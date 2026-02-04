FC Liverpool: Fabulous Florian Wirtz bereit für WM 2026!

Florian Wirtz hat beim FC Liverpool endgültig Fuß gefasst und zeigt vor der WM erstmals wieder seine Magie. Mit einer herausragenden Leistung, die eine Traumvorlage und ein Tor beim 4:1-Sieg gegen Newcastle United umfasst, erobert der deutsche Offensivspieler die Herzen der Liverpool-Fans. Nach einem holprigen Start ist Wirtz nun eine feste Größe im Team und liefert regelmäßig Scorerpunkte in der Premier League. Sein Aufschwung kommt zur richtigen Zeit, nicht nur für den Klub, sondern auch für die Nationalmannschaft.

Wirtz glänzt im Duell gegen Newcastle

Florian Wirtz zeigte im Spiel gegen Newcastle United eine beeindruckende Vorstellung. Nach einem zauberhaften Dribbling und einer perfekten Vorlage, die Hugo Ekitiké zum ersten Treffer verwertete, war Wirtz nicht zu stoppen. Mit einem eigenen Tor und einer Gesamtbeteiligung an drei Treffern führte er sein Team zu einem klaren 4:1-Sieg. Seine Leistungen wurden von der englischen Presse mit Lob überschüttet, die seine „exquisite Fußarbeit“ besonders hervorhoben.

Selbstvertrauen und Teamgeist

„Ich bin sehr glücklich“, äußerte Wirtz nach dem Spiel bei TNT. „Ich liebe es, Tore zu schießen und aufzulegen. Es macht mich glücklich, gibt mir noch mehr Selbstvertrauen.“ Sein Aufschwung ist nicht zu übersehen, denn seit seinem ersten Scorerpunkt in der Premier League hat der 22-Jährige in den letzten zehn Partien alle seine sechs Saisontore erzielt. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte sich ebenfalls über Wirtz’ Fortschritte freuen, denn dieser entwickelt sich zur Schlüsselperson im deutschen Team vor der WM.

Kritik verstummt – Wirtz überzeugt

Die anfängliche Kritik aus der britischen Presse ist nun verstummt. Der „Mirror“ titelte „Fabulous Florian“ und lobte seine Leistungen auf dem Spielfeld. Auch Steven Gerrard, Liverpool-Legende, schwärmte von Wirtz und betonte, dass alle gewusst hätten, dass er irgendwann aufblühen würde. „Er ist körperlich viel stärker geworden und stabiler in den Zweikämpfen“, stellte Gerrard fest und bezeichnete Wirtz als „unfassbares Talent“.

Das Zusammenspiel mit Ekitiké

Das Duo Wirtz und Ekitiké entwickelt sich zu einer echten Waffe für Liverpool. Die Daily Mail merkte an, dass die wachsende Partnerschaft dem unter Druck stehenden Teammanager Arne Slot „Zeit“ verschaffe. Ekitiké, der nach Wirtz’ Flanke noch ein zweites Mal traf, hebt die Offensive von Liverpool auf ein neues Niveau. Wirtz selbst beschreibt das Zusammenspiel als „unglaublich“ und betont, wie viel Spaß es mache, mit Ekitiké auf dem Platz zu stehen.