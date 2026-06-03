FIFA Fußball WM 2026 kann kommen – Wann ist das Vorgeplänkel endlich zu Ende?

Die längste Fußball WM der Geschichte läuft 39 Tage, und am 11. Juni startet das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada endlich. Nach dem langen Vorgeplänkel ist es höchste Zeit, dass der Ball rollt. Für die deutsche Mannschaft endet damit auch die Phase der Spekulationen, Erwartungen und Einordnungen.

Deutschlands Team unter Beobachtung

Die Schatten dieses Megaturniers sind längst vorausgeworfen, politisch ebenso wie sportlich. Die deutsche Auswahl ist am Dienstag in Chicago gelandet und arbeitet dort nun an den letzten Feinheiten vor dem Start. Auf dem Programm stehen die Vorstellung des Quartiers, die Kadernominierung und die abschließenden Tests, die Fans und Experten gleichermaßen aufmerksam verfolgen.

Auch die Erwartungen an das Team von Julian Nagelsmann werden intensiv diskutiert. Der Bundestrainer muss schon von Amts wegen Zuversicht ausstrahlen, während sich die Spieler öffentlich mit klaren Zielsetzungen eher zurückhalten. Die früheren WM-Kapitäne Lothar Matthäus und Philipp Lahm sehen die Konkurrenten Spanien, England und Frankreich als Favoriten.

Jetzt zählen Taten statt Worte

Was diese deutsche Mannschaft mit ihren zweifellos hochveranlagten Einzelkönnern bei diesem Turnier tatsächlich erreichen kann, weiß im Moment niemand mit Sicherheit. Umso größer ist die Bedeutung der kommenden Tage. Nagelsmanns Team wird erst beweisen müssen, dass es in Amerika wirklich an einen großen Coup glaubt.

Die nächste Prüfung wartet schon am Samstag im letzten Test gegen die USA. Danach beginnt für die DFB-Auswahl in jeder einzelnen Partie die eigentliche Bewährungsprobe, zunächst mit dem dankbaren Auftakt gegen Außenseiter Curacao. Spätestens dann geht es nicht mehr um Worte, sondern um Taten, Leistungen und Ergebnisse.