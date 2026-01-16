FC Liverpool: Trainer Slot empfängt Salah mit offenen Armen nach dem Afrika Cup

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool freut sich darauf, Superstar Mohamed Salah nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup wieder im Kader zu haben. Trotz vergangener Spannungen zwischen dem Spieler und dem Verein ist die Vorfreude auf Salahs Rückkehr ungebrochen. Der Ägyptische König könnte bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Olympique Marseille auflaufen, während er weiterhin mit Transfergerüchten konfrontiert ist. Am Samstag steht noch das Spiel um Platz 3 gegen Nigeria auf dem Spielplan.

Slot begrüßt Salahs Rückkehr

Arne Slot betonte, wie wichtig Mohamed Salah für den FC Liverpool ist. „Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt“, erklärte der Niederländer am Freitag. Er fügte hinzu: „Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt.“ Diese positiven Worte kommen nach einer turbulenten Phase, in der Salah dem Verein öffentlich Unrecht vorwarf.

Vergangene Spannungen und Transfergerüchte

Im Dezember sorgte Salah für Aufsehen, als er kritisierte, dass er „unter den Bus geworfen“ wurde, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank saß. Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis zu Slot machten die Runde. Nach Salahs Einwechslung beim 2:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion, in dem er eine Torvorlage gab, erklärte der Chefcoach die Situation für erledigt. Dennoch rankten sich zuletzt Wechsel-Spekulationen um den Stürmer, der mit einem Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wurde.

Leistung ohne Salah

Während Salah beim Afrika-Cup um den Titel kämpft, zeigte das Team von Liverpool eine starke Leistung ohne ihn. Die Reds verloren keines der sechs Spiele, die sie ohne ihren Star-Player bestritten haben. Diese positive Bilanz könnte die Ausgangslage für Salahs Rückkehr noch interessanter machen, zumal er gegen Nigeria um den dritten Platz spielt.

Rückkehr in den Kader?

Für das anstehende Ligaspiel am Samstag gegen den FC Burnley steht Salah jedoch noch nicht zur Verfügung. „Wir sind mit ihm im Gespräch darüber, was wir von ihm erwarten“, sagte Slot. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob der Ägyptische König rechtzeitig für das Champions-League-Duell gegen Olympique Marseille fit wird.