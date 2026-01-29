FC Köln Trainer Lukas Kwasniok sieht El Malas Weg „ins Stocken geraten“

Trainer Lukas Kwasniok sieht den Weg von Said El Mala beim 1. FC Köln „ein bisschen ins Stocken“ geraten. Für das bevorstehende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) kann der FC-Coach dem 19-Jährigen keinen Platz in der Startelf garantieren. El Mala, der zuletzt aufgrund einer Erkrankung nur als Ersatzspieler zum Einsatz kam, muss sich aktuell im Leistungsprinzip bewähren.

Leistungsprinzip entscheidet über Einsatzzeit

Kwasniok betont, dass die Leistung im Training und im Spiel entscheidend für die Aufstellung ist. „Bei ihm gilt, wie bei allen anderen auch, das Leistungsprinzip“, erklärte der Übungsleiter. El Mala wurde beim 1:2 in Freiburg erst nach der Pause eingewechselt, was auf seinen aktuellen Fitnesszustand zurückzuführen ist. Der junge Stürmer, der in der Hinrunde stark aufspielte, hat es in dieser Phase schwer, seine Form zu finden.

Kwasniok über die Entwicklung von El Mala

Der Chefcoach äußerte sich auch zur Entwicklung des 19-Jährigen: „Es ist vielleicht das erste Mal so, dass der Weg ein bisschen ins Stocken gerät, nachdem sein Weg nur nach oben ging.“ Kwasniok hebt hervor, dass El Mala in der Vergangenheit außergewöhnliche Leistungen gezeigt hat, was die Erwartungen erhöht. „Es geht darum, dass er diese Liebe zum Spiel behält“, fügte er hinzu.

Die letzten Spiele von Said El Mala

Für Gegen H/A Ergebnis Bundesliga 2025/2026 SC Freiburg A N 2:1 23` 6.2 1. FSV Mainz 05 H S 2:1 90` 7.0 FC Bayern München H N 1:3 79` 7.0 1. FC Heidenheim A U 2:2 45` 1 7.9 1. FC Union Berlin H N 0:1 22` 6.5 Bayer 04 Leverkusen A N 2:0 73` 6.7 FC St. Pauli H U 1:1 83` 1 7.3 SV Werder Bremen A U 1:1 90` 1 6.9 Eintracht Frankfurt H N 3:4 27` 1 7.2 Borussia Mönchengladbach A N 3:1 45` 6.9 Hamburger SV H S 4:1 23` 1 1 8.0 Borussia Dortmund A N 1:0 72` 6.3 FC Augsburg H U 1:1 31` 1 7.7 TSG 1899 Hoffenheim A S 0:1 72` 1 7.3 VfB Stuttgart H N 1:2 28` 6.5 RB Leipzig A N 3:1 45` 6.5 VfL Wolfsburg A U 3:3 26` 1 6.9 SC Freiburg H S 4:1 22` 1 7.2 1. FSV Mainz 05 A S 0:1 23` 6.3 DFB Pokal 2025/2026 FC Bayern München H N 1:4 65` 6.3 Jahn Regensburg A S 1:2 15` 6.9 U21 EM 2027 Qualifikation Nordirland U21 A S 1:2 64` Griechenland U21 H N 2:3 45` 1 Lettland U21 H S 5:0 26`

Köln kämpft um wichtige Punkte

Der 1. FC Köln hat nur eines seiner letzten zehn Spiele gewonnen, was die Situation im Abstiegskampf angespannt macht. „Drei Punkte kämen daher gerade recht“, so Kwasniok, der die Wichtigkeit des kommenden Matches gegen Wolfsburg betont. Der FC steht aktuell auf Rang zehn, während die Verfolger näher aufrücken. Der Gegner aus Wolfsburg, der zuletzt mit 1:3 gegen Mainz 05 verlor, wird alles daransetzen, um die Punkte aus Köln mitzunehmen.

Wettbewerb in der Liga ist hart

Kwasniok beschreibt die aktuelle Ligastituation als herausfordernd: „In dieser Saison ist es so, dass sechs Mannschaften um die oberen Plätze spielen. Dann gibt es ein kleines Mittelfeld und der Rest kämpft um den Klassenerhalt.“ Diese Einschätzung verdeutlicht, dass für den 1. FC Köln jeder Punkt entscheidend sein kann, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen.