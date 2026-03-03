FIFA präsentiert offizielles Fußball WM 2026 Poster

FIFA hat zum 100‑Tage‑Countdown das offizielle WM‑Poster vorgestellt. Das offizielle WM‑Poster feiert laut Verband den „wahren Geist, die Begeisterung und den Zusammenhalt“ des Turniers und zeigt eine Collage mit einem Spieler im Zentrum. Präsident Gianni Infantino lobte das Motiv als Ausdruck von Energie, Vielfalt und gemeinsamer Leidenschaft und betonte, dass die WM 2026 die inklusivste Ausgabe der Geschichte werde. Er erinnerte daran, dass Milliarden Fans von Anpfiff bis Schlusspfiff Momente erleben würden, die Kulturen vereinen.

Offizielles WM‑Poster zum 100‑Tage‑Countdown

Zum offiziellen 100‑Tage‑Countdown präsentierte FIFA das Turnierposter als letzten Baustein der Poster‑Kollektion für die WM 2026. Das Plakat soll die Einheit und die verbindende Kraft des Fußballs visualisieren und ergänzt die bereits im Vorjahr veröffentlichten offiziellen Poster der 16 Spielorte. FIFA beschrieb das Motiv als Feier des „wahren Geistes, der Begeisterung und des Zusammenhalts“ dieses Weltereignisses und unterstreicht damit die kommunikative Rolle des Posters als Symbol für das Turnier.

Drei Künstler aus Kanada, Mexiko und den USA

Erstmals in der Geschichte einer Fußball‑WM gestalteten drei Künstler gemeinsam das offizielle Turnierposter: der Kanadier Carson Ting, die Mexikanerin Minerva GM und der US‑Amerikaner Hank Willis Thomas. Die Zusammenarbeit kombiniert unterschiedliche künstlerische Stile und soll die Verbindung zwischen den Gastgeberländern Kanada, Mexiko und den USA betonen. FIFA hob hervor, dass diese Gemeinschaftsarbeit die Verbindung und Zusammengehörigkeit über nationale Grenzen hinweg unterstreicht.

Design: Collage, Spieler im Zentrum und Symbolik

Das Poster arbeitet mit einer Collage‑Komposition, in deren Zentrum ein Spieler steht; diese Bildsprache soll „die einzigartige Fähigkeit des Fußballs, die Welt zu vereinen“ illustrieren. Die Gestaltung setzt auf Vielfalt, Energie und gemeinsame Leidenschaft als zentrale Motive und zielt darauf ab, die inklusive Ausrichtung des Turniers visuell greifbar zu machen. Gleichzeitig fungiert das Poster als finales Element der offiziellen Posterreihe und bündelt die Botschaften, die FIFA mit den Host City Posters vermitteln wollte.

Turnierkontext: Spielorte und Ablauf

Die FIFA‑Mitteilung verknüpft das Poster mit dem sportlichen Event: Die WM 2026 umfasst ein Rekordprogramm von 104 Spielen, der Turnierauftakt ist für den 11. Juni im Mexico City Stadium geplant, das Finale soll am 19. Juli im New York New Jersey Stadium stattfinden. Das Poster soll Fans in den Stadien und auf allen Kontinenten ansprechen und die Erwartung an ein globales Ereignis mit breiter Resonanz steigern. Weitere Informationen zum offiziellen Turnierposter stellt FIFA auf fifa.com bereit.