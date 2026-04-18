FC Bayern vorzeitig Meister? FC B will noch nicht feiern

Der mögliche vorzeitige Gewinn der deutschen Meisterschaft lässt Vincent Kompany und den FC Bayern offenbar unbeeindruckt. Der Münchner Chefcoach stellt klar, dass der Titel für ihn erst am Saisonende zählt – selbst wenn der Rekordmeister schon nach dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN) rechnerisch Meister sein könnte.

Fokus liegt auf Stuttgart und Leverkusen

Ob die Bayern die Schale bereits nach diesem Spiel sichern, hängt vom Resultat von Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim ab. Sollte der frühzeitige Titelgewinn tatsächlich eintreten, ist laut Kompany auch keine Feier geplant. „Die Meisterschaft spielt für mich nur eine Rolle am Ende der Saison“, sagte er vor dem Duell mit den Schwaben.

Der 39-Jährige erklärte zudem, dass die Mannschaft den Blick sofort weiter nach vorne richte: „Die Spieler haben schon gesagt, dass direkt nach dem Spiel der Fokus auf Leverkusen ist, egal was passiert“, sagte Kompany. Für den FC Bayern steht bereits am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen an, wo der Klub im Rennen um das Triple den nächsten großen Prüfstein erwartet.

Geduld statt Feierlaune

Kompany betonte, dass die Mannschaft in dieser Phase der Saison mit einem möglichen Aufschub der Feier gut leben könne. „Wir sind in einer Phase der Saison, wo wir damit leben können, wenn es noch ein bisschen dauert mit dem Feiern“, sagte er. Und weiter: „Wie oft wir feiern und wie groß wir feiern können, wird jetzt entschieden, deswegen haben wir Geduld.“

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Auch in der Champions League bleibt der deutsche Rekordmeister gefordert. Gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain geht es am 27.4. und 6.5. noch um den Einzug ins Finale.

Stuttgart als körperliche Herausforderung

Mit Blick auf den Gegner aus Schwaben erwartet Kompany einen intensiven Auftritt. Der VfB sei „eine Mannschaft, die nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich sehr stark ist“. Gleichzeitig kündigte er ein attraktives Spiel an: „Es wird was los sein, auf jeden Fall“.