FC Bayern vor dem Real-Rückspiel – Rummenigge vor Real: „Kleiner Hype gefällt mir nicht“

Karl-Heinz Rummenigge hat den FC Bayern trotz des 2:1-Erfolgs im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid vor zu viel Selbstsicherheit gewarnt. Der langjährige Vorstandschef des Rekordmeisters sprach vor dem „wichtigen Rückspiel“ am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena von einem „kleinen Hype“, der ihm „ehrlich gesagt nicht“ gefalle.

Warnung trotz „Fußball vom Feinsten“

Bei DAZN lobte Rummenigge den Auftritt im Bernabeu zwar als „Fußball vom Feinsten“, mahnte aber zugleich zu maximaler Konzentration. Der FC Bayern dürfe „jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen“, sagte der 68-Jährige, der weiterhin dem Aufsichtsrat des Klubs angehört. Die Münchner hätten zwar im Hinspiel ein starkes Ausrufezeichen gesetzt, doch die Aufgabe sei längst nicht erledigt.

Speziell verwies Rummenigge auf die Erfahrung der Königlichen, die den FC Bayern „auch hier in München schon oft genug geärgert“ hätten. Dabei erinnerte er an das Halbfinale 2014, als die Bayern nach einem 0:1 in Madrid im eigenen Stadion mit 0:4 untergingen. Genau deshalb sei es nun entscheidend, „noch einmal eine absolute Top-Leistung abzurufen“, so Rummenigge: „Hochkonzentriert, sehr klug spielen – und versuchen, das, was man am Dienstag gezeigt hat, zu wiederholen.“

Blick Richtung Halbfinale und Budapest

Falls das Team von Vincent Kompany das Halbfinale erreicht, würde dort der Sieger des Duells zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain warten; das Hinspiel endete 0:2. Das Endspiel der Königsklasse steigt am 30. Mai in Budapest. Rummenigge betonte außerdem, dass der Gewinn der Champions League in der heutigen Form „mit dieser Dichte und Qualität“ immer schwieriger werde.