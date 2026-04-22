FC Bayern weiter im Triple-Traum: 2:0 gegen Leverkusen im DFB Pokal Halbfinale

Der FC Bayern ist nach sechs Jahren wieder im Finale des DFB-Pokals und hat den Weg zurück nach Berlin geschafft. Das 2:0 (1:0) beim Vizemeister Bayer Leverkusen brachte den Rekordpokalsieger erstmals seit 2020 wieder ins Endspiel. Harry Kane traf in der 22. Minute, Luis Diaz legte in der 90.+3 nach.

Berlin wieder im Blick, das Triple weiter möglich

Für die Münchner, die drei Tage nach der kleinen Meisterfeier erneut ihre Titelgier zeigten, ist damit auch der Traum vom Triple wieder lebendig. Am 23. Mai spielt das Team von Vincent Kompany im Olympiastadion um den zweiten Titel der Saison und um den 21. Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Der Gegner steht noch nicht fest: Es wird der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg sein.

DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen 0 2 FC Bayern München DFB Pokal VfB Stuttgart - - SC Freiburg

Schon 2020, als Bayern zuletzt im Pokalfinale stand und Leverkusen bezwang, war am Ende das Triple perfekt gewesen. Diesmal schob der Pokalkracher das Champions-League-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain am 28. April und 6. Mai vorerst in den Hintergrund.

Dominanz gegen Leverkusen

Kompany hatte die Partie bei Bayer als „genauso wichtig“ bezeichnet wie das jüngste Viertelfinale der Königsklasse gegen Real Madrid. Seine Mannschaft setzte das entsprechend um: Der Meister kontrollierte das Geschehen klar, drückte Leverkusen tief in die eigene Hälfte und kam folgerichtig zu Chancen. Diaz prüfte Mark Flekken bereits nach 15 Minuten, Kane scheiterte zwei Minuten später ebenfalls am Leverkusener Torhüter, ehe der Engländer die dritte Großchance verwertete. Jamal Musiala behielt dabei den Überblick und legte den Treffer auf.

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Musiala rückt durch die schwere Verletzung von Serge Gnabry im Saisonendspurt noch stärker in den Mittelpunkt; Gnabry wird die WM im Sommer verpassen. Kompany kündigte an, dass man schon bald wieder „Magic Musiala“ sehen werde. Der junge Nationalspieler kommt seiner WM-Form näher, doch die Bayern mussten sich vor der Pause vor allem vorwerfen lassen, nicht längst deutlicher geführt zu haben.

Leverkusen findet zu spät ins Spiel

Auf Leverkusener Seite wollte Sportchef Simon Rolfes nichts von einem „Schicksalsspiel“ für Kasper Hjulmand wissen. Für ihn sei die Partie eher „eine riesige Chance, etwas Großartiges zu erreichen“ gewesen – wohl auch mit Blick darauf, dass für den Sommer bereits neue Namen als mögliche Nachfolger kursieren. Über weite Strecken aber trat Bayer mutlos auf. Fernando Carro hatte angekündigt, die Rheinländer könnten den Favoriten „ärgern“, doch lange blieb das nur Ankündigung.

Erst nach der Pause kam Leverkusen überhaupt gelegentlich zum Zug. Robert Andrich rettete vor der Linie gegen Musiala (49.), kurz darauf verhinderte Manuel Neuer mit einer starken Hand gegen Nathan Tella den Ausgleich (52.). Es blieb die einzige wirklich gefährliche Szene für die Gäste aus München, die Mark Flekken weiter beschäftigten: Josip Stanisic (56.), Kane (62.) und Díaz (74.) ließen den zweiten Treffer liegen. Trotzdem behielten die Bayern auch in der Schlussphase alles im Griff – und fahren endlich wieder nach Berlin.

Liveticker heute 2:0 Bayern gegen Leverkusen

21:36 Uhr Halbzeit Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.



21:17 Uhr 1:0 für die Bayern Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.