FC Girona-Trainer Miguel Ángel Sanchez Munoz hat das Interesse des Vereins an Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen bestätigt. „Jeder würde ter Stegen gerne haben“, erklärte der Übungsleiter. Angesichts der aktuellen Situation bei FC Barcelona scheint ein Leihgeschäft bis zum Saisonende möglich, um ter Stegens Spielpraxis zu sichern und ihm die Chance zu geben, sich für die WM zu empfehlen.

FC Girona zeigt Interesse an ter Stegen

Der FC Girona hat das Interesse an dem deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen, der derzeit bei FC Barcelona unter Vertrag steht, bekräftigt. Trainer Miguel Ángel Sanchez Munoz, auch bekannt als Michel, äußerte sich bei einer Preisverleihung des katalanischen Fußball-Verbandes über die Qualitäten des 33-Jährigen. „Er ist ein Top-Spieler“, betonte der Chefcoach, was die Begehrlichkeit des Keepers unterstreicht.

Verhandlungen über Leihgeschäft im Gange

Nach Informationen spanischer Medien verhandelt Barcelona intensiv mit Girona über ein Leihgeschäft für ter Stegen. Die Gespräche könnten sich als entscheidend erweisen, da der Torhüter dringend Spielpraxis benötigt, um seine Chancen auf einen WM-Platz zu wahren. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits klargestellt, dass es für ter Stegen wichtig sei, regelmäßig zu spielen, um in Topform zu bleiben.

Ter Stegens Situation bei Barcelona

Bei FC Barcelona hat ter Stegen, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, momentan keine Perspektive. Nach seiner Rückenoperation kam er zuletzt wieder zum Einsatz, konnte jedoch die Situation im Tor des Katalanen nicht verändern. Die anhaltenden Probleme in der Defensive des Klubs und die Konkurrenz um die Nummer eins positionieren ter Stegen als einen Spieler, der möglicherweise die Herausforderung bei Girona suchen könnte.

Geographische Nähe und persönliche Umstände

Für ter Stegen könnte ein Wechsel nach Girona auch persönliche Vorteile mit sich bringen. Der Verein liegt nur etwa 100 Kilometer nördlich von Barcelona, was es ihm ermöglichen würde, in der Nähe seiner beiden Söhne zu bleiben. Diese Überlegung könnte den Wechsel zusätzlich attraktiv machen, während Girona mit 33 Gegentoren nach 17 Spielen die schwächste Abwehr der Liga aufweist – eine Situation, die ter Stegen die Möglichkeit bietet, sich zu beweisen.