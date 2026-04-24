FIFA Fußball WM 2038 oder 2042 in Deutschland? DFB zeigt Interesse an WM-Bewerbung

Der Deutsche Fußball-Bund hält sich eine Bewerbung um eine künftige Weltmeisterschaft weiter offen. Der Verband prüft nach eigenen Angaben „zukunftige Optionen“ und beschäftigt sich damit, unter welchen Bedingungen eine WM-Ausrichtung für Deutschland infrage kommen könnte.

DFB lässt WM-Thema weiter laufen

Auf SID-Anfrage erklärte der DFB am Freitag, man befasse sich „insofern mit einer WM-Bewerbung, als dass zukünftige Optionen geprüft und besprochen werden“. Zugleich stellte der Verband klar, dass es „aktuell kein konkretes Bewerberverfahren seitens der FIFA“ gebe. Zuvor hatte das Portal Absolut Fußball berichtet, der DFB denke konkret darüber nach, die WM 2038 oder 2042 in Deutschland auszutragen.

Deutschland wäre damit erneut im Rennen um ein Turnier der Superlative. In diesem Sommer steigt vom 11. Juni bis 19. Juli die auf 48 Mannschaften ausgeweitete WM in den USA, Mexiko und Kanada. Vier Jahre später sind Marokko, Portugal und Spanien die Hauptgastgeber, zum 100. Jubiläum der WM kommen Spiele zudem in Uruguay, Argentinien und Paraguay hinzu. Für 2034 ist Saudi-Arabien als Gastgeber gesetzt.

Neuendorf verweist auf starke Infrastruktur

Dass eine Bewerbung aus Deutschland grundsätzlich Thema bleibt, hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf schon im November durchblicken lassen. Mit Blick auf das 48er-Feld sagte er damals: „Klar ist, dass es nur wenige Verbände in der Welt gibt, die die Infrastruktur haben, um ein solches Turnier mit 48 Mannschaften und den damit einhergehenden Anforderungen zu stemmen. Wir können selbstbewusst sagen, dass wir eine ausgezeichnete Infrastruktur besitzen.“

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Neuendorf erklärte außerdem: „Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass wir uns perspektivisch mit dieser Frage auseinandersetzen und schauen, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Bewerbung überhaupt denkbar ist.“

Politische Rückendeckung und Blick auf frühere Turniere

Auf Unterstützung aus der Politik dürfte der DFB dabei zählen können. Die CDU beschloss auf ihrem Parteitag im Februar, eine deutsche Bewerbung bei der FIFA als Austragungsort der Männer-Weltmeisterschaft 2042 zu befürworten. In dem Beschluss heißt es, die CDU fordere die Bundesregierung auf, ein Konzept für Deutschland als WM-Gastgeber zu erarbeiten und eine Bewerbung des DFB für das Turnier 2042 positiv anzuregen und zu unterstützen.

In diesem Jahr jährt sich das „Sommermärchen“ von 2006 zum 20. Mal. Aus diesem Anlass erscheinen mehrere Bücher und TV-Dokumentationen. Damals spielten noch 32 Nationen um den Titel, Italien holte den Pokal, und die DFB-Auswahl wurde Dritter. 1974 war das Turnier noch kleiner, mit 16 Teams, und der damals neue WM-Pokal ging nach dem 2:1-Finalsieg über die Niederlande an den Gastgeber.