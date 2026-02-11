FC Liverpool – Florian Wirtz ausgezeichnet: Spieler des Monats Januar

Florian Wirtz hat beim FC Liverpool seine erste individuelle Auszeichnung auf der Insel erhalten: Die Fans der Reds wählten den 22‑Jährigen zum Spieler des Monats Januar. Seine starke Form — wettbewerbsübergreifend fünf Tore und zwei Assists in diesem Zeitraum — führt Wirtz vor allem auf seine körperliche Anpassung zurück. „Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht“, sagt der Spielmacher und betont die Bedeutung von Zweikämpfen und zusätzlicher Arbeit nach dem Training. Gleichzeitig gehört er zu den acht Kandidaten für die Wahl zum Spieler des Monats der Premier League.

Wirtz zum Spieler des Monats bei Liverpool gewählt

Die Auszeichnung durch die Fans ist für Wirtz die erste persönliche Ehrung in England und würdigt seine zuletzt auffälligen Einsätze im Trikot des LFC. In den Wochen, die zur Wahl führten, traf er fünfmal und bereitete zwei Tore vor — Zahlen, die seine Integration in das Team und seine Wirkung auf das Spiel unterstreichen. Dennoch betont Wirtz, dass diese Form kein Zufall sei, sondern das Ergebnis gezielter Arbeit im Kraftraum und auf dem Platz.

Aktuelle Statistiken von Florian Wirtz in der Saison 2025/2026

Premier League 2025/2026 24 20 4 1773′ 1 4 (0) 2 6.9 Champions League 2025-2026 7 6 1 510′ 1 1 (0) 2 7.2 Gesamt: 31 26 5 2283′ 2 0 0 5 (0) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 31 - Per Game In Startaufstellung 26 0.8 Per Game Minuten 2283 73.6 Per Game Tore 5 0.2 Per Game Assists 4 0.1 Per Game

Kraftraum, Zweikämpfe und Trainingsroutine

Der Nationalspieler erklärt die Entwicklung mit klaren Worten: Er sei „etwas stärker geworden“. Wirtz nennt explizit die Zeit im Kraftraum, die intensiveren Zweikämpfe im Training und die zusätzliche Arbeit nach Einheiten als Gründe für seinen körperlichen Fortschritt. Dadurch fühle er sich robuster für den physischen Fußball der Premier League — „auch schön“, weil er laufen und kämpfen kann und das gerne auf dem Platz zeige.

Bilanz für Liverpool und Premier-League-Nominierung

Sportlich hat sich Wirtz schnell eingelebt: Erst am 18. Spieltag Ende Dezember erzielte er sein erstes Tor im Trikot des LFC. Insgesamt stehen für ihn inzwischen 33 Pflichtspiele für Liverpool zu Buche, in denen er sechs Treffer und acht Vorlagen erzielte. Neben der Klubwahl ist Wirtz zudem einer von acht Kandidaten für die Auszeichnung zum Spieler des Monats der Premier League. Liverpool reist am Mittwochabend (21.15 Uhr/Sky) zum AFC Sunderland.