FC Köln Trainer Lukas Kwasniok sieht El Malas Weg „ins Stocken geraten“

von

Trainer Lukas Kwasniok sieht den Weg von Said El Mala beim 1. FC Köln „ein bisschen ins Stocken“ geraten. Für das bevorstehende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) kann der FC-Coach dem 19-Jährigen keinen Platz in der Startelf garantieren. El Mala, der zuletzt aufgrund einer Erkrankung nur als Ersatzspieler zum Einsatz kam, muss sich aktuell im Leistungsprinzip bewähren.

Said El Mala im Trikot des 1.FC Köln im Rhein Energie Stadion (Fotoi Depositphotos.com)
Leistungsprinzip entscheidet über Einsatzzeit

Kwasniok betont, dass die Leistung im Training und im Spiel entscheidend für die Aufstellung ist. „Bei ihm gilt, wie bei allen anderen auch, das Leistungsprinzip“, erklärte der Übungsleiter. El Mala wurde beim 1:2 in Freiburg erst nach der Pause eingewechselt, was auf seinen aktuellen Fitnesszustand zurückzuführen ist. Der junge Stürmer, der in der Hinrunde stark aufspielte, hat es in dieser Phase schwer, seine Form zu finden.

Kwasniok über die Entwicklung von El Mala

Der Chefcoach äußerte sich auch zur Entwicklung des 19-Jährigen: „Es ist vielleicht das erste Mal so, dass der Weg ein bisschen ins Stocken gerät, nachdem sein Weg nur nach oben ging.“ Kwasniok hebt hervor, dass El Mala in der Vergangenheit außergewöhnliche Leistungen gezeigt hat, was die Erwartungen erhöht. „Es geht darum, dass er diese Liebe zum Spiel behält“, fügte er hinzu.

Die letzten Spiele von Said El Mala

Datum
Für
Gegen
H/A
Ergebnis
Bundesliga 2025/2026
Bundesliga 2025/2026
25.1.2026
SC Freiburg 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
SC Freiburg
A
N 2:1
23`
6.2
17.1.2026
1.FC Köln 1. FSV Mainz 05
Heim
1.FC Köln
1. FSV Mainz 05
H
S 2:1
90`
7.0
14.1.2026
1.FC Köln FC Bayern München
Heim
1.FC Köln
FC Bayern München
H
N 1:3
79`
7.0
10.1.2026
1. FC Heidenheim 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
1. FC Heidenheim
A
U 2:2
45`
1
7.9
20.12.2025
1.FC Köln 1. FC Union Berlin
Heim
1.FC Köln
1. FC Union Berlin
H
N 0:1
22`
6.5
13.12.2025
Bayer 04 Leverkusen 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
A
N 2:0
73`
6.7
6.12.2025
1.FC Köln FC St. Pauli
Heim
1.FC Köln
FC St. Pauli
H
U 1:1
83`
1
7.3
29.11.2025
SV Werder Bremen 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
SV Werder Bremen
A
U 1:1
90`
1
6.9
22.11.2025
1.FC Köln Eintracht Frankfurt
Heim
1.FC Köln
Eintracht Frankfurt
H
N 3:4
27`
1
7.2
8.11.2025
Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
Borussia Mönchengladbach
A
N 3:1
45`
6.9
2.11.2025
1.FC Köln Hamburger SV
Heim
1.FC Köln
Hamburger SV
H
S 4:1
23`
1
1
8.0
25.10.2025
Borussia Dortmund 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
Borussia Dortmund
A
N 1:0
72`
6.3
18.10.2025
1.FC Köln FC Augsburg
Heim
1.FC Köln
FC Augsburg
H
U 1:1
31`
1
7.7
3.10.2025
TSG 1899 Hoffenheim 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
TSG 1899 Hoffenheim
A
S 0:1
72`
1
7.3
28.9.2025
1.FC Köln VfB Stuttgart
Heim
1.FC Köln
VfB Stuttgart
H
N 1:2
28`
6.5
20.9.2025
RB Leipzig 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
RB Leipzig
A
N 3:1
45`
6.5
13.9.2025
VfL Wolfsburg 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
VfL Wolfsburg
A
U 3:3
26`
1
6.9
31.8.2025
1.FC Köln SC Freiburg
Heim
1.FC Köln
SC Freiburg
H
S 4:1
22`
1
7.2
24.8.2025
1. FSV Mainz 05 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
1. FSV Mainz 05
A
S 0:1
23`
6.3
DFB Pokal 2025/2026
DFB Pokal 2025/2026
29.10.2025
1.FC Köln FC Bayern München
Heim
1.FC Köln
FC Bayern München
H
N 1:4
65`
6.3
17.8.2025
Jahn Regensburg 1.FC Köln
Auswärts
1.FC Köln
Jahn Regensburg
A
S 1:2
15`
6.9
U21 EM 2027 Qualifikation
U21 EM 2027 Qualifikation
14.10.2025
Nordirland U21 Deutschland U21
Auswärts
Deutschland U21
Nordirland U21
A
S 1:2
64`
10.10.2025
Deutschland U21 Griechenland U21
Heim
Deutschland U21
Griechenland U21
H
N 2:3
45`
1
9.9.2025
Deutschland U21 Lettland U21
Heim
Deutschland U21
Lettland U21
H
S 5:0
26`

Köln kämpft um wichtige Punkte

Der 1. FC Köln hat nur eines seiner letzten zehn Spiele gewonnen, was die Situation im Abstiegskampf angespannt macht. „Drei Punkte kämen daher gerade recht“, so Kwasniok, der die Wichtigkeit des kommenden Matches gegen Wolfsburg betont. Der FC steht aktuell auf Rang zehn, während die Verfolger näher aufrücken. Der Gegner aus Wolfsburg, der zuletzt mit 1:3 gegen Mainz 05 verlor, wird alles daransetzen, um die Punkte aus Köln mitzunehmen.

Wettbewerb in der Liga ist hart

Kwasniok beschreibt die aktuelle Ligastituation als herausfordernd: „In dieser Saison ist es so, dass sechs Mannschaften um die oberen Plätze spielen. Dann gibt es ein kleines Mittelfeld und der Rest kämpft um den Klassenerhalt.“ Diese Einschätzung verdeutlicht, dass für den 1. FC Köln jeder Punkt entscheidend sein kann, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

