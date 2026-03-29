FIFA Fußball WM 2026: Aztekenstadion wiedereröffnet mit torlosem Länderspiel

75 Tage vor dem Beginn der FIFA Fußball WM 2026 ist das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt nach einer fast zweijährigen Stadionrenovierung wiedereröffnet worden. Zur Wiedereinweihung traf Mexiko in einem Testspiel auf Portugal und trennt sich im ersten Spiel nach Umbau torlos. Die Feierlichkeiten wurden jedoch vom Tod eines Zuschauers überschattet, der vor Anpfiff von einer Tribüne stürzte. Gleichzeitig begleiteten mehrere Demonstrationen die Wiedereröffnung im Umfeld des Stadions.

Wiedereröffnung: 75 Tage vor WM-Start und fast zweijähriger Renovierung

Das Aztekenstadion öffnete seine Tore 75 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die Wiedereröffnung markiert das Ende einer fast zweijährigen Stadionrenovierung, die das traditionsreiche Wahrzeichen der mexikanischen Hauptstadt modernisierte. Am Austragungsort des Eröffnungsspiels (11. Juni) zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika feierte die Arena damit ihr Comeback in der internationalen Fußballszene.

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Gleichzeitig steht das Stadion in diesem Sommer als Spielstätte im Fokus: Insgesamt werden in dem Stadion fünf WM-Spiele ausgetragen. Die Wiedereröffnung sollte eigentlich ein sportliches und städtebauliches Signal vor der FIFA Fußball WM 2026 setzen.

Torloses Länderspiel gegen Portugal

Im ersten Spiel nach der Renovierung trennten sich die Mexikaner und Portugal mit einem 0:0-Unentschieden. Die Partie blieb ohne Treffer, trotz lautstarker Unterstützung der heimischen Fans. Den Mexikanern gelang es nicht, eine Führung zu erzwingen; Großchancen blieben rar und der Spielverlauf bot wenige zwingende Szenen.

Für Mexiko bedeutete das Ergebnis: Im vierten Länderspiel des Jahres verpassten die Mexikaner erstmals einen Sieg. Dennoch war die Stimmung im Stadion phasenweise gedrückt und der Testspielcharakter blieb spürbar, da Portugal auf seinen Star verzichtete und das Team mit einer veränderten Aufstellung agierte.

Toter Zuschauer vor Anpfiff: Zivilschutz mit Schilderung

Die Wiedereröffnungs-Party wurde vom Tod eines Zuschauers überschattet. Der Vorfall ereignete sich noch vor dem Anpfiff, als ein Fan von einer Tribüne stürzte. „Ein betrunkener Fan versuchte, mit einem Sprung von der zweiten in die erste Ebene zu gelangen und stürzte dabei bis ins Erdgeschoss“, erklärte der Zivilschutz in einer Mitteilung.

Der tragische Unfall bestimmte die Berichterstattung rund um die Wiedereinweihung und sorgte für Bestürzung unter den Zuschauern und Verantwortlichen. Sicherheitsfragen werden infolgedessen erneut thematisiert werden müssen.

Demonstrationen im Umfeld des Stadions

Begleitet wurde die Wiederöffnung des Aztekenstadions von mehreren Demonstrationen im Stadionumfeld. Aktivisten und Angehörige zogen vor die Arena, um auf unterschiedliche Anliegen aufmerksam zu machen. Unter den Protesten waren Gruppen, die Familien von Vermissten vertreten, Demonstranten gegen Gentrifizierung sowie Tierschutz-Akteure.

Die Proteste zeigten, dass die Rückkehr des Stadions in die internationale Bühne nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftspolitische Fragen aufwarf. Die Spannbreite der Forderungen reichte dabei von Erinnerungspolitik bis zu stadtpolitischen und ökologischen Anliegen.

Historische Bedeutung des Aztekenstadions

Das Aztekenstadion ist ein Ort mit großer Fußball-Tradition: 1970 krönten sich Pelés Brasilianer und 1986 Diego Armando Maradonas Argentinier in diesem Stadion zum Weltmeister. Diese historischen WM-Momente prägen bis heute das Bild des Stadions und erhöhen die symbolische Bedeutung jeder Partie, die dort stattfindet.

Mit Blick auf die anstehende FIFA Fußball WM 2026 gewinnt die Arena erneut an internationaler Bedeutung, da dort in diesem Sommer fünf WM-Spiele ausgetragen werden.

Portugal ohne Cristiano Ronaldo

Die Portugiesen traten zu dem Test ohne den 41 Jahre alten Superstar Cristiano Ronaldo an, der wegen einer Muskelverletzung fehlte.