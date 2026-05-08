FIFA verlegt Finalrasen ins WM 2026 Metlife Stadion in New York

Der Rasen für das WM-Finale 2026 liegt bereits im MetLife Stadium nahe New York. Die FIFA hat die Spielfläche aus mehreren rechteckigen Segmenten einsetzen lassen und bereitet das Stadion nun weiter auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vor.

Rasen aus North Carolina, verlegt in New Jersey

Der neue Untergrund wurde über Monate in North Carolina gezüchtet und anschließend per Lastwagen nach New Jersey gebracht. Unter der Spielfläche liegt laut FIFA eine rund 45 Zentimeter tiefe Sandschicht, in die ein Belüftungs- und Bewässerungssystem integriert ist. Eine spezielle Maschine verbindet die einzelnen Rasenstücke miteinander, damit am Ende eine geschlossene Fläche entsteht.

„Es ist nur gerecht, dass die besten Spieler des Planeten hoffentlich das beste Gras des Planeten bekommen – und genau das versuchen wir zu erreichen“, sagte FIFA-Pitchmanager David Graham.

Qualität des Untergrunds bleibt im Fokus

Der Weltverband hat in den vergangenen Jahren intensiv an der Qualität der Spielstätten gearbeitet und dafür auch eine Testanlage in Tennessee genutzt. Gerade bei Weltmeisterschaften steht der Zustand des Rasens regelmäßig im Mittelpunkt, weil er das Balltempo und das Spielverhalten spürbar beeinflusst.

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In der Arena in East Rutherford, New Jersey, die Platz für 82.500 Zuschauer bietet, werden bei der WM insgesamt acht Partien ausgetragen. Normalerweise spielen dort NFL-Teams auf Kunstrasen, für das Turnier wurde dieser Untergrund jedoch entfernt.

Diskussionen um die Anreise

Rund um das Stadion gibt es zugleich Diskussionen über die Anreisekosten. Fanvertreter und Politiker kritisieren die hohen Ticketpreise für Bahnfahrten von New York nach East Rutherford. Ein Hin- und Rückticket soll während des Turniers 105 Dollar kosten.