FIFA Fußball-WM 2026: Wer zeigt das WM-Eröffnungsspiel und WM-Finale?

ZDF überträgt sowohl das WM 2026 Eröffnungsspiel am 11.Juni 2026 als auch das WM-Finale am 19.7.2026 live im TV und im eigenen Streaming-Portal. ARD und ZDF haben die Übertragungsrechte für die Gruppenphase untereinander aufgeteilt und teilen sich insgesamt 60 Live-Spiele der WM 2026. Für die DFB-Elf sind mehrere Vorrundenspiele auf beiden Sendern geplant; Sendezeiten und Termine stehen bereits fest. 14 WM-Spiele in der Vorrunde wird MagentaTV exklusiv zeigen und sind nicht in den öffentlich-rechtlichen zu sehen sein.

Eröffnungsspiel: Sendezeit, Gegner und Sender

Das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika startet am Donnerstag, 11. Juni 2026 um 21:00 Uhr und läuft live im ZDF im Rahmen von „sportstudio live“. ZDF übernimmt damit die Live-Übertragung des ersten Anstoßes der WM 2026 und zeigt das Spiel sowohl linear im Fernsehen als auch im hauseigenen Streaming-Portal. Die Rechteverteilung für die Gruppenphase haben ARD und ZDF abgestimmt; das Eröffnungsspiel zählt zu den festgelegten ZDF-Sendeplätzen.

WM-Finale: Sender, Datum und Streaming

Das große Finale der FIFA Fußball-WM 2026 findet am Sonntag, 19. Juli 2026 um 21:00 Uhr statt und wird live im ZDF übertragen. Zusätzlich stellt das ZDF das Finale im ZDF-Streaming-Portal bereit, sodass Zuschauer zwischen klassischer TV-Übertragung und digitalem Stream wählen können. Damit hat das ZDF die beiden publikumsstarken Spiele — Eröffnung und Finale — in seinem Live-Programm gebündelt.

Deutsche Spiele in der Vorrunde: Aufteilung zwischen ARD und ZDF

Für die deutsche Nationalmannschaft sind drei Vorrundenspiele bereits terminiert und auf die Sender verteilt: Die Partie Deutschland – Curaçao zeigt die ARD am Sonntag, 14. Juni 2026 um 19:00 Uhr live im Ersten und in der ARD-Mediathek. Das Gruppenspiel Deutschland – Elfenbeinküste überträgt das ZDF am Samstag, 20. Juni 2026 um 22:00 Uhr. Das dritte Vorrundenspiel Deutschland – Ecuador läuft wiederum in der ARD am Donnerstag, 25. Juni 2026 um 22:00 Uhr.

Kommt die DFB-Elf weiter in die K.o.-Runde, regeln die Sender die Live-Rechte wie folgt: Das ZDF zeigt live das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale; die ARD überträgt live ein Achtel- und ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Die Aufteilung stellt sicher, dass wichtige Begegnungen der deutschen Mannschaft in beiden Häusern zu sehen sind.

ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der WM 2026 live und haben die Verteilung der 40 Gruppenspiele untereinander abgestimmt. Ergänzend bieten beide Sender eine umfassende Nachberichterstattung aller 104 WM-Spiele auf ihren Plattformen und in den Mediatheken an. Die FIFA WM 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026; von den 48 Teilnehmern stehen bislang 42 fest, die letzten sechs Tickets werden im März 2026 über Play-offs vergeben — vier über die europäischen Play-offs und zwei über ein interkontinentales Play-off-Turnier.

Weitere Informationen und aktuelle Sendepläne veröffentlichen ZDFheute und sportstudio.de; die Sender verweisen auf ihre Online-Angebote für Details zu Live-Streams, Sendezeiten und zusätzlichen Berichten zur WM.