FIFA Chef Infantino zuversichtlich 30 Tage vor WM Eröffnungsspiel: Gastgeber und FIFA „bereit“ für die WM

Knapp einen Monat vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM zeigt sich FIFA-Boss Gianni Infantino zuversichtlich. Der Weltverband und die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko seien für das „größte Sportereignis in der Geschichte unserer Welt“ gerüstet, sagte der Präsident am Mittwoch. „Wir sind bereit“, betonte Infantino und machte klar: „Es beginnt sehr bald. Macht euch bereit. Wir sind es.“

Letzte Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Nach Angaben Infantinos laufen die finalen Arbeiten derzeit noch, allerdings „äußerst gut“. Die Vorfreude nehme weiter zu, sagte er mit Blick auf den Countdown bis zum Turnierstart. „Die Begeisterung wächst wirklich. Wir haben einige Jahre darauf gewartet (…), also ist es jetzt an der Zeit, dass es beginnt.“

Ein besonderes Augenmerk legt die FIFA auf die Spielfelder in den Stadien. „Die Bühne ist der Rasen, und der Rasen muss perfekt sein“, erklärte Infantino. Der Weltverband habe fünf Jahre lang daran gearbeitet, die Plätze vorzubereiten, damit in jedem Stadion ein perfekter Rasen bereitstehe. „Wir installieren sie jetzt überall. Es ist wichtig, dass der Rasen absolut fantastisch ist – und das wird er sein.“

Offenes Turnier mit Überraschungspotenzial

Auch sportlich erwartet der FIFA-Chef ein ausgeglichenes Turnier. Die WM 2022 in Katar habe bereits gezeigt, „dass es sehr, sehr schwer vorherzusagen ist, wer gewinnen kann. Und es wird, wie immer, unglaubliche Überraschungen geben.“ Gleichzeitig unterstrich Infantino erneut den verbindenden Anspruch des Turniers und die Rolle der FIFA, die Welt zu „vereinen“.

„Und unsere Welt braucht das natürlich auch. Wir wollen inspirieren, wir wollen Möglichkeiten schaffen, und wir wollen das schönste Spiel der Welt feiern“, sagte der FIFA-Präsident.