FC Chelsea News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der FC Chelsea stellt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sieben Nationalspieler aus sechs verschiedenen Ländern. Mit Weltmeister Enzo Fernández (Argentinien), Europameister Marc Cucurella (Spanien) und drei Franzosen hat der Londoner Klub einen der internationalsten Kader der Premier League zusammengestellt.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die offiziell für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nominierten Spieler des Vereins. Stand: 29. Mai 2026.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Für 121 Millionen Euro kam er im Januar 2023 von Benfica zu Chelsea – und war damit der teuerste Transfer in der Geschichte der Premier League. In Katar 2022 holte Fernández mit Argentinien den WM-Titel und wurde als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Bei der Albiceleste ist der Mittelfeldspieler gesetzt, auch wenn er in London sportlich immer noch nach seiner besten Form sucht.

Mit Spanien wurde Cucurella 2024 Europameister – als Stammspieler auf der linken Abwehrseite. Beim FC Chelsea ist der technisch versierte Linksverteidiger in seiner zweiten Saison nach holprigem Start zur Konstante geworden. Spanien trifft in Gruppe H auf Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde.

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Der portugiesische Rechtsaußen kam 2024 für knapp 60 Millionen Euro von Wolverhampton Wanderers. Neto besticht durch sein Tempo und seine Fähigkeit, im Eins-gegen-Eins zu bestehen. Portugal trifft in Gruppe K auf seine Gegner und zählt zu den Mitfavoriten auf den Turniersieg.

Englands beste Option auf der rechten Abwehrseite, wenn er fit ist. Verletzungen haben die Karriere des Chelsea-Kapitäns in den vergangenen Jahren immer wieder unterbrochen. Wenn James seine Klasse abrufen kann, gehört er zu den offensivstärksten Verteidigern des Turniers. England spielt in Gruppe L.

Der junge Rechtsverteidiger aus Frankreich hat sich in London als ernstzunehmende Alternative zu Reece James etabliert. Gusto verbindet Dynamik mit Zweikampfstärke und dürfte auch bei der WM in Gruppe I eine Rolle spielen, auch wenn Frankreichs Kader auf seiner Position stark besetzt ist.

Der niederländische Linksverteidiger wechselte im Sommer 2025 zu Chelsea und zog damit in die Premier League. Hato hatte sich in der Eredivisie durch sein Kombinationsspiel und seine Übersicht auf der linken Seite empfohlen. Die Niederlande trifft in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.

Mamadou Sarr

Der französische Defensivspezialist ergänzt den Kader der Equipe Tricolore mit körperlicher Robustheit und Zuverlässigkeit. Sarr gilt als taktisch diszipliniert und ist bei Chelsea vor allem für seine Leistungen in der Defensive bekannt.