FIFA startet letzte Ticket-Verkaufsphase für die WM 2026 am 1.April

Einen Tag nach einer formellen Beschwerde europäischer Fan-Vertreter hat die FIFA die letzte Ticket-Verkaufsphase für die Weltmeisterschaft 2026 angekündigt. Ab dem 1. April um 17 Uhr sollen die letzten Eintrittskarten für das Großereignis in den USA, Mexiko und Kanada verfügbar sein. Käufer können diesmal direkt ihre Wunschplätze auswählen, zudem werden bereits erfolgte Zuteilungen in den FIFA-Konten angezeigt. Die Ankündigung kam, ohne dass der Weltverband nähere Angaben zur Preispolitik oder zur Kritik am Vergabesystem machte.

Letzte Verkaufsphase startet ab 1. April

Die FIFA teilte am Mittwoch mit, dass ab dem 1. April um 17 Uhr die letzten Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft im Sommer erhältlich sein sollen. Konkret gelten die Tickets für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. In der Mitteilung hieß es, dass die neuen Karten „so lange der Vorrat reiche und für alle Fans zu erwerben“ seien.

Die Ankündigung folgte nur einen Tag nach dem Schritt europäischer Fan-Vertreter, bei der Europäischen Kommission Beschwerde einzureichen. Die FIFA bezeichnete diese Phase als abschließenden Schritt nach vorangegangenen Verkaufsrunden und verwies auf die Verfügbarkeit der restlichen Karten.

Wunschplätze, Zuteilungen und FIFA-Konto

Im Gegensatz zu früheren Phasen können Käufer in dieser Verkaufsrunde ihre Wunschplätze direkt auswählen. Die FIFA erklärte weiter: „Nach der Verkaufsphase mit Zufallsziehung“ gelangen nun „weitere Tickets in den allgemeinen Kartenverkauf“.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Darüber hinaus informierte der Weltverband: „Personen, die bereits in früheren Verkaufsphasen Tickets erworben haben, sehen ab dem 1. April in ihrem FIFA-Konto, welche Plätze ihnen zugeteilt wurden“. Damit sollen Fans Einblick in bestehende Zuteilungen bekommen und parallel freie Plätze im allgemeinen Verkauf wählen können.

Beschwerde von FSE und Euroconsumers bei der Europäischen Kommission

Erst am Dienstag hatte die europäische Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) verkündet, bei der Europäischen Kommission eine formelle Beschwerde gegen die FIFA wegen „überhöhter Eintrittskartenpreise“ für die WM-Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) eingereicht zu haben. Die Beschwerde richtet sich gegen die Preispolitik rund um die Weltmeisterschaft 2026.

Gemeinsam mit der FSE hat die Verbraucherorganisation Euroconsumers formell Beschwerde bei der Kommission eingelegt. Die Organisatoren werfen der FIFA „undurchsichtige und unfaire Kaufbedingungen und Kaufprozesse“ vor und fordern eine Überprüfung durch die Wettbewerbsbehörden.

Vorwürfe und Wortlaut der FSE

Die FSE begründete ihren Schritt mit harten Worten: „Die FIFA hält ein Monopol auf den Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 und hat diese Macht genutzt, um den Fans Bedingungen aufzuerlegen, die in einem wettbewerbsorientierten Markt niemals akzeptabel wären“, erklärte die Organisation. Diese Formulierung bildet den Kern der Beschwerde bei der Europäischen Kommission.

FSE und Euroconsumers fordern, dass die Europäische Kommission die FIFA anweist, auf ihre „dynamische Preisgestaltung“ zu verzichten.