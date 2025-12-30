FIFA kürt Weltfußballer künftig bei „New World Football Awards“

Die FIFA wird den Weltfußballer des Jahres künftig bei den „New World Football Awards“ krönen. Diese neue Veranstaltung, die ab 2026 jährlich stattfinden wird, ersetzt die bisherigen „The Best FIFA Football Awards“. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat betont, dass das Event nicht nur eine Preisverleihung sein wird, sondern eine Feier des Fußballs, die die besten Leistungen des Jahres würdigt.

FIFA und Dubai Sports Council schließen Partnerschaft

Am Montagabend gab die FIFA bekannt, dass sie eine Kooperation mit dem Dubai Sports Council (DSC) eingegangen ist. Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer neuen Ära in der Auszeichnung der besten Spieler und Spielerinnen des Weltfußballs. Die „New World Football Awards“ sollen die einzige offizielle, jährlich stattfindende Preisverleihung der FIFA werden.

Mit der Einführung der „New World Football Awards“ wird eine Ära beendet. Seit 2016 vergab die FIFA die „The Best FIFA Football Awards“, doch dieser Wettbewerb hat in der Wahrnehmung vieler Spieler und Fans an Bedeutung verloren. Insbesondere der Ballon d’Or, verliehen von der französischen Fachzeitung France Football, genießt höheres Ansehen. Die FIFA möchte durch diese neue Veranstaltung diesen Trend umkehren.

Ein innovatives Konzept für die Auszeichnung

Gianni Infantino äußerte, dass die „New World Football Awards“ weit mehr als nur eine Preisverleihung sind. „Es wird eine innovative Veranstaltung, die den Fußball feiert und die besten Leistungen des vergangenen Jahres auf und neben dem Spielfeld offiziell würdigt,“ so Infantino. Diese Neuausrichtung soll eine breitere Anerkennung der Leistungen im Fußball ermöglichen.

Details zu Nominierungen und Terminen folgen

Die FIFA hat angekündigt, dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zu den Preiskategorien, den Nominierungen und dem Abstimmungsverfahren bekannt gegeben werden. Auch die genauen Termine für die neue Veranstaltung sind noch nicht veröffentlicht, doch die Vorfreude auf dieses neue Format ist bereits jetzt spürbar.