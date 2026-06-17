FIFA Fußball WM – Highlights / Ergebnisse des letzten Spieltags & der Nacht

Die WM 2026 brachte am letzten Spieltag und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch große Namen groß heraus: Kylian Mbappé traf doppelt, Erling Haaland ebenfalls, und Lionel Messi legte mit drei Toren nach. Der Argentinier stellte damit den WM-Torrekord von Miroslav Klose ein. Auch Österreich, Frankreich und weitere Teams sorgten für klare Signale im Turnierverlauf. Hier die aktuelle WM 2026 Torschützenliste.

WM Ergebnisse vom 16.6. auf 17.6.

Weltmeisterschaften Frankreich 1.89 xG 0.50 3 1 Senegal Weltmeisterschaften Irak 0.77 xG 2.53 1 4 Norwegen Weltmeisterschaften Argentinien 1.23 xG 0.31 3 0 Algerien Weltmeisterschaften Österreich 0.83 xG 0.53 3 1 Jordanien

Mbappé, Haaland und Messi prägen den Torjäger-Abend

Es war ein Abend der Stürmer. Kylian Mbappé glänzte beim 3:1-(0:0)-Sieg Frankreichs gegen den Senegal mit zwei Treffern und schraubte sich damit zum Rekordtorschützen seines Landes auf. Wenige Stunden später zog Erling Haaland nach: Beim 4:1-(2:1)-Erfolg gegen den Irak markierte der Norweger das 1:0 und das 2:1.

Den größten Auftritt lieferte jedoch Lionel Messi ab. Der Argentinier erzielte beim 3:0-(1:0)-Sieg gegen Algerien alle drei Tore und stellte damit den WM-Torrekord von Miroslav Klose ein. Gleichzeitig sammelte er beim ersten Treffer noch eine weitere Bestmarke ein, auf die er schon beim Anpfiff des Spiels kam.

Messi zieht mit Klose gleich

Der 39 Jahre alte Messi ist nun der erste Spieler, der bei sechs WM-Endrunden zum Einsatz kam. Cristiano Ronaldo kann am Mittwoch, dem Spielplan entsprechend, nur noch gleichziehen. Durch seine drei Treffer gelang Messi zudem ein besonderes Doppelstück: 20 Jahre nach seinem WM-Debüt beim 6:0 gegen Serbien und Montenegro in Gelsenkirchen, als ihm ein Tor gelang, ist er nun sowohl der jüngste als auch der älteste WM-Torschütze Argentiniens.

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Mbappé könnte den Torrekord von Klose ebenfalls noch angreifen oder übertreffen. Der Franzose, der erst seine dritte WM spielt, steht bereits bei 15 Turniertoren. Klose kam für seine Marke auf vier Endrunden. Bei Haaland ist eine ähnliche Jagd auf diese Bestmarke dagegen eher unwahrscheinlich.

Stimmungssorgen bei den Schweizern

Nicht überall herrscht allerdings WM-Euphorie. Über Granit Xhaka gibt es neue Diskussionen, weil sein fordernder Führungsstil innerhalb des Schweizer Teams offenbar nicht bei allen gut ankommt. Der Mittelfeldspieler gilt als klarer Ansager und Leader, soll laut der Boulevardzeitung Blick unter Berufung auf mehrere Quellen aber auch für Unruhe sorgen.

Dem Bericht zufolge fühlen sich einige Schweizer durch Xhakas strenge Worte verunsichert oder im Camp nicht wohl. Zudem sei von zu viel Negativität die Rede, die die Stimmung im Team in eine toxische Richtung drücke.

Rangnick feiert mühsamen Auftakt

Österreich hat die Rückkehr auf die WM-Bühne mit viel Mühe, aber erfolgreich begonnen. Die Mannschaft von Ralf Rangnick setzte sich gegen den Neuling Jordanien mit 3:1 durch, obwohl dafür auch ein Eigentor helfen musste. Für die Österreicher bedeutete das nach 28 Jahren ohne WM-Teilnahme einen wichtigen ersten Schritt, das Ziel K.o.-Runde rückt für Kapitän David Alaba und seine Mitspieler näher.

Rangnick sprach nach dem Spiel von einer zähen Aufgabe. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte der deutsche Teamchef. „Jordanien hat das richtig gut gemacht, hat uns das Leben schwer gemacht. Wir sind eigentlich erst Mitte der zweiten Halbzeit in unser Spiel reingekommen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, aber das war ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit.“

Tuchel und Turpin: alte Kritik spielt keine Rolle mehr

Auch Thomas Tuchel blickt der ersten Aufgabe bei den Three Lions gelassen entgegen. Auf die Frage, ob er wegen der Ansetzung des Franzosen Clément Turpin als Schiedsrichter für den Auftakt am Mittwoch um 22.00 Uhr in Dallas gegen Kroatien besorgt sei, stellte der deutsche Teamchef klar: „Nein, er ist ein Top-Schiedsrichter“.

Tuchel hatte Turpin zu Bayern-München-Zeiten noch scharf kritisiert. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City hatte er damals geschimpft: „Note sechs von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an“.