FIFA führt neue Power Rankings bei der WM 2026 ein: Messi führt erste Rangliste an

Zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 führt die FIFA ein neues, datenbasiertes Bewertungssystem für Spieler ein. Die FIFA Power Rankings, unterstützt von Aramco, sollen Leistungen auf dem Platz objektiv einordnen und nach jedem Spiel aktualisiert werden. Nach dem 1. Spieltag der WM 2026 wurde dieses Ranking nun veröffentlicht.

Alle Feldspieler erhalten in den Kategorien Offensive, Kreativität und Defensive jeweils Werte zwischen 0 und 10. Sobald alle Teams mindestens einmal gespielt haben, veröffentlicht die FIFA eine Rangliste mit den 100 besten Spielern je Kategorie.

Die besten Feldspieler in den drei Kategorien

Im Bereich Angriff liegt Lionel Messi aus Argentinien mit einem Wert von 8,12 auf Platz eins. Bei der Kreativität führt Ramin Rezaeian von IR Iran mit 8,23. In der Defensive ist Derek Cornelius aus Kanada mit 7,28 der aktuelle Spitzenreiter.

Messi schreibt weiter WM-Geschichte

Wer dachte, Lionel Messi hätte bereits alle Rekorde gesammelt, wurde zum WM-Auftakt eines Besseren belehrt. Mit seinem Hattrick gegen Algerien zog der Argentinier mit Miroslav Klose als Rekordtorschütze der Weltmeisterschaft gleich und führt nun auch die FIFA Power Rankings im Bereich Angriff an.

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Rezaeian überrascht die Konkurrenz

Nicht Florian Wirtz, nicht Michael Olise, sondern Ramin Rezaeian steht an der Spitze der Kreativitätswertung. Der erfahrene iranische Rechtsverteidiger beweist, dass moderne Außenverteidiger längst zu den wichtigsten Spielgestaltern einer Mannschaft gehören.

Kanadas Defensivanker setzt Maßstäbe

Derek Cornelius ist der erste Spitzenreiter der Defensivwertung bei der WM 2026. Der kanadische Innenverteidiger überzeugte mit seiner Präsenz im Abwehrzentrum und setzte sich vor den beiden Bosniern Nikola Katić und Tarik Muharemović an die Spitze des Rankings.

Offensivranking im Fokus

Hinter Spitzenreiter Lionel Messi reihen sich mit Elijah Just und Kylian Mbappé zwei weitere Offensivakteure auf den Podestplätzen ein. Zu den bekanntesten Namen in den Top Ten gehören zudem Harry Kane, Erling Haaland, Alexander Isak, Vinicius Junior und Luis Díaz.

Überraschend weit vorne liegen dagegen der Schwede Yasin Ayari auf Rang vier sowie Amad Diallo aus der Elfenbeinküste auf Platz sieben. Bester deutscher Spieler ist aktuell Deniz Undav auf Rang elf.

Wie funktionieren die FIFA Power Rankings?

Die FIFA greift für die Power Rankings auf ihre eigenen Leistungsdaten zurück, die als die umfangreichsten Datensätze im internationalen Fußball gelten. Grundlage sind die sogenannten Enhanced-Football-Intelligence-Algorithmen, die unter der Leitung von Arsène Wenger entwickelt wurden. Die neuen Zahlen sollen sowohl die Leistung in einer einzelnen Partie als auch den Auftritt über das gesamte Turnier hinweg abbilden. Jeder Spieler bekommt deshalb einen Wert pro Spiel und zusätzlich eine Bewertung für seine Gesamtleistung bei der Endrunde.

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Anders als klassische Statistiken sollen die Rankings die Leistungen der Spieler in verschiedene Teilbereiche aufschlüsseln und so ihre individuellen Stärken besser sichtbar machen. Dadurch werden nicht nur Tore und Vorlagen berücksichtigt, sondern auch kreative und defensive Beiträge auf dem Platz.

Die Liste wird nach jedem Spieltag beziehungsweise nach jeder absolvierten Partie weiter aktualisiert, sobald alle Teams zunächst einmal auf dem Platz standen.