederlande (1757), Japan (1660), Schweden (1514) und Tunesien (1483) – kein einziges schwaches Team. Wer hier weiterkommt, hat sich das Ticket redlich verdient. Gruppe K (6400 Punkte) mit Portugal, Kolumbien, DR Kongo und Usbekistan ist ähnlich hochklassig.

Das Ranking aller 12 WM-Gruppen nach Stärke

Die vollständige Rangliste nach addierten FIFA-Punkten aller vier Gruppenteilnehmer:

RangGruppeTeam 1Team 2Team 3Team 4FIFA-Punkte
1Gruppe I🇫🇷 FRA🇸🇳 SEN🇳🇴 NOR🇮🇶 IRQ6564
2Gruppe L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG🇭🇷 CRO🇵🇦 PAN🇬🇭 GHA6429
3Gruppe J🇦🇷 ARG🇦🇹 AUT🇩🇿 ALG🇯🇴 JOR6423
4Gruppe F🇳🇱 NED🇯🇵 JPN🇸🇪 SWE🇹🇳 TUN6416
5Gruppe K🇵🇹 POR🇨🇴 COL🇨🇩 COD🇺🇿 UZB6400
6Gruppe D🇺🇸 USA🇹🇷 TUR🇦🇺 AUS🇵🇾 PAR6356
7Gruppe H🇪🇸 ESP🇺🇾 URU🇸🇦 KSA🇨🇻 CPV6337
8Gruppe C🇧🇷 BRA🇲🇦 MAR🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO🇭🇹 HAI6307
9Gruppe A🇲🇽 MEX🇰🇷 KOR🇨🇿 CZE🇿🇦 RSA6200
10Gruppe G🇧🇪 BEL🇮🇷 IRN🇪🇬 EGY🇳🇿 NZL6194
11Gruppe E🇩🇪 GER🇪🇨 ECU🇨🇮 CIV🇨🇼 CUW6152
12Gruppe B🇨🇭 SUI🇨🇦 CAN🇶🇦 QAT🇧🇦 BIH6046

Das Ranking aller 12 WM-Gruppen nach durchschnittlichen Punkten

RangGruppeFIFA-Punkte-GesamtØ FIFA-Punkte
1Gruppe I65641641.10
2Gruppe L64291607.50
3Gruppe J64231606.00
4Gruppe F64161604.03
5Gruppe K64001600.15
6Gruppe D63561589.09
7Gruppe H63371584.26
8Gruppe C63071576.77
9Gruppe A62001550.20
10Gruppe G61941548.71
11Gruppe E61521538.20
12Gruppe B60461511.67

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++