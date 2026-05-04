FC Bayern zu Hause Favorit gegen PSG – Wer gewinnt das Halbfinal Rückspiel? Sportwetten

Das spektakuläre 5:4 aus der Vorwoche hat die Ausgangslage für das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain nur noch zugespitzter gemacht. Für den Mittwoch, 06. Mai, 21:00 Uhr (Live im DAZN-Livestream) sieht Sportwettenanbieter bwin die Münchner zu Hause leicht vorne, während PSG mit minimalen Vorteilen beim möglichen Finaleinzug bewertet wird. Die Bayern müssen mindestens ein Tor Vorsprung haben, um in die Verlängerung zu gehen.

FC Bayern mit Heimvorteil, PSG mit kleinen Vorteilen im Gesamtvergleich

Für einen Bayern-Sieg nach 90 Minuten gibt es bei 10 Euro Einsatz 16,80 Euro zurück, was einer Quote von 1.68 entspricht. Wer auf ein direktes Weiterkommen der Elf von Vincent Kompany nach einem 3:1 setzt, findet dafür die Quote 11.50, ein 2:0 ist mit 15.50 notiert. Sollte der deutsche Rekordmeister die vierte Niederlage in dieser Saison vermeiden und Ousmane Dembélé & Co. stoppen, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 40 Euro zurück. Ein Remis, das PSG den erneuten Einzug ins Endspiel sichern würde, ist mit 5.00 quotiert. Geht die Partie in die Verlängerung, gelten die Franzosen mit 15.00 als klarer Außenseiter, während ein Bayern-Erfolg nach Verlängerung mit 9.00 bewertet wird. Auch im Elfmeterschießen würden die Münchner mit 14.00 vor PSG mit 15.00 leicht besser dastehen.

In der 3-Weg-Betrachtung für den 06. Mai ist Bayern mit 1.68 vor dem Remis mit 5.00 und PSG mit 4.00 angesetzt. Für die Frage, wer weiterkommt, nennt bwin PSG mit 1.87 und Bayern mit 1.90 fast gleichauf. Im Bereich der genauen Resultate führt unter anderem ein 2:1 mit 9.75, gefolgt von 3:1 und 1:1 beziehungsweise 2:2 mit jeweils 11.50. Ein 1:2 bringt 15.00, ein 2:0 15.50, während 1:0 oder 3:0 mit 18.00 geführt werden.

Arsenal gegen Atlético und das Rennen um den Titel

Im ersten Halbfinal-Rückspiel am Dienstag reist Atlético Madrid trotz des 1:1 aus dem Hinspiel als Außenseiter zum FC Arsenal. Die Londoner sind mit einer Quote von 1.30 klar auf Finaleinzug gesetzt, während Atlético mit 3.30 als Außenseiter gilt. Sollte den Madrilenen nach dem FC Barcelona auch der englische Tabellenführer aus dem Weg geräumt werden, zahlt bwin eine Quote von 3.30 aus, nach 90 Minuten beträgt sie 5.25.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Im bwin-Titelranking liegt der FC Bayern trotz der Hinspiel-Niederlage mit 2.87 an der Spitze. Dahinter folgen der FC Arsenal und Paris Saint-Germain jeweils mit 3.25, Atlético Madrid kommt auf 9.00. Der größte Gewinn winkt bei einem Triumph Atléticos in der Königsklasse, denn der erste Titelgewinn des Teams von Diego Simeone würde bei 10 Euro Einsatz 90 Euro zurückbringen.

Aktuelle Quoten sind auf bwin.de sowie in der App für iPhone und Android abrufbar.

Die wichtigsten Quoten im Überblick

Wer kommt weiter?

FC Arsenal 1.30

Atlético Madrid 3.30

Paris St. Germain 1.87

FC Bayern München 1.90

3-Weg-Quoten, UEFA Champions League Halbfinal-Rückspiele, 05. Mai

FC Arsenal 1.65

X 3.90

Atlético Madrid 5.25

3-Weg-Quoten, UEFA Champions League Halbfinal-Rückspiele, 06. Mai

FC Bayern München 1.68

X 5.00

Paris St. Germain 4.00

Wie wird das Spiel entschieden?

PSG nach der regulären Spielzeit 2.15

FCB nach der regulären Spielzeit 2.40

FCB Verlängerung 9.00

PSG Verlängerung 15.00

FCB nach Elfmeterschießen 14.00

PSG nach Elfmeterschießen 15.00

Genaues Ergebnis

2:1 9.75

3:1 11.50

1:1, 2:2 11.50

1:2 15.00

2:0 15.50

1:0, 3:0 18.00

UEFA CL Cup-Sieger 2025/26

FC Bayern München 2.87

FC Arsenal 3.25

Paris Saint-Germain 3.25

Atlético Madrid 9.00