FIFA Fußball-WM 2026 im Free-TV – Eröffnungsspiel & Finale live im ZDF

FIFA WM 2026: ZDF zeigt Eröffnungsspiel und Finale – so sehen Fans die DFB-Spiele live

ARD und ZDF teilen sich die TV-Rechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Während das ZDF sowohl das WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika als auch das Finale live überträgt, zeigt die ARD zwei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft. Insgesamt übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender 60 der 104 WM-Spiele im WM 2026 Spielplan live. Der private Telekomsender MagentaTV wird dagegen alle 104 WM Spiele live übertragen.

Eröffnungsspiel mit Mexiko live im ZDF

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026, wird das Eröffnungsspiel der FIFA WM live im ZDF ausgestrahlt. Um 21.00 Uhr deutscher Zeit trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika. Das Match markiert nicht nur den Start in ein historisch aufgeblähtes Turnier mit 48 Teilnehmern, sondern auch den Auftakt der umfassenden Live-Berichterstattung beider Sender. Begleitet wird das Spiel vom ZDF-Format „sportstudio live“, das auch während des gesamten Turniers zentrale Anlaufstelle bleibt.

Zwei Gruppenspiele des DFB-Teams bei der ARD

Die ARD sicherte sich zwei Vorrundenpartien der deutschen Mannschaft. Bereits am 14. Juni 2026 um 19.00 Uhr trifft Deutschland auf WM-Neuling Curaçao. Diese Begegnung wird im Ersten sowie in der ARD-Mediathek gezeigt. Das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador läuft ebenfalls bei der ARD – und zwar am 25. Juni um 22.00 Uhr. Für Fans bedeutet das: die beiden ersten und letzten Auftritte der DFB-Auswahl in der Vorrunde sind auf zwei Sender verteilt.

Deutschland – Elfenbeinküste im ZDF

Zwischen den ARD-Spielen liegt die Partie Deutschland gegen die Elfenbeinküste, die das ZDF am Samstag, 20. Juni 2026, um 22.00 Uhr live zeigt. Dieses Duell dürfte sportlich besonders spannend werden, da die Ivorer in den letzten Jahren international an Stabilität und Qualität gewonnen haben. Im Fokus stehen dürfte hier neben den Stars des DFB-Teams auch, wie sich die Abwehr gegen die physisch starken Angreifer aus Westafrika behaupten kann.

K.o.-Phase: Aufteilung nach Runden und Beteiligung

Sollte sich das DFB-Team für die K.o.-Phase qualifizieren, greifen wieder beide Sender ins Geschehen ein. Das ZDF überträgt dann sowohl das Sechzehntel- als auch das Viertelfinale mit deutscher Beteiligung. Die ARD übernimmt ein mögliches Achtel- sowie Halbfinale. Das Endspiel am Sonntag, 19. Juli 2026 (21.00 Uhr), läuft erneut exklusiv im ZDF und wird auch über das ZDF-Streamingportal abrufbar sein.

Sender Experten Moderatoren Kommentatoren / Reporter Besonderheiten MagentaTV Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Wolff Fuß Überträgt alle 104 Spiele, davon 44 exklusiv ARD Bastian Schweinsteiger, Esther Sedlaczek Alex Schlüter Tom Bartels, Christina Graf, Philipp Sohmer 30 WM-Spiele ZDF ? Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Sven Voss Claudia Neumann, Oliver Schmidt, Gari Paubandt 30 WM-Spiele, Studio-Übertragung aus Deutschland (Berlin/Mainz). RTL Noch offen (Lothar Matthäus unter Vertrag, aber nicht eingeplant) – – Keine WM-Rechte erhalten. Matthäus derzeit ohne WM-Rolle.

Umfassende Berichterstattung auf allen Kanälen

Insgesamt zeigen ARD und ZDF 60 der 104 Partien live. Darüber hinaus bieten beide Sender ausführliche Zusammenfassungen aller Spiele auf ihren digitalen Plattformen – inklusive ZDFheute, sportstudio.de sowie der ARD-Mediathek. Für Fans bedeutet das: keine wichtigen Momente gehen verloren, auch wenn das Spiel nicht live im TV zu sehen ist. Die letzten sechs Teilnehmerplätze für die WM werden im März 2026 über europäische und interkontinentale Playoffs vergeben.