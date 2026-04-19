Bundesliga heute 3:1 : Wird der FC Bayern München heute vorzeitig Meister?

Der mögliche vorzeitige Gewinn der deutschen Meisterschaft lässt Vincent Kompany und den FC Bayern offenbar unbeeindruckt. Der Münchner Chefcoach stellt klar, dass der Titel für ihn erst am Saisonende zählt – selbst wenn der Rekordmeister schon nach dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN) rechnerisch Meister sein könnte.

Bundesliga FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Fokus liegt auf Stuttgart und Leverkusen

Ob die Bayern die Schale bereits nach diesem Spiel sichern, hängt vom Resultat von Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim ab. Sollte der frühzeitige Titelgewinn tatsächlich eintreten, ist laut Kompany auch keine Feier geplant. „Die Meisterschaft spielt für mich nur eine Rolle am Ende der Saison“, sagte er vor dem Duell mit den Schwaben.

Der 39-Jährige erklärte zudem, dass die Mannschaft den Blick sofort weiter nach vorne richte: „Die Spieler haben schon gesagt, dass direkt nach dem Spiel der Fokus auf Leverkusen ist, egal was passiert“, sagte Kompany. Für den FC Bayern steht bereits am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen an, wo der Klub im Rennen um das Triple den nächsten großen Prüfstein erwartet.

Tabelle der Bundesliga Top 5

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S U S S S > 29 24 4 1 105 27 78 76 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart U S S N S > 29 17 5 7 60 38 22 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

Europa League

Relegationsplatz

Abstieg in die 2.Liga

Europa-Conference-League-Play-offs

Geduld statt Feierlaune

Kompany betonte, dass die Mannschaft in dieser Phase der Saison mit einem möglichen Aufschub der Feier gut leben könne. „Wir sind in einer Phase der Saison, wo wir damit leben können, wenn es noch ein bisschen dauert mit dem Feiern“, sagte er. Und weiter: „Wie oft wir feiern und wie groß wir feiern können, wird jetzt entschieden, deswegen haben wir Geduld.“

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Auch in der Champions League bleibt der deutsche Rekordmeister gefordert. Gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain geht es am 27.4. und 6.5. noch um den Einzug ins Finale.

Stuttgart als körperliche Herausforderung

Mit Blick auf den Gegner aus Schwaben erwartet Kompany einen intensiven Auftritt. Der VfB sei „eine Mannschaft, die nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich sehr stark ist“. Gleichzeitig kündigte er ein attraktives Spiel an: „Es wird was los sein, auf jeden Fall“.

Liveticker heute 3:1 FC Bayern gegen VFB Stuttgart

18:19 Uhr Bayern ist so gut wie Deutscher Meister Derzeit hat man 15 Punkte Vorsprung in der Tabelle nach einer starken 1.Halbzeit mit 3 Toren in nur 7 Minuten!



18:07 Uhr 3:1 Was geht hier ab? 7 Minuten später und es steht 3:1. – Doppelpack von Nicolas Jackson und dann noch Alphonso Davies hinterher. Spiel gedreht.

18:04 Uhr Ausgleich Raphaël Guerreiro mit dem verdienten Ausgleich!



17:56 Uhr 1:0 für Stuttgart Führich bringt die Gäste in Führung! Flacher Schuß ins rechte Eck!



17:48 Uhr Die Bayern bestimmen 65% Ballbesitz für die Bayern, 2 Torschüsse und eine Ecke. Wann fällt hier das Führungstor?



17:30 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es los in München!



17:02 Uhr Anpfiff Offizielle Aufstellung Bayern

So startet der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart: Urbig – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Stanišić. Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Olise, Laimer, Ofli, Ndiaye, Pavlović.