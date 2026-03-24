FC Liverpool: Nach neun Jahren geht Salah – auf eigenen Wunsch! Nächster Stop: MLS?

Mohamed Salah verlässt Liverpool im Sommer: Der 33-jährige ägyptische Stürmer hat am Dienstagabend per Instagram angekündigt, den englischen Meister FC Liverpool nach neun Jahren zum Saisonende zu verlassen. Die Reds bestätigten die Trennung wenige Minuten später. „Leider ist der Tag gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds“, sagte Salah in einer Videobotschaft und kündigte damit das Ende seiner langen Ära an. Die Entscheidung sorgt nicht nur sportlich, sondern auch auf dem Transfermarkt für Fragezeichen.

Ankündigung auf Instagram und Klubbestätigung

Mohamed Salah teilte seine Entscheidung am Dienstagabend in einer Videobotschaft auf Instagram mit. Kurz darauf bestätigte der FC Liverpool wenige Minuten später offiziell die Trennung. In der Videobotschaft sagte der 33-Jährige: „Leider ist der Tag gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds“.

Die zeitnahe Bestätigung seitens der Reds unterstreicht, dass es sich um eine abgestimmte Bekanntgabe handelte und markiert das Ende einer neun Jahre andauernden Verbindung zwischen Spieler und Klub.

Vertragsdetails und Verlängerung

Salahs Arbeitspapier hätte ursprünglich erst im Sommer 2027 geendet; sein Vertrag wäre demnach noch länger gelaufen. Vor knapp einem Jahr hatte der Flügelspieler nochmals um zwei Jahre verlängert, wodurch die Vertragsdauer zuvor ausgeweitet worden war. Diese Konstellation wirft Fragen zu Ablösesumme, Vertragsdauer und möglichen Modalitäten bei einem Sommerwechsel auf.

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Obwohl die Vertragslaufzeit formal bis 2027 sagte, entschied sich Salah nun dazu, den Klub früher zu verlassen – ein Schritt, der auf dem Transfermarkt und bei möglichen Interessenten zu beachten sein wird.

Vereinsmitteilung und Transparenz gegenüber Fans

Der Verein teilte mit, dass Salah den Wunsch geäußert habe, „diese Ankündigung den Fans so früh wie möglich mitzuteilen, um aus Respekt und Dankbarkeit ihnen gegenüber Transparenz über seine Zukunft zu schaffen“.

Bemerkenswert ist, dass die Mitteilung laut Quelle explizit als „teilte der Verein von Nationalspieler Florian Wirtz mit“ bezeichnet wurde, wodurch die offizielle Kommunikation des Klubs zitiert wird. Die Erklärung betont den Respekt und die Dankbarkeit, mit der Salah seine Entscheidung den Anhängern offenlegen wollte.

Salahs Liverpool-Karriere und Erfolge

Salah wechselte im Jahr 2017 von der AS Rom an die Mersey und entwickelte sich unter dem damaligen Teammanager Jürgen Klopp zum prägenden Offensivspieler der Reds. Unter Klopp gewann er in der Saison 2018/19 die Champions League und ein Jahr später den lang ersehnten Meistertitel 2019/20.

Zuletzt holte Salah mit Liverpool in der vergangenen Saison erneut die englische Meisterschaft. Der flinke Angreifer wurde insgesamt vier Mal Torschützenkönig und prägte die Ära an der Anfield Road sportlich und populär.

Aktuelle Statistiken von Salah in der Saison 2025/2026

Champions League 2025-2026 9 7 2 628′ 3 (0) 2 7.3 Premier League 2025/2026 22 19 3 1821′ 1 5 (1) 6 6.8 Africa Cup of Nations 2025 4 4 420′ 2 (0) 1 6.9 Gesamt: 35 30 5 2869′ 1 0 0 10 (1) 9 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 35 - Per Game In Startaufstellung 30 0.9 Per Game Minuten 2869 82.0 Per Game Tore 10 0.3 Per Game Assists 9 0.3 Per Game

Statistik: Einsätze und Tore

In bislang 435 Einsätzen für den FC Liverpool erzielte der Ägypter 255 Treffer. Diese Bilanz unterstreicht Salahs Bedeutung für den Klub über die vergangenen neun Jahre und seine Konstanz auf höchstem Niveau.

Seine Zahlen machen ihn zu einem der erfolgreichsten Torjäger in der Vereinsgeschichte und zu einem der bekanntesten Spieler der Premier League in dieser Dekade.

Zukunftsgerüchte und Konflikt mit Arne Slot

Wo Salah seine Karriere fortsetzen wird, steht noch nicht fest. Im Raum steht schon länger ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Die Gerüchte erhielten neuen Auftrieb nach einem Interview, in dem Salah dem Verein Anfang Dezember vorwarf, ihn „unter den Bus geworfen“ zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte.

Außerdem war von einem fehlenden Verhältnis zu Teammanager Arne Slot die Rede. Der niederländische Coach versuchte anschließend, die Wogen zu glätten. Ob ein möglicher Wechsel eine Ablösesumme, einen Medizincheck oder Vertragsverhandlungen mit Beratern erfordert, bleibt abzuwarten.

Direkte Worte von Salah

Salah sprach auch emotional über seine Beziehung zu Klub und Stadt: „Ich hätte mir nie vorstellen können, wie sehr dieser Verein, diese Stadt und diese Menschen Teil meines Lebens werden würden“, sagte er. Darüber hinaus betonte er: „Liverpool ist nicht nur ein Fußballverein. Es ist eine Leidenschaft. Es ist Geschichte. Es ist eine Einstellung.“

Diese Aussagen fassen sein Verhältnis zu den Reds zusammen und erklären zugleich, warum er den Fans frühzeitig Transparenz über seine Zukunft geben wollte.