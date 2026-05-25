FC Liverpool oder FC Bayern? 12 Mio EUR? Dieser 2.Liga Spieler bald teuerster Deutscher bis 16 Jahre?

Kennet Eichhorn ist mit 16 Jahren längst einer der heißesten Namen auf dem Sommer-Transfermarkt. Laut „Sky“ führt der FC Liverpool bereits konkrete Gespräche über das Hertha-Eigengewächs, das in dieser Transferperiode zu den begehrtesten deutschen Talenten zählt. Ist der FC Bayern auch an Eichhorn dran?

Großes Interesse an Herthas U17-Nationalspieler

Der defensive Mittelfeldspieler steht bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel. Neben Liverpool werden in der TM-Gerüchteküche auch der FC Bayern, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und Bayer Leverkusen mit Eichhorn in Verbindung gebracht. Aus der Premier League gilt zudem Manchester City als interessiert an dem jüngsten Spieler in der Geschichte der Hertha.

Als mögliches Szenario kursiert bereits die Idee, dass die Citizens ihn zunächst verpflichten und bis zu seinem 18. Geburtstag an Bayer 04 verleihen. Hintergrund ist die aktuelle Rechtslage: Ein direkter Wechsel eines 16-jährigen Talents aus Deutschland zu einem Klub aus England ist derzeit nicht zulässig. Seit dem Brexit zählt England nicht mehr als EU-Land, damit greift die frühere Ausnahme für Jugendtransfers innerhalb der EU nicht mehr. Ein internationaler Transfer wäre in der Regel erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres möglich.

Ausstiegsklausel und historische Ablösesummen

Eichhorn soll über eine Ausstiegsklausel zwischen 10 und 12 Millionen Euro verfügen, die ihm in diesem Sommer einen Wechsel ermöglichen würde. Dass der U17-Nationalspieler Hertha verlassen wird, scheint kaum noch fraglich. Offen ist nur noch, wohin es geht, denn bis zur Entscheidung dürften noch zahlreiche Gespräche nötig sein, um das Talent vom jeweiligen Klub zu überzeugen.

Sollte es zu einem Transfer kommen, würde Eichhorn in eine exklusive Liste eintreten. Bislang wurde für nur sechs Talente bis zum Alter von 16 Jahren eine Ablöse von mindestens 10 Millionen Euro gezahlt. Den Anfang machte Theo Walcott, für den Arsenal 2005 10,5 Millionen Euro an den FC Southampton überwies. Monaco scheiterte später zweimal bei der Jagd nach dem nächsten Top-Stürmer, als Pietro Pellegri und Willem Geubbels jeweils für rund 20 Millionen Euro kamen.

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Auch Karim Adeyemi kostete in jungen Jahren eine hohe Summe. RB Salzburg zahlte inklusive Weiterverkaufsbeteiligung 10,1 Millionen Euro an die SpVgg Unterhaching und machte bei seinem späteren Transfer zum BVB einen satten Gewinn. Der FC Barcelona bewies bei Pedri, heute dem wertvollsten Mittelfeldspieler der Welt, ein gutes Gespür. Ab 2019 flossen 23 Millionen Euro an UD Las Palmas.

Eichhorn dürfte Adeyemi in diesem Sommer als teuerstes deutsches Talent bis 16 Jahre ablösen. Im sechs- und siebenstelligen Bereich bewegten sich zuvor unter anderem die Transfers von Toni Kroos, den der FC Bayern 2006 von Hansa Rostock holte, sowie von Noel Aseko, der im Sommer 2022 von München nach Hertha wechselte.