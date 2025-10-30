FC Liverpool in der Krise: „Bitte spielt gegen uns“ – Spott aus San Marino nach erneutem Debakel

Beim FC Liverpool herrscht aktuell mehr Chaos als Champions-League-Flair. Nach der sechsten Niederlage in sieben Pflichtspielen mehren sich nicht nur die sportlichen Sorgen – jetzt wird der englische Topklub auch zur Zielscheibe im Netz. Selbst Fußballzwerge wie San Marino machen sich inzwischen über die Reds lustig.

Ein Meme wird zum viralen Spott – San Marino stichelt auf X

Was mit einer weiteren enttäuschenden Leistung auf dem Platz begann, endet nun im digitalen Spott. Nach dem 0:3 gegen Crystal Palace im League Cup-Achtelfinale konnte sich die Nationalmannschaft San Marinos einen Seitenhieb nicht verkneifen. Auf X (ehemals Twitter) postete der Letzte der FIFA-Weltrangliste provokant: „Bitte spielt gegen uns“ – eine klare Anspielung auf Liverpools aktuellen Absturz.

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Beitrag bediente sich San Marino eines populären Internetmemes. Darauf zu sehen: Ein Junge, der ohne Brille das Logo von San Marinos Nationalteam erkennt – mit Sehhilfe aber plötzlich das Wappen des FC Liverpool vor Augen hat. Die Botschaft ist klar: Der Traditionsklub wird derzeit mit dem vielleicht schwächsten Nationalteam der Welt verglichen.

FC Liverpool Spielplan & Ergebnisse

Premier League FC Liverpool 2.79 xG 1.26 1 2 Manchester United Champions League Eintracht Frankfurt 0.23 xG 2.77 1 5 FC Liverpool Premier League Brentford 2.21 xG 1.99 3 2 FC Liverpool Premier League FC Liverpool - - Aston Villa Champions League FC Liverpool - - Real Madrid Premier League Manchester City - - FC Liverpool

Arne Slot unter Druck – Ligaform bricht ein

Die Probleme der Reds sind nicht neu. Seit Wochen zeigt die Formkurve steil nach unten. In der Premier League setzte es zuletzt vier Niederlagen in Serie. Zwar gelang in der Champions League ein überzeugender 5:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt – doch der bleibt bislang ein Ausreißer in einer insgesamt ernüchternden Bilanz.

Trainer Arne Slot, der im Sommer das Erbe von Jürgen Klopp angetreten hat, steht damit früh in seiner Amtszeit unter Druck. Die Mannschaft wirkt verunsichert, der Offensivmotor stottert, und auch defensiv fehlt jegliche Stabilität.

Krisenmanagement oder weiterer Absturz?

Die sportliche Talfahrt und der öffentliche Spott erhöhen den Druck auf alle Beteiligten. Besonders bitter: Liverpool galt vor wenigen Wochen noch als Mitfavorit in mehreren Wettbewerben. Nun droht die Saison bereits im Herbst aus den Fugen zu geraten. Ob und wie Slot das Ruder herumreißen kann, bleibt offen – einfach wird es nicht.

Klar ist: Die kommenden Wochen werden wegweisend. Sollte der Negativlauf anhalten, dürften die Witze aus San Marino erst der Anfang gewesen sein.