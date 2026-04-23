FIFA Fußball-WM 2026: Italien nun doch statt Iran in die USA zur WM Endrunde?

Gerüchte um eine mögliche WM-Nachnominierung Italiens statt des bereits qualifizierten Iran haben neuen Auftrieb bekommen. Auslöser ist ein Bericht der Financial Times (Paywall), dem zufolge ein Sonderbeauftragter von US-Präsident Donald Trump diesen Tausch ins Gespräch gebracht haben soll. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuletzt allerdings betont, dass der Iran „auf jeden Fall“ bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanda vom 19. Juni bis 11. Juli dabei sein werde.

Zampolli bringt Italien ins Spiel

„Ich kann bestätigen, dass ich Trump und Infantino vorgeschlagen habe, dass Italien den Iran bei der WM ersetzt“, wird Paolo Zampolli in der Financial Times zitiert. Der enge Vertraute Trumps mit italienischen Wurzeln bezeichnete diesen Vorstoß demnach als „ein Traum“.

Politische Hintergründe und Italiens verpasste Qualifikation

Laut dem Bericht verfolgt die Idee auch ein politisches Ziel: Das zuletzt belastete Verhältnis zwischen Trump und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll wieder verbessert werden. Die Spannungen zwischen beiden waren nach Trumps Attacken in Richtung von Papst Leo XIV. eskaliert.

Sportlich hat Italien keinen regulären Platz für die Endrunde ergattert. Der viermalige Weltmeister scheiterte in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina.

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Iran mit festen WM-Plänen

Der Iran ist für die WM in Gruppe G eingeplant und soll dort zwei Partien in Los Angeles sowie eine Begegnung in Seattle bestreiten. Als Mannschaftsquartier ist Tucson im US-Bundesstaat Arizona vorgesehen.