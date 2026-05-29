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FC Chelsea News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

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🇦🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇯🇵 🇨🇦 🇨🇻 🇲🇽 🇳🇱 🇵🇹 🇸🇪 🇪🇸 🇹🇳 🇺🇾 🇺🇸

Der FC Chelsea stellt bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sieben Nationalspieler aus sechs verschiedenen Ländern. Mit Weltmeister Enzo Fernández (Argentinien), Europameister Marc Cucurella (Spanien) und drei Franzosen hat der Londoner Klub einen der internationalsten Kader der Premier League zusammengestellt.

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Marc Cucurella vom FC Chelsea gestikuliert während des Premier-League-Spiels gegen Newcastle United am 14. März 2026 in der Stamford Bridge in London. (Mike Hewitt / Getty Images)
Marc Cucurella vom FC Chelsea gestikuliert während des Premier-League-Spiels gegen Newcastle United am 14. März 2026 in der Stamford Bridge in London. (Mike Hewitt / Getty Images)

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die offiziell für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nominierten Spieler des Vereins. Stand: 29. Mai 2026.

Spieler Position Nationalmannschaft WM-Gruppe WM 2026
Enzo Fernández Zentrales Mittelfeld 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Marc Cucurella Linksverteidiger 🇪🇸 Spanien Gruppe H ✔ Nominiert
Pedro Neto Rechtsaußen 🇵🇹 Portugal Gruppe K ✔ Nominiert
Reece James Rechtsverteidiger 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Gruppe L ✔ Nominiert
Malo Gusto Rechtsverteidiger 🇫🇷 Frankreich Gruppe I ✔ Nominiert
Aryan Hato Linksverteidiger 🇳🇱 Niederlande Gruppe F ✔ Nominiert
Mamadou Sarr Innenverteidiger 🇫🇷 Frankreich Gruppe I ✔ Nominiert

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Enzo Fernández

Für 121 Millionen Euro kam er im Januar 2023 von Benfica zu Chelsea – und war damit der teuerste Transfer in der Geschichte der Premier League. In Katar 2022 holte Fernández mit Argentinien den WM-Titel und wurde als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Bei der Albiceleste ist der Mittelfeldspieler gesetzt, auch wenn er in London sportlich immer noch nach seiner besten Form sucht.

Marc Cucurella

Mit Spanien wurde Cucurella 2024 Europameister – als Stammspieler auf der linken Abwehrseite. Beim FC Chelsea ist der technisch versierte Linksverteidiger in seiner zweiten Saison nach holprigem Start zur Konstante geworden. Spanien trifft in Gruppe H auf Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde.

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Pedro Neto

Der portugiesische Rechtsaußen kam 2024 für knapp 60 Millionen Euro von Wolverhampton Wanderers. Neto besticht durch sein Tempo und seine Fähigkeit, im Eins-gegen-Eins zu bestehen. Portugal trifft in Gruppe K auf seine Gegner und zählt zu den Mitfavoriten auf den Turniersieg.

Reece James

Englands beste Option auf der rechten Abwehrseite, wenn er fit ist. Verletzungen haben die Karriere des Chelsea-Kapitäns in den vergangenen Jahren immer wieder unterbrochen. Wenn James seine Klasse abrufen kann, gehört er zu den offensivstärksten Verteidigern des Turniers. England spielt in Gruppe L.

Malo Gusto

Der junge Rechtsverteidiger aus Frankreich hat sich in London als ernstzunehmende Alternative zu Reece James etabliert. Gusto verbindet Dynamik mit Zweikampfstärke und dürfte auch bei der WM in Gruppe I eine Rolle spielen, auch wenn Frankreichs Kader auf seiner Position stark besetzt ist.

Aryan Hato

Der niederländische Linksverteidiger wechselte im Sommer 2025 zu Chelsea und zog damit in die Premier League. Hato hatte sich in der Eredivisie durch sein Kombinationsspiel und seine Übersicht auf der linken Seite empfohlen. Die Niederlande trifft in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.

Mamadou Sarr

Der französische Defensivspezialist ergänzt den Kader der Equipe Tricolore mit körperlicher Robustheit und Zuverlässigkeit. Sarr gilt als taktisch diszipliniert und ist bei Chelsea vor allem für seine Leistungen in der Defensive bekannt.

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