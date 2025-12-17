PSG-Star Dembélé: FIFA-Weltfußballer 2023 – Aktuelles Update zur Verleihung

Ousmane Dembélé wurde in Doha zum FIFA-Weltfußballer 2025 gekürt. Die glanzlose Zeremonie ohne großen Pomp spiegelte nicht die Höhepunkte seiner beeindruckenden Saison wider. Der PSG-Star setzte sich gegen Mitstreiter wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal durch und blickt auf ein fantastisches Jahr zurück. Bei der Veranstaltung wurden auch weitere Auszeichnungen verliehen, darunter die Weltfußballerin und der beste Trainer.

Ousmane Dembélé als Weltfußballer ausgezeichnet

Ousmane Dembélé, Spieler von Paris Saint-Germain, wurde in einer schlichten Zeremonie in Doha als Weltfußballer 2025 geehrt. FIFA-Präsident Gianni Infantino übergab dem 28-Jährigen die Auszeichnung “The Best”. Dabei wagte Infantino einen Seitenhieb gegen den prestigeträchtigen Ballon d’Or, den Dembélé erst im September erhalten hatte. Der Spieler zeigte sich bei der Zeremonie gelassen und betonte: “Das war ein fantastisches Jahr für mich – sowohl persönlich als auch für die Mannschaft.” Dembélé war in den letzten Monaten in bestechender Form und sorgte für entscheidende Momente in der Champions-League-Saison.

Wettbewerb unter den besten Spielern

In der Abstimmung um den Titel setzten sich Dembélé und seine beeindruckenden Leistungen gegen namhafte Konkurrenz durch. Sein Landsmann Kylian Mbappé, der für Real Madrid spielt, sowie Jungstar Lamine Yamal vom FC Barcelona waren ebenfalls Nominierten. Diese Auszeichnungen zeigen nicht nur die individuelle Klasse der Spieler, sondern auch die Qualität der Liga, in der sie aktiv sind. Der Weltfußballer-Preis wird von Trainern, Kapitänen sowie ausgewählten Medienvertretern und Fans vergeben, was die Bedeutung und Brisanz der Auszeichnung untermauert.

Wichtige Auszeichnungen und Trainerwechsel

Während Dembélé auf der Bühne stand, erschien sein Trainer Luis Enrique nicht, was die improvisierte Atmosphäre des Events verstärkte. Sein Assistent Rafael Pol nahm die Auszeichnung für den besten Trainer entgegen, nachdem die PSG-Mannschaft unter Enriques Führung beeindruckende Leistungen in der Saison zeigte. Zur Weltfußballerin wurde die verletzte Aitana Bonmatí gekürt, während Sarina Wiegman als beste Trainerin der Frauen zum fünften Mal ausgezeichnet wurde, nachdem sie Englands Frauen zur EM-Titelverteidigung führte.

Deutsche Präsenz bei den Auszeichnungen

Trotz der glanzlosen Zeremonie ging der deutsche Fußball nicht völlig leer aus. Der Mannschaftsarzt des Drittligisten Jahn Regensburg, Andreas Harlass-Neuking, erhielt den “Fair Play Award 2025” für seine heldenhaften Bemühungen, einen Fan im Stadion zu reanimieren. Dies zeigt, dass auch auf und abseits des Platzes außergewöhnliche Leistungen anerkannt werden. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bleibt der einzige Deutsche, der in der Geschichte der Weltfußballer-Wahl ausgezeichnet wurde.